"Вторая армия Третьего мира", или как создавался миф о непобедимых вооруженных силах России

182 дня мир наблюдал, как громогласный миф о "второй армии мира" закономерно становится материалом для беспощадных мемов о "второй армии с конца", "второй армии Третьего мира", "второй после ДНР". Но при всей затасканности данного выражения мало кто задаётся вопросом - откуда вообще взялось представление о мощи и величии российских вооруженных сил? Почему в этот миф уверовало население России, а чуть позже - и сами авторы мифа? Попытавшись разобраться в вопросе, мы, вероятно, увидим историю величайшего самообмана современности.

С самого момента своего становления Российская Федерация воевала. Цели и причины мы можем сформулировать так. Провозгласив себя правопреемником СССР, Россия всеми силами (прежде всего, вооруженными) старалась удержать гегемонию на крайне нестабильном постсоветском пространстве. К тому же, опасаясь дальнейшего расширения НАТО на восток, российское руководство не упускало возможности использовать сепаратистские настроения на территориях сопредельных государств, создавая и поддерживая там очаги нестабильности. Тем самым делая соседей не самыми желаемыми кандидатами на членство в Североатлантическом Альянсе.

Но локальные конфликты, вроде Приднестровья или Абхазии, не слишком воодушевляли население. И масштаб не тот, и до "ура-патриотизма" дела особо нет, когда в приоритете вопросы личного выживания. События октября 1993 года в Москве, когда танки расстреливали здание парламента, а пули спецназа косили его защитников, тоже не прибавили армии популярности. Победа над гражданским населением (пусть и раздобывшим немного стрелкового оружия) ничуть не подтверждает уровень профессионализма военных. А морально-этический аспект ситуации "военные против гражданских" и вовсе снимает первых с пьедестала защитников, закономерно низводя их до уровня палачей.

И уж конечно никто в здравом уме не стал бы провозглашать Вооружённые Силы Российской Федерации "второй армией мира" по итогам Чеченских кампаний - операций по подавлению тех самых сепаратистских проявлений, которые российская пропаганда и спецслужбы ещё вчера разжигали на территории соседей.

Государственные СМИ, которые в те далекие времена еще немного умели говорить, а не только безропотно блеять, демонстрировали картины крайне далёкие от победоносных. Вся Россия видела голодных оборванных срочников, брошенных на убой. Видела отрезанные головы пленных. Старую советскую технику. Непроходимую тупость командования. И самое главное - вереницы гробов в свои родные города. Провозглашенная "победа" не принесла облегчения: новое руководство "побежденного" региона теперь завалено многомиллиардной данью и особыми привилегиями, в том числе правом на собственную армию, частично состоящую из тех, кого пропаганда ещё вчера называла "боевиками" и "террористами". По прежнему вокруг самих Вооружённых Сил и стоящего за ними государства ореола героизма и непобедимости никак не возникало.

Всё изменил август 2008 года. Пятидневная война против Грузии, решившей вернуть контроль над утраченными и находящимися под неофициальным (но очевидным) кремлёвским протекторатом регионами, впервые по-настоящему вселила в российское руководство и лоялистски настроенную часть населения веру в могущество российских войск.

Скоротечность конфликта и внушительное соотношение потерь намекали: теперь Россия якобы умеет воевать по-современному. И тут надо понимать главное: решающую роль играет вовсе не условная "победа", а правильная упаковка "победы". Трофеи, доставшиеся ВС России и их осетино-абхазским сателлитам, тут же оказали закономерный психологический эффект на патриотическую паству, превратив ее в ликующую патриотическую паству, одержимую идеей величия. Ибо среди трофеев были представлены образцы американского, немецкого, турецкого и израильского производства. Так уже завершившийся конфликт превратился для обывателя в победоносную войну с "коллективным Западом" и долгожданное возмездие за поражение в Холодной Войне. В топку постсоветского реваншизма наконец-то подбросили весьма внушительную порцию дров. Закономерно, в военно-патриотическом экстазе как-то забылись столь "незначительные" факты, как площадь территории Грузии, её численность населения, и, главное, размер вооружённых сил. Факты в таких вопросах второстепенны. Все решает интерпретация пропаганды и созданный ей медийный образ, которые наконец-то удовлетворили патриотические чаяния по "величию и непобедимости".

Настоящим триумфом путинской армии и спецслужб стала аннексия Крыма в феврале-марте 2014 года. Если конфликт с Грузией обошёлся малой, но всё же кровью, то вторжение в Крым официально подавалось Россией, как "счастливое возвращение домой" - без потерь, без крови, без страданий. Исчез главный психологический барьер, предохранявший общество от падения в пучины военной истерии. Барьер этот - "за что гибнут наши мальчики". Ведь мальчики гибнуть на тот момент перестали. К тому же вопрос принадлежности Крыма, активно подогреваемый на протяжении многих лет с момента распада СССР, действительно волновал многих, чем не упустила возможности воспользоваться российская власть.

Неслыханно подскочившая поддержка политики Путина лишь убедила его в абсолютной правильности выбранного курса, а также укрепила веру в собственный стратегический гений. То, что Украина на тот момент находилась в состоянии постреволюционного хаоса, активно подогреваемого из самой России, а украинские вооружённые силы за время правления Януковича практически полностью утратили свою боеспособность, в победных пропагандистских речах скромно умалчивалось.

Ну а финальным штрихом в картине собственного величия стало участие России в сирийском конфликте на стороне режима Башара Асада, в умах власть имущих поставившее их в один ряд с ведущими мировыми державами. Была предпринята очень запоздалая с точки зрения историков (но не политиков) попытка вскочить в последний вагон давно ушедшего поезда колониальной эпохи, и испробовать свои силы за пределами привычного постсоветского пространства. Пропагандистский успех так называемой "Крымской Весны" повторить не удалось - для рядового россиянина война в далёкой Сирии оказалась чем-то совершенно оторванным от его повседневной жизни и чаяний, посему никакого ажиотажа не вызывала. Зато в мощь своих вооружённых сил поверило само руководство - в первую очередь, в мощь авиации, якобы наносящей огромный ущерб отрядам сирийской оппозиции и боевикам "Исламского Государства", и при этом с минимальными потерями. И пусть противниками в основном выступали иррегулярные вооружённые формирования, лишённые ПВО и авиации, а поражённые якобы высокоточными боеприпасами "штабы и лагеря подготовки террористов" частенько оказывались жилыми домами, школами, амбарами или водонапорными башнями, картина современной высокопрофессиональной военной машины практически американского уровня лишь окрепла в умах власть имущих. Случилось страшное - в определённый момент они сами скушали собственную пропаганду, причем даже с большим аппетитом, чем население. И, исходя из этого кушания и аппетита, принялись планировать свою дальнейшую "освободительную" внешнюю политику.

Война против Украины показала: репутация "второй армии мира" является совершенно дутой. ВС РФ очутились в положении боксёра-тяжеловеса, всю жизнь безнаказанно избивавшего противников куда меньшей весовой категории. Уверовав в собственную непобедимость, он закономерно опешил, когда новый оппонент, пусть и обладающий более скромными габаритами, оказался бойцом дерзким и опытным. Мотивы нападения на Украину в чем-то перекликаются с предыдущими мотивами, но центральной причиной тут будет пресловутое - "а че они живут, как хотят". И не просто живут, а показывают российскому населению дурной пример - как культурно и лингвистически близкие люди могут взять и свергнуть правительство. Взять и добиться безвиза с Европой. Взять - и жить, как хотят они, меняя президента - неслыханная дерзость! - каждые несколько лет.

"Вторая армия", ни разу за всю историю не сражавшаяся с хоть сколь-нибудь сопоставимым противником, закономерно забуксовала. Предрекаемая пропагандой молниеносная победа "за три дня" превратилась в полгода позиционной войны. Пропагандистский дурман начал рассеиваться, но все еще медленно, ибо привыкшие жить в дурмане, закономерно, жить трезво не научены.

Многие в России всё ещё тешат себя и окружающих мыслью, что войска РФ сражаются не в полную силу, точечно уничтожают "нацистов" и, что особенно цинично, попросту "жалеют" мирное население - а значит, "спецоперацию" следует продолжать до победного конца. И, если подобное мнение популярно не только среди низовой прослойки путинского электората, но и в верхах, то никаких уроков из происходящего извлечено не будет. А значит, стоит быть готовыми (по крайней мере, морально) к долгому и изнурительному противостоянию.