Вопрос даже не в том, куда нацелены ракеты, а в том, куда они реально полетят. И полетят ли. И не грохнутся ли на Воронеж. Российские власти любят «бомбить Воронеж», чтоб «чужие боялись».

Кроме этого, на каждого поехавшего крышей фюрера есть свой Левша с отверткой. А может и просто рядовой Иванов. И он уже отвинчивает нужные проводки, чтобы ничто и никуда не полетело. Ведь он и его семья, в отличие от фюрера, бункера не имеет.

С сегодняшнего дня все стало гораздо проще. И если у кого-то были какие-то планы, то теперь для того, чтобы осуществить их, сначала надо решить вопрос с фюрером. А значит, он будет решен.

Впрочем, если вспомнить, как фюрер трясется за свою жизнь, встречаясь даже со своими пособниками из совета безопасности лишь на расстоянии десять метров, прячась от Президента Франции за многометровым столом, поливая сугробы в Питере санитайзером, то становится понятно, что реальные шансы использования «красной» кнопки снижаются.

Охота на фюрера началась, и его шансы доехать до Гааги теперь почти равны нулю.

Откуда прилетит этот весточка можно пока лишь гадать. Понятно, что в этой очереди украинцы, европейцы или американцы занимают место далеко позади. Перед ними будут «друзья» китайцы, «друзья» арабы, подельник Рамзан, братаны из кооператива «Озеро», а может и личный охранник.

И, возможно, камера в европейской Гааге окажется более безопасным местом, чем кремлевский бункер.