Восстание бензоколонки против автомобиля, или Как идея "энергетической Сверхдержавы" погубила РФ

Ибо что есть Начальник? Это паранойя, тяга к некромистицизму (прямо как у красных предшественников), культ масштабов и размеров, земли "от моря до моря", воплощение в себе триединства Хана, Генсека, Императора. При этом содержимое концепции, при всей визуальной сложности и сюрреалистичности обертки, непременно должно содержать что-то плоское и клептократическое - дабы кгбшнику, строящему себе вульгарные дворцы в стиле "цыганское барокко", было понятно. Одна из таких идей - концепция "энергетической Сверхдержавы".



Автор термина - член Высшего совета партии "Единая Россия", доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах 2012 года, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, российский политолог и, простите, стратег, Дмитрий Иванович Орлов. Безликий, малоизвестный человек с незапоминающимся именем и средней внешностью, как мимолетный NPC в компьютерной игре. Тем не менее, его портрет тоже стоит добавить в галерею творцов "русского мира" - рядом с Сурковым, Калашниковым, Дугиным. Степень упоротости их идей равнозначна, линии безумия перекликаются, но Дмитрий Орлов нам интересен именно как идеолог, отвечающий за сектор технологий и ресурсов.

Итак, энергетическая Сверхдержава. В теории, величие России будет расти благодаря высоким ценам на углеводороды и влиянию страны на мировые цены энергоносителей - с последующим отвоеванием себе важнейшего места в мировой экономике и рычагами давления на остальные государства. Согласно идее Дмитрия Орлова, по мере роста этого самого величия, не позднее 2025 года на смену сырьевой модели "энергетической Сверхдержавы" придет другая, инновационная модель российской экономики. Не беремся судить, что именно в своих фантазиях рисовал автор под соусом "инновационной экономики", но пока что реальность 2022 года намекает: ежели после всего сотворенного в России будет экономическое развитие хотя бы как в верхнем палеолите, это уже весьма недурно.

Вероятно, рождение данной идеи, как и "суверенной демократии" вкупе с "русским миром", было заказано напрямую из высоких кабинетов ("суверенная демократия" - это еще один фокус кремлевских политтехнологов, такой мягкий синоним слов автократия и диктатура). "Сделай мне Россию лидером мировой экономики", а дальше гиганты политической и стратегической мысли принимаются за написание формулы, где главное условие - разная комбинация слов "технологии", "прорыв", "инновация", "величие". Но дьявол, точнее, мелкий твердолобый черт, не понимающий, с какой стороны включается заурядный ПК, кроется в деталях. Тот же "План Путина", сочиненный Дмитрием Орловым, изобилует перлами, вроде: "В конце советской эпохи отечественные программисты не смогли скопировать персональный компьютер" (а еще, наверное, модельеры не смогли изобрести плантацию хлопка), "инновации приносят корпорации, конкурентоспособны только крупные игроки с государственным участием", "восстановление системы влияния СССР на мировые элиты". Иными словами, строить инновации нам предлагается с подавлением малого и среднего бизнеса, монополией гигантов, управляемых государством и ставленниками государства, и, опять-таки, в неком подобии советской административно-командной экономической парадигмы. Сама же энергетическая Сверхдержава, если говорить о ее роли на внешней арене, строит преимущественно вертикальные отношения. Где глава вертикали, разумеется, - обладательница нефти и газа. Остальным лишь суждено выполнять ее волю в обмен на нефтепродукты.

Для обывателя тут все звучит гладко - ибо, как правило, среднестатистическое понимание "богатства страны" упирается в незатейливое уравнение: "много нефти и газа" = "хорошая жизнь и высокий доход у меня, тебя, соседа, брата, всего народа" + "все от нас зависят". Ведомые столь поверхностным пониманием реальности, как правило, не учитывают ряд важнейших обстоятельств. Первое и самое банальное - нефть и газ есть не только у России. Это часто забывают как рядовые верноподданные, так и авторы гениальных экономических стратегий, уже два десятилетия обволакивающие уши электората мантрой "Европа замерзнет без нашего газа". Второе: кремлёвские идеологи и их многочисленная паства не обратили внимание на историческую закономерность: "энергетических сверхдержав" нет и не было. Напротив, модель "сырьё в обмен на всё остальное" - это модель отношений между колонией и метрополией, где роль метрополии занимает отнюдь не производитель сырья. Да, Кремль, по сути, создавал экономику отсталой колонии и метил в метрополию одновременно.

И финальное. Россия попала в типичную ловушку "ресурсного проклятья", где ее противостояние с остальным миром выглядит, как восстание бензоколонки против автомобилей.

Как часто мы слышим вопрос: "Почему страна, столь богатая природными ресурсами, прозябает в такой нищете?". Очень просто: страна, столь богатая природными ресурсами, контролируется определенными кланами, связанными друг с другом родством, одной перестроечной подворотней, общими преступлениями. Посему диктатуры, возглавляющие нефтяной ГУЛАГ, отличаются двумя параметрами: первое - это беспрецедентная коррупция и перераспределение богатств в пользу привилегированных секторов\семей. Второе - уничтожение человеческого капитала. Режиму, обогащающему самого себя бесконечным потоком нефтедолларов, не важен уровень образования населения. Не нужны мозги. Не нужна культура, нация, отечественные Илоны Маски. Это еще один аргумент против трактовки идеи "русского мира", как некой национально-ориентированной идеологии. “Энергетической Сверхдержаве” не важно, какие люди: если завтра все русские одномоментно покинут Россию, страна без ущерба для режима будет заселена китайцами, северными корейцами, жителями Средней Азии. И продолжит свое существование, как ни в чем не бывало. Для национальных государств потеря титульной нации означала бы смерть. Для государства, где миллионы квадратных километров вечной мерзлоты находятся под управлением экс-членов КПСС, люди - это пыль. Качество пыли, ее цвет, конфигурация, концентрация значения не имеют. Главное, чтобы лежала на своих местах и летела, куда подует государственный ветер.

Protestas dėl rusiškos naftos vartojimo © Zuma Press / Scanpix

Ну и как тут не вспомнить последние новости - острые гвозди в крышку энергоресурсного сверхдержавного гроба. Старательно выстраиваемая стратегия "энергетической сверхдержавности" оказалась практически перечёркнута в ночь на 26 сентября 2022. Прорывы магистралей на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", предположительно, вызванные диверсией, сделали невозможным их дальнейшую эксплуатацию. Обнулились годы усилий и бесчисленные денежные средства, потраченные (и, разумеется, отчасти разворованные) и на самом строительстве, и на финансировании газпромовского лобби в странах ЕС. "Северные потоки" должны были усугубить зависимость Европы от Кремля, сделать европейские правительства более податливыми и готовыми идти на политические уступки ради экономических выгод. Вместо этого проекты превратились в огромную яму, в которую Российская Федерация навсегда закопала своё время, ресурсы и не в меру амбициозные для сырьевого государства планы на будущее.

С 2014 года Владимир Путин целился в Украину. Целился через ржавую винтовку, трехлинейку Мосина, деревянную рогатку и палку-копалку - свято веря, что точность его прицела да качество выбранного орудия ничуть не уступает современной оптике. Целился слепым, кривым, косым глазом - свято веря, что с такой дальновидностью взора и состоянием сетчатки можно распознать цель. Целился под лживое науськивание советников-инструкторов, что за 8 лет потратили бюджет и время не на методические материалы по стрельбе, пули, смазку деталей, а на угар, алкоголь, яхты. Целился, будучи уверенным, что его стратегия стрельбы еще с начала нулевых изрешетила окружающий мир долгоиграющими ранами. Себя он счел хорошим стрелком, объект охоты - субтильным и готовым безропотно принять пулю, советников-инструкторов - компетентными. Не удивительно, к каким роковым последствиям привел этот выстрел. Да, целился он действительно в Украину, примерялся и к целям покрупнее.

Но рикошетом тяжело ранило Россию. К этому ранению, увы, подводили все предпосылки: не только вышеперечисленные грехи оружейников, наставников, стрелков, но и сама форма организации арсенала.

Возможно, в этот раз ранение окажется смертельным.