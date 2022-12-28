Самые известные и оставившие наибольший след в истории тоталитарные режимы являлись режимами идеократическими, а их творцы продвигали те или иные проекты преображения окружающей действительности. Будущие диктаторы и их последователи во множестве различных стран начинали свой путь в радикальных политических партиях, партизанских отрядах и революционных ячейках. Они не только клали на алтарь своих идей жизни других людей, но также ставили на кон жизни собственные. Именно это делало тоталитарные режимы «старой школы» и столь кровавыми, и, на определённом историческом промежутке, столь эффективными.

Архитекторы, функционеры и бенефициары нынешнего кремлёвского режима, напротив, представляют совершенно иную породу людей. Серые бюрократы и ушлые карьеристы, вовремя успевшие подать портфель нужному начальнику. Коррумпированные (иных просто нет) представители силовых ведомств, подкрепляющие свой статус запугиванием и открытым насилием. И, конечно же, откровенные уголовники, присосавшиеся к государственному бюджету и движимые исключительно жаждой наживы.

С самого начала своей политической карьеры, начавшейся в мэрии Санкт-Петербурга, будущий президент России был заметным актором в довольно неприглядных историях. В 1991-1992 годах Смольный решил бороться с дефицитом продуктов. Бороться в рамках программы "нефть в обмен на продовольствие", суть которой, как можно догадаться из названия, заключается в бартерных операциях по обмену лесоматериалов, нефтепродуктов, металлов и прочего на продовольствие для страдающего от дефицита населения Санкт-Петербурга.

Лицензии на вывоз сырья выдавались Комитетом по внешним связям мэрии СПб. То бишь — председателем комитета Владимиром Путиным. Однако подряды на проведение торговых операций получили фирмы, по совершенно необъяснимому совпадению принадлежащие друзьям самого Путина. Вырученные же средства так никогда и не были применены по назначению, осев на неизвестных счетах вполне известных людей. На слуху и расследования о связях будущего президента с Тамбовской ОПГ и другими криминальными организациями того времени. Самым же известным разоблачителем Путина и возглавляемой им в конце 90-х Федеральной Службы Безопасности РФ стал бывший сотрудник этого самого ФСБ Александр Литвиненко.

Широко известна его книга "ФСБ взрывает Россию", в которой Литвиненко озвучивает версию о причастности чекистов к взрывам жилых домов в 1999 году, с целью повышения рейтинга Путина и формирование образа оного, как непримиримого борца с терроризмом. Другая, чуть менее известная книга того же автора, "Лубянская преступная группировка", описывает ФСБ как натуральный преступный синдикат, занимающийся рэкетом, вымогательством, заказными убийствами и множеством иных преступлений. Разумеется, обе книги были запрещены на территории РФ, а сам Литвиненко в ноябре 2006 года получил смертельную порцию полония. Его предполагаемый отравитель, Андрей Луговой, до сих пор заседает в Государственной Думе Российской Федерации.

На фоне описываемого может возникнуть вполне закономерный и логичный вопрос. Ради чего мошенники, воры и коррупционеры, захватившие и удерживающие власть ради набивания своих кошельков, решились на очевидно рискованную (в том числе для этих самых кошельков) военную авантюру? Популярная версия гласит, что Путин и его подельники, планировавшие взятие Киева за 3 дня, попросту просчитались, не предполагая ни затягивание конфликта, ни хоть сколь-нибудь жёсткий санкционный ответ со стороны международного сообщества. И хотя это объяснение весьма правдоподобно, вряд ли его можно считать полностью исчерпывающим. Возможно, ответ лежит не только в плоскости военного и экономического планирования, но и в сфере психологии. Пирамида потребностей демонстрирует, что при удовлетворении простых потребностей человек переходит к удовлетворению потребностей сложных.

Лица, управляющие крупнейшим государством планеты и получившие доступ к источнику неограниченных богатств, способные удовлетворять любые свои прихоти в масштабах, едва ли вообразимых среднестатистическим обывателем, также не утрачивают способность желать большего. И, получив всё, что можно получить из благ материальных, они последовательно начинают жаждать того, что не купишь за деньги, но вполне можно купить кровью своих и чужих сограждан: тешащую тщеславие роль "освободителей", любовь восторженных масс и место в мировой истории. При этом — оставаясь по сути своей всё теми же бюрократами, теми же карьеристами, теми же ворами и теми же мошенниками.

За историческими примерами далеко ходить не надо. Точнее, далеко — географически, ибо речь о Латинской Америке. Но учитывая немало общего у диктатур путинского и лукашистского типа с латинскими политикой и криминалом, ментальная дистанция не столь велика. Так, известный колумбийский наркоторговец, глава Медельинского картеля Пабло Эскобар, достиг поистине высочайших вершин криминальной карьеры. Его организация на пике своего могущества контролировала три четверти мировой торговли кокаином, зарабатывая до 60 миллионов долларов в день. Эскобар стал первым в истории преступником, оказавшимся в списке 100 богатейших людей мира по версии Forbes — в пересчёте на 2021 год с учётом инфляции, его состояние оценивается в размере 64 миллиардов долларов.

Беднейшие слои населения в родном Медельине обожали Эскобара: ведь тратя даже небольшие доли своих колоссальных сверхприбылей на благотворительную деятельность, он смог обеспечить своих земляков бесплатным жильём и новыми дорогами. Для них Эскобар казался кем-то вроде современного Робина Гуда. Именно поддержка малоимущих жителей Медельина позволили ему в 1982 году попасть в колумбийский Конгресс, а затем и начать строить планы о достижении высшей власти в стране путём получения президентского кресла. Но мечты о политическом господстве оказались разбиты об объективную реальность. Очень скоро выяснилось, что колумбийцы за пределами Медельина считают Эскобара не благодетелем, а преступником. Политические же элиты страны откровенно раздражал выскочка, решивший купить власть на кровавые кокаиновые деньги. Кандидат на пост президента Луис Карлос Галан открыто осудил связь Эскобара с наркобизнесом, а министр юстиции Родриго Лара Бонилья инициировал кампанию против вложения денег с сомнительным происхождением в предвыборную гонку. В январе 1984 года Пабло Эскобар был исключён из Конгресса.

Разумеется, мириться с поражением крупнейший кокаиновый делец планеты совершенно не собирался. Дорога в политику для него была закрыта навеки, но у него всё ещё оставались возможности отомстить тем, кто приложил руку к краху его надежд. 30 апреля 1984 года был застрелен министр юстиции. В последующие месяцы и годы жертвами наёмных убийц Медельинского картеля стали многие официальные лица и политические деятели Колумбии, включая судей, полицейских, и даже того самого кандидата на пост президента Луиса Карлоса Галана, убитого прямо на предвыборном митинге. Но основные потери понесли простые жители Колумбии, не пожелавшие видеть во главе страны криминального босса.

Боевики картеля совершили по всей стране сотни терактов, приведших к бесчисленным жертвам среди гражданского населения — чем вам не аналогия с текущими событиями, когда престарелый диктатор ударами по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре мстит мирным жителям, не пожелавшим встречать его "освободительные" войска с цветами. Но террор не возымел хоть сколь-нибудь благоприятного для Эскобара эффекта. В глазах населения, властей Колумбии и международного сообщества он превратился из просто преступника и наркоторговца в террориста и массового убийцу.

За Эскобаром начали охоту национальная полиция Колумбии, ЦРУ, Управление по борьбе с наркотиками США, конкуренты из картеля Кали и ультраправые боевики Los Pepes. Под многочисленными ударами Медельинский картель разваливался на глазах, а вскоре под угрозой оказалась и жизнь самого главы преступной империи. 2 декабря 1993 года покинутый всеми, кроме единственного телохранителя по кличке "Эль Лимон", Пабло Эскобар был окружён правительственными агентами, и в ходе скоротечной перестрелки был убит на крыше одного из домов Медельина.

В то время как Пабло Эскобар в своём стремлении завладеть целой страной потерпел крах и погиб, у латиноамериканской соседки Колумбии дела приобрели совсем иной оборот. Современная Венесуэла являет собой ярчайший образец сращивания государственного аппарата и организованной преступности. Нищее и бесправное население держится под контролем не только с помощью государственного репрессивного аппарата, но и посредством банд так называемых Colectivo, вооружённых ультралевых группировок, поддерживаемых правительством и вовлечённых в самый широкий спектр криминальной деятельности. Само же политическое и военное руководство страны неоднократно замечалось в непосредственной причастности к идущему через Венесуэлу кокаиновому трафику.

Так, на Гаити 11 ноября 2015 года сотрудниками американского Управления по борьбе с наркотиками были арестованы приёмный сын и племянник первой леди Венесуэлы Силии Флорес, которые пытались провезти в США 800 килограмм кокаина. Помимо членов семьи самого Николаса Мадуро, к перевозке наркотиков, согласно многочисленным данным, в том числе опубликованным Министерством Юстиции США, причастно высшее руководство венесуэльской армии, флота, авиации и Национальной Гвардии. Именно из-за причастности военных к наркотрафику сложившуюся в Венесуэле криминальную систему зачастую называют "картель де лос Солес", так как именно Солнце изображено на погонах венесуэльских генералов.

Сходство между путинской РФ и Венесуэлой налицо. Та же примитивная экономика, основанная на вывозе природного сырья. Тот же популизм и демагогия, то же обличение западных "империалистов" как воплощения мирового зла, источника всех бед народа и страны. Та же насквозь коррумпированная, погрязшая в криминале правящая верхушка. Тот же террористический метод управления, при котором все несогласные уничтожаются, репрессируются или массово выдавливаются из страны. Та же опора на наиболее нищие, бесправные, необразованные слои населения.

Пожалуй, единственная по-настоящему большая разница между данными режимами заключается в том, что режим венесуэльский сумел вовремя остановиться, ограничившись издевательством над собственным населением. Путину же захотелось непременно войти в историю в качестве собирателя земель и победителя Даджаля, "осчастливив" соседей приходом интернационального краснознамённого "Русского Мира", несущего с собой традиционные ценности швабринга и кувалдинга. Правда, при этом бункерный властитель забыл, а может и не задумывался никогда, что из симбиоза добывающей экономики, дешёвого популизма и откровенного бандитизма не рождаются всесокрушающие тоталитарные машины — из него рождаются банальные криминальные диктатуры Третьего Мира. И бросать вызов окружающему миру для подобных систем является непростительной роскошью.