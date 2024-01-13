Владислав Иноземцев. Война: чья возьмет в 2024?

Однако к войне имеет отношение не только экономика в целом, но прежде всего российский ВПК – а он тоже эти два года не стоял на месте. Власти увеличили ассигнования на военные нужды в 3,5 раза – с 3,11 трлн. рублей в 2021 г. до 10,8 трлн. в 2024-м; за два года число предприятий ВПК возросло почти на четверть (на 360 единиц), численность персонала на полмиллиона человек (520 тыс.), а почти 70% предприятий работают в три смены. И хотя западные эксперты говорят о росте числа произведённых танков с 100 до около 200 в год, мои источники называют цифру не менее 40 штук в месяц. Если при этом соглашаться с мнением о том, что не менее 1/3 при-роста ВВП России в 2023 г. обеспечила военная промышленность, это означает, что она увеличила на 60-80% за два года (т.к. до войны на отрасль приходилось около 4-4,5% ВВП). И можно сколько угодно повторять, что у Москвы осталось в пять раз меньше ракет всех видов, чем было ею использовано с начала конфликта, но это не мешает ей атаковать украинские города с каждой неделей всё более интенсивно, а по числу ежедневно используемых снарядов российская армия превосходит украинскую уже в 2-3 раза.