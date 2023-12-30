Владислав Иноземцев: арсенал санкционных мер против России полностью исчерпан, пора переходить к военным действиям

Один из них связан с политикой западных санкций в отношении России. С февраля 2022 года Россия стала объектом сотен решений, что сделало ее самой санкционированной страной в мире, легко опередив Иран в этом рейтинге (и с того дня, как это произошло, количество санкций против Москвы выросло более чем в пять раз).

Однако сейчас большинство экспертов согласны с тем, что западные державы не смогли изменить политику Кремля и остановить ее агрессивную войну в Украине, как это планировалось (или, по крайней мере, официально объявлялось) при объявлении санкций. Об этом свидетельствует изменение риторики, когда европейские державы начали говорить о мерах, введенных в ответ на российское нападение, а не для его прекращения (или, другими словами, „для ликвидации так называемой „Крепости Россия““).