Конечно, не вся российская интеллектуальная оппозиция в Изенгарде с Саруманом. Но точно немалая и хорошо слышимая ее часть находится именно там. Это не вывод теории заговора, а результат анализа общедоступной информации.

Чтобы в этом убедиться, достаточно внимательно послушать, какие нарративы распространяют и что себе позволяют такие хорошо известные лица российской оппозиционной прессы, как, скажем, Алексей Венедиктов или Алексей Пивоваров.

Напомню, что Венедиктов много лет был руководителем радио "Эхо Москвы", а Пивоваров с 2016 года руководил телеканалом RTVI, после выхода из которого он в последнее время занялся творчеством на своем ютуб-канале "Редакция".

Как раз на этой неделе появилась его программа "Почему Латвия, Литва и Эстония – самые жесткие противники Москвы". В ней участвуют и Пивоваров, и Венедиктов. Вся программа представляет собой практически хрестоматийный способ объяснения особенностей отношения оппонентов Путина с правдой и реальностью. Особенностей, позволяющих говорить о близости двух крепостей – Саурона и Сарумана.

В начале программы Пивоваров говорит о "сложных отношениях" России и государств Балтии. Эти отношения, по его мнению, сложны по двум причинам. Первая – травматический опыт жителей стран Балтии, появившийся из-за того, что в сталинские времена эти страны были "присоединены" к СССР. Вторая – проблема прав русскоязычных меньшинств и "героизация фашизма".

Уже одно это вступление отдает имперским шовинизмом и пропагандистскими ухищрениями. Не говорится, что балтийские страны были оккупированы СССР. Свернута фраза о "травматической" истории литовцев, латышей и эстонцев. Надо понимать – эти люди травмированы. Видимо, неадекватные. Проблема – не оккупация, а травма тех, кто чувствовал себя оккупированным.

Сюда же подвязывается и вторая проблема: они обижают русских и героизируют нацистов. Эту часть сказки мы постоянно слышим из путинской России. Так что 50% вступления Пивоварова об отношениях России и стран Балтии – чистая путинская пропаганда, а остальные 50% – "софт" о травмированных жителях – подготовленная почва для дальнейших выводов.

И действительно – дальше начинаются еще более интересные вещи, если так можно говорить о саруманской версии пропаганды Саурона. На экране появляется хорошо знакомая прическа Венедиктова, и из ее эпицентра исходят следующие утверждения:

"Есть комплекс имперца, и есть комплекс колониальный, что называется. И, конечно, он наложился на настоящую историю, настоящую проблему "Дождя" и латвийского государства. Наложилось вот это ожидание имперскости от любого русского, подозрение в имперскости любого россиянина".

Эта мысль Венедиктова логически продолжает выступление Пивоварова: исторически травмированные жители стран Балтии имеют расстройства психики или мышления – "колониальный комплекс"; "жесткую", как говорит название программы Пивоварова, враждебность по отношению к России определяет именно этот колониальный комплекс литовцев, латышей и эстонцев.

Посмотрев только 15% программы Пивоварова, человек уже получит важные сведения: латыши, литовцы и эстонцы не любят русских, поскольку травмированы и закомплексованы, любят немецких нацистов и из-за этих своих черт больше всех в Европе выступают за санкции против России.

Но это еще далеко не все. На седьмой минуте передачи звучит вот такое утверждение свободной и бесконечно оппозиционной Путину российской журналистики: в странах Балтии есть "общий политический консенсус", по логике которого "все граждане России несут ответственность за действия своего правительства".

В подтверждение этого утверждения на экране опять появляется Венедиктов и вещает: "Я когда разговариваю с коллегами из Латвии, Литвы, меньше из Эстонии, я говорю: ну вы же не можете говорить, что вы целиком разделяете все, что делает ваш президент или ваш премьер-министр. Например, повышение цен на транспорт, вы ведь не поддерживаете это. Поэтому отождествление каждого россиянина с полной политикой России это неправильно".

Сравнение действий воюющего государства с регулированием цен на транспорт – сильно, конечно. Но формула Венедиктова "не будем отождествлять с правительством" по сути вынуждает нас признать, что в России вообще нет такого понятия, как гражданство со всеми вытекающими из него правами и обязанностями гражданина.

Поскольку если вы реализуете свои права и обязанности как гражданин, то вы не можете быть полностью безответственным за то, что делает ваше правительство. Осуществляя права и обязанности гражданина и выбирая путь мирного сосуществования, вы лично способствуете тому, чтобы ваша власть законно существовала, а способствуя ее существованию, вы даете ей возможность действовать.

Но не это главное. Мы все прекрасно понимаем, что отождествлять человека с действиями власти было бы неправильно. Однако говоря, что "неправильно каждого русского отождествлять с политикой российского правительства", Венедиктов занимается софистикой и просто манипулирует аудиторией.

Потому что то, о чем он говорит, не является отождествлением всех россиян с правительством. Ни отзыв лицензии у "Дождя", ни отказ во въезде российским туристам в какую-либо европейскую страну не проистекают из отождествления россиян с их правительством. Венедиктов просто тонко обманывает публику, навязывая ей этот образ им самим выдуманного "отождествления".

Не говоря уж о том, сам журналист "Дождя", ставший причиной упомянутого в программе скандала, сам отождествлял себя с российскими солдатами, идущими убивать украинцев. Горел желанием помочь "своим". Если он идентифицирует себя с российской армией, выполняющей приказы российского политического руководства, то как можно в этой ситуации совершенно разделить журналиста, поддерживающего армию, и то, за что эта армия воюет и чьи приказы выполняет?

Далее в программе Пивоварова объясняется, что будто бы между Литвой и Россией не было большого напряжения и что Литва не имела к России никаких серьезных претензий до нападения на Грузию в 2008 г. Во время войны, как утверждается в программе, отношения стран охладились, но уже в 2010 г. вроде опять потеплели и оставались теплыми вплоть до 2014 г., когда Россия аннексировала Крым.

Как виновник предполагаемого потепления отношений в программе показан и Андрюс Кубилюс с кратким интервью. Он четко говорит: "Я не помню такой оттепели". Он не мог вспомнить то, чего не было. Не говоря уже о том, что еще до российско-грузинской войны – в 2007 году – Кубилюс и его партия утвердили документ под названием "Стратегия сдерживания России".

Когда нет никакой серьезной напряженности и проблем между государствами, как врут в программе Пивоварова об отношениях между Литвой и Россией до 2008 года, такие документы не готовятся и не публикуются, правда?

Не ограничиваясь событиями последних десятилетий, Пивоваров пытается копать глубже в поисках ответа на вопрос о мнимой русофобии жителей стран Балтии и обращается к временам Второй мировой войны. Говорят два историка.

Первый историк говорит, что в 1940 г. произошла аннексия стран Балтии. Однако как только он упоминает о включении Литвы, Эстонии и Латвии в состав СССР, на экране появляется другой историк, первые слова которого такие: "Это, конечно, не было оккупацией". Поскольку не было вооруженного сопротивления, а соответствующие решения приняли правительства стран Балтии.

То есть мы опять возвращаемся к путинскому имперскому нарративу. Еще раз хочу напомнить, что Пивоваров – представитель оппозиционной журналистики, включенный в России в список "иноагентов". И вот вам еще одна вишенка на торте, еще одно послание имперцев единомышленникам: страны Балтии, оказывается, не были оккупированы.

Нарратив "аннексии без оккупации" не нов, и российские имперцы его изрядно потрепали. Тот факт, что его стали использовать российские оппозиционные СМИ, только лишний раз показывает, что такое на самом деле российская оппозиция, которая два десятилетия мариновалась на "Эхе Москвы", RTVI и в других традиционных прибежищах, которые Кремль почему-то не трогал.

И ведь Пивоваров точно не наивный юнец или новичок, который "ошибся, хотя хотел только, как лучше", как тот журналист канала "Дождь". Он все разложил холодно и методично. Он даже не удосужился упомянуть, что позиция Кремля и его академических наемников в отношении оккупации стран Балтии не совпадает с позицией западной юридической науки.

Даже аншлюс Австрии именно Советский Союз тогда оценил "как грубое нарушение Устава Лиги Наций и нарушение пакта Бриана-Келлога и международное преступление", на что указывает Дайнюс Жалимас ("Правовая квалификация действий СССР против Литовской Республики в 1940 г.: агрессия, оккупация или аннексия?" / 1940 metų SSRS veiksmų prieš Lietuvos Respubliką teisinė kvalifikacija: agresija, okupacija ar aneksija?: Bernardinai.lt, 16.06.2010). Представитель СССР в Ассамблее Лиги Наций также заявил тогда, что Лига Наций не должна изменять своего отношения к прямому захвату или аннексии территорий других наций, а также к "тем случаям, когда такие аннексии маскируются созданием марионеточных "народных" правительств, которые якобы независимы, но на деле служат лишь прикрытием и орудием для иностранного агрессора".

Замаскированная аннексия, с этой точки зрения, не что иное, как форма захвата – оккупации. Как в Австрии, так и в странах Балтии. То, что Советы сказали об Австрии, абсолютно верно для стран Балтии. А пример Чехословакии? По логике программы Пивоварова, не было и никакой оккупации Чехословакии, а специалистам, имеющим другое мнение по этому вопросу, скорее всего, в его программе не нашлось бы места.

По тому, как выглядит разглагольствование Пивоварова и Венедиктова в описываемой программе, точно нельзя делать вывод, что вся российская оппозиция столь же морально бесперспективна и империалистична. Но очень заметная и действительно важная его часть, к сожалению, именно такая.

Чем более зловещей становится путинская Россия, тем больше имперского высокомерия, нарциссизма и самомнения ("Мы против Путина, так что восхищайтесь нами и носите нас на руках") исходят от ее предполагаемых, а может быть, и настоящих либералов и демократов.

Просто тошно слушать, как вся эта оппозиционная шайка вместо того, чтобы наконец-то искренне раскаяться в совершенных своей страной преступлениях, масштабы которых давно превзошли действия германских нацистов, обвиняет страны Балтии в любви к нацистам и ставит нам диагнозы: "колониальный комплекс", "русофобия", "травма".

Демократия в России не приживается не потому, что в ней нет демократов, а потому, что чуть ли не каждый второй публично действующий демократ – нигилист и циник, для которого политические взгляды и "оппозиционная журналистика" – только источник дохода и часть карьеры.

Карьеры, которой иногда покровительствует и ФСБ.

Этого точно нельзя сказать о таких личностях, как Владимир Кара-Мурза, Лилия Шевцова, Анна Политковская, Валерия Новодворская, Юрий Афанасьев, Николай Корнев, Сергей Аверинцев, Галина Старовойтова. Это – прекрасные люди, но большинства из них уже нет.

По-настоящему честных людей, которые не говорят о преступлениях нацистской России "мы тут не при чем" и не считают, что страны Балтии виноваты в негативном отношении к их никак не отползающей империи, к сожалению, не так много.

А те, кому неймется распространять нарративы и создавать программы о "злых странах Балтии", вроде Пивоварова и Венедиктова, в каком-то смысле даже хуже русского безумца Соловьева. Потому что он хотя бы не скрывает, что участвует в имперской войне, а эти пытаются усидеть на двух стульях: и демократии, и империи. К сожалению, как раз демократическая часть их усилий за два десятилетия не дала ощутимых результатов.