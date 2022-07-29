Все эти печальные события затронули и Литву, может даже больше, чем некоторые другие страны. Поскольку литовский народ и правительство заняли активную проукраинскую позицию. В этом сказался печальный опыт соприкосновения с большим восточным соседом и умение сочувствовать угнетаемым. Как ни странно, но именно среди русскоязычного населения Страны, разыгралась серьезная буря эмоций. Люди разбились на два основных лагеря. На тех, кто эмоционально на стороне России и «спецоперации» и тех, кто увидел в этой войне угрозу свободе и здравому смыслу. Разделения затронули и православную Виленско-Литовскую епархию Московского Патриархата.

Несколько священнослужителей публично подвергли критике Патриарха Кирилла за то, что тот благословил эту кровавую бойню и уничтожение всего украинского народа. В адрес несогласных летели призывы замолчать и угрозы расправы в случае неповиновения. Устраивались показательные акции, которые более всего сеяли смуту среди верующих, не совсем понимающих природы происходящего. Не всем же ясно, что нет никакого раскола. Далее, за критику в адрес Патриарха епархиальные власти выполнили свои угрозы и расправились со священниками, лишив сана (высшая мера наказания). Сделано это было беспрецедентно быстро (в три дня) и жестоко, с грубым нарушением всех канонических правил церковного судопроизводства. Сами священники подали апелляции ко Вселенскому Патриарху, имеющему право разрешать подобные конфликты. В конечном итоге, был вновь поднят вопрос о восстановлении в Литве юрисдикции Константинопольского Патриарха, как это было во времена Великого Княжества Литовского. Об этом уже много писалось в СМИ. Но сейчас важно понять какие могут быть последствия для Страны, от, казалось бы, внутреннего конфликта в среде верующих небольшой конфессии?

В Литве проживает очень небольшой процент православных, в основном это русскоязычные. Согласно статистическим данным, таковыми называют себя примерно 120 тысяч человек, а в храмы приходят едва ли несколько тысяч. В отличии от Католичества, у Православия нет единого центра и единого главы. Православные объединяются по принципам доктрины и управляются поместными лидерами – патриархами или митрополитами. Эти геополитические церковные объединения называются Патриархатами или Метрополиями, в зависимости от исторических событий формирования таковых и уровня автономии. В Литву православие было принесено через Киевскую Митрополию, которая управлялась Патриархом Константинопольским, а впоследствии, при поддержке военно-политической силы Российской Империи, было переведено под управление Москвы. Таким образом, на сегодняшний день Московский Патриархат считает Литву своей канонической территорией, т.е. зоной своего влияния. В Московской Патриархии очень болезненно реагируют на любые посягательства на свою монополию власти в регионе. И не только в Патриархии, но и, как ни странно, в Кремле.

Казалось бы, какая разница, кто управляет и причем здесь Кремль? Ведь в христианстве главное - это проповедь о Христе. Так и есть в идеале, но по факту, особенно в былые времена, правители очень энергично старались учредить свою национальную Церковь. Ведь Церковь - это сфера влияния на массы, а когда глава Церкви находится под влиянием власти, он ведь может проводить и позицию этой власти, что и практиковалось, а в некоторых странах практикуется до сих пор. Особенно, если речь идет о тоталитарных режимах, там церковь является частью гос-пропаганды, не только в стране, но и за ее пределами. Поэтому Кремль тут очень даже вовлечен.

Когда, в начале ХХ в. большевики захватили власть в России, Церковь подверглась страшным гонениям, а потом ее остатки были собраны, чтобы служить интересам государства. Иерархи выезжали за рубеж с рассказами о прекрасной жизни в СССР, о свободе совести и независимой от государства религиозной жизни. Так большевистские власти зарабатывали политический капитал во внешнем мире, а внутри страны проводили политику чудовищного террора и прессинга на граждан и религию. Затем бесчеловечный строй распался. Люди вздохнули. Некоторые страны восстановили независимость. Но беда не ушла в прошлое.

В соседней России полным ходом идет восстановление СССР, разработана идеология «Русского мира», напоминающая идеологию советского Коминтерна. Российские лидеры и гос-пропаганда, открыто заявляют о своих желаниях восстановить былую мощь СССР (читай - Кровавой Империи), включая границы и сферу влияния. Белоруссия уже, де-факто, стала частью этого плана. А вот Украина пошла другим путем и стала им преградой. К сожалению, и первой мишенью, но, Слава Богу, не жертвой. Даже наоборот, Украина стала центром и плацдармом сопротивления, объединителем всего цивилизованного мира и преградой против агрессии в отношении других, предполагавшихся к завоеванию Стран нео-большевиками. Спасибо, Украина! На сегодняшний день, по мнению аналитиков, эта война Россией проиграна, вопрос времени, когда все это закончится и сколько еще защитников и гражданских должно погибнуть, чтоб начать восстанавливать разрушенное.

А что будет с Россией? Произойдут ли там, в обозримом будущем перемены, оздоровление общества, демилитаризация, денацификация (все как они любят) и, я бы лишь дополнил, депутинизация? Это более мечта, чем реальность, увы! Но вот, попытка собраться с силами, учесть ошибки и ПОВТОРИТЬ – очень даже вероятны. А пока, все будет идти по пути воссоздания имиджа. И вот тут «русскому миру» потребуются союзники. Московский Патриархат не просто союзник, но за последние 13 лет правления патриарха Кирилла, стал чуть ли не идеологическим департаментом Кремля. И, уж будьте уверены, это будет работать. При таком серьезном разгроме, что несет сегодня Россия на всех направлениях, борьба за умы и настроения различных слоев населения будет развернута в лучших традициях Коминтерна. На эту борьбу будут выделены солидные денежные суммы, пусть и за счет, еще большего обнищания своих граждан. Литва будет среди первых плацдармов идеологического фронта. Ведь наша Страна является одним из лидеров антисоветского и антипутинского противостояния! И весь шовинистский набор сарказмов о размерах и значении Независимой Республики и о том, как «за пару часов нас завоюют зеленые человечки», становится неуместным. Я бы тут лишь добавил, что в свете геноцида украинского народа со стороны России, более чем оправдано вступление Литвы в НАТО!

И вот теперь вернемся к тому, какое значение имеет произошедшее в православной епархии Литвы и, какую роль сыграет это событие в дальнейшем? Как и говорилось, за последние годы, с начала правления Патриарха Кирилла, русская Церковь почти срослась с государством и стала проводником гос-идеологии. Поэтому именно через Церковь открывается удобный путь для проведения любой идеологии. Начиная со вставок в богослужение дополнительных текстов – «молитв»: «за мир», «за традиционные ценности» и заканчивая подготовкой священнослужителей с идеологической прошивкой. Все это более чем возможно и уже частично действует, пользуясь свободой слова демократической Литвы.

Есть среди священнослужителей сторонники такой политики, а несогласных показательно выбросили «за борт», остальных запугали. Ведь и правда, некоторым некуда идти, нет своего жилья, светской профессии, но есть семьи. Поэтому продолжают служить, выживая во «внутренней эмиграции». Они вынуждены подписывать любые «заявления», написанные идеологами Кремля и переданные через начальников, которые даже во время войны ездят в Москву, чтоб получить руководства к действию. Ведь Литва для Московской Патриархии и Кремля их каноническая территория. Переведя на простой язык – это территория влияния «русского мира» (Нео-СССР, кровавого режима) и его идеологии, а со всеми несогласными расправляются быстро и жестко, есть и живой пример.

Следует добавить, что среди русскоязычного населения немалый процент симпатизирующих «русском миру». У этого есть свои причины. Главная из них в том, что эти люди не сумели интегрироваться в новую жизнь независимого Государства. Они чувствуют, что потеряли самоидентификацию, социальный статус, а тут им преподносится идея, что они особые, избранные, уникально-духовные, а их потерянность обусловлена непринятием бездуховного Запада. Тогда как в «русском мире» они вновь будут востребованы, станут проводниками и строителями «высоко-духовного государства» на местах. Как вы думаете, понравится ли этим людям такое объяснение и такой призыв, да еще и с церковной кафедры? А что будет с теми, кто хочет быть православным, но без этой «нео-красной чумы»?

Заходя в храмы Московской Патриархии, они также будут подвергаться идеологической обработке, поскольку других храмов нет, тут только «Каноническая территория Московского Патриархата». Поэтому назрел вопрос о воссоздании в Стране параллельной церковной юрисдикции. Это не амбиции нескольких священников и небольшой группы мирян. Это вопрос жизни и смерти для церковного меньшинства, нежелающего путать христианство с какой бы то ни было идеологией. Не будем забывать о тысячах украинских беженцев, которые не могут переступить через порог храма Московского Патриархата. Это ведь издевательство над ними, их погибшими родственниками. И это абсурд, что в Европейской Литве, нет православных храмов неподотчетных кремлевским властям. Как видно из сказанного, речь не идет о внутренних церковных делах. Мы говорим о государственной безопасности, о социальном обеспечении пострадавших, о моральном здоровье граждан и о правах религиозных меньшинств.

Оригинал публикации на сайте Ortodoksas.lt