Визит Сийярто в Минск или немного взаимовыгодного хайпа

Диалог для обоюдного хайпа?
Описывая в у себя в Фейсбуке свое участие в конференции в Минске, Сийярто назвал Лукашенко "г-н президент". Кто-то объяснит это обычным дипломатическим этикетом, поскольку при подобных визитах его необходимо придерживаться. Но вряд ли это так. Во-первых, это был уже второй визит главы венгерской дипломатии в Минск за этот год. Ранее он приезжал в белорусскую столицу в феврале 2023 г. И в отличие от февральского визита, в этот раз Сийярто встретился с Лукашенко. Во-вторых, Венгрия - это единственная страна ЕС, представленная в Беларуси на уровне посла. Вручив в конце сентября верительные грамоты самопровозглашенному руководителю минского режима, Зита Бенчик стала первым почти за три года дипломатом такого уровня из страны ЕС. В-третьих, еще в феврале Сийярто написал, что многие будут критиковать его тогдашний визит в Минск, но позиция Венгрии заключается в том, чтобы каналы связи оставались открытыми. Иначе говоря, такая стратегия правительства Виктора Орбана в отношении Беларуси и режима Лукашенко является осознанным выбором.
Кроме того, и февральский, и нынешний визиты Сийярто в Минск были наполнены риторикой о мире на европейском континенте. Венгерская сторона в очередной раз всячески подчеркивала, что решение по войне в Украине должно быть найдено не на поле боя, а за столом переговоров. Сийярто также подчеркнул, что этого же мнения придерживается и Лукашенко. Известно, что с самого начала российского полномасштабного вторжения в Украину позиция Венгрии существенно выделялась на фоне других стран ЕС. О причинах этого этом речь пойдет ниже, а пока ответим, что эти визиты дают Беларуси и Венгрии.
Для Лукашенко визит Сийярто важен с символической точки зрения, поскольку это - очередной способ заявить о собственной легитимности в глазах международного сообщества. Приезд высокопоставленного чиновника одной из стран ЕС на конференцию с сомнительными целями только способствовало этому. Кроме того, правительство Виктора Орбана не ставит режиму Лукашенко неудобных вопросов о его легитимности, массовых репрессиях против собственных граждан, наличии огромного количества политзаключенных и прочих нелицеприятных атрибутах теперешней администрации в Минске.
Для правительства Орбана подобные встречи также не накладывают каких-то обязательств. В целом, они не влияют на позицию ЕС в отношении режима Лукашенко и никоим образом не приведут к ослаблению действующих против его санкций. Однако, особая позиция Будапешта по украинской проблематике помогает правительству Орбана обращать на себя дополнительное внимание внимание и в определенной степени его монетизировать, выторговывая себе те или иные уступки в других вопросах. Иначе говоря, подобные визиты можно назвать взаимовыгодным хайпом.
"Венгерский мир" в Карпатском бассейне
Некоторые эксперты и пропагандисты оценивали действия правительства Орбана в контексте массовых протестов 2020 г. в Беларуси и полномасштабной российской агрессии в Украине как пророссийские. Это далеко не так, поскольку Орбан играет в свою игру. Для понимания мировоззрения Орбана стоит вспомнить его речь 26 июля 2014 г. в Тушнадфюрдё, когда венгерский премьер заявил "о необходимости отказаться от либеральных принципов и методов организации общества и вообще от либерального понимания общества" и подчеркнул, что либеральная демократия "фактически ставит под угрозу саму идею существования национальных интересов". Неудивительно, что в таких лидерах как Путин и Эрдоган (а, возможно, и Лукашенко) он видит определенные ролевые модели поведения. Однако, здесь скорее стоит говорить о самоцентричности (читай: эгоизме) венгерских властей. Именно это служит дополнительным фактором того, почему Орбана относят к категории “понимающих Путина”.
Говоря о венгерско-российских отношениях, многие вспоминают 1956 г., когда СССР ввел свои войска для подавления венгерской революции. Стоит напомнить, что в сентябре 2023 г. Путин назвал ввод советских войск в Венгрию в 1956 г. и Чехословакию в 1968 г. ошибкой, что вызвало одобрение в Будапеште. Поэтому искать некие параллели следует в другом. Известно, что Путин когда-то назвал распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой века". Как в российских действиях против Украины (как, впрочем, и Беларуси), так и в печально известной концепции т.н. "русского мира" четко прослеживаются имперские ноты.
В случае с Венгрией есть определенная параллель. Для венгерского самосознания именем нарицательным национальной катастрофы является Трианон - мирный договор, подписанный 4 июня 1920 г. между странами-победительницами в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией, по которому страна потеряла более 70% довоенной территории, а более 3 миллионов этнических венгров оказались вне новых границ государства. Когда на парламентских выборах 2010 г. коалиция Фидес-ХДНС во главе с Орбаном получила большинство депутатских мандатов, в стране началась перестройка политической системы, кульминацией чего стала новая конституция. В ней упоминаются "ценности Карпатского бассейна, созданные природой и людьми", сопряженные с ответственностью за судьбу этнических венгров, традиционно живущих на территориях бывшего Венгерского королевства вне пределов современных границ страны. Таким образом, конституция стала обоснованием политики венгерских властей в отношении соотечественников, последующей массовой раздачи венгерских паспортов в большинстве соседних стран, а также мобилизации электората, лояльного Орбану. В отличие от Путина, Орбан не занимается аннексией чужих территорий. Однако, значительное внимание к судьбе этнических венгров в соседних странах пусть даже косвенно делает венгерское правительство более восприимчивым к кремлевским нарративам о защите русскоязычного населения в Украине.
Украина: закарпатские венгры и все остальное
Такая самоцентричность на Карпатском бассейне говорит позволяет говорить о том, что для режима Орбана зарубежный мир делится на две части - регионы соседних стран, где проживают этнические венгры, и все остальное. Украина попадает в первую категорию, поскольку во входящей в ее состав Закарпатской области проживает примерно 140 тыс. этнических венгров. Стоит напомнить, что "особое мнение" правительства Орбана в отношении Украины началось задолго до полномасштабного российского вторжения в эту страну. Причиной начала блокирования Венгрией евро-атлантической интеграции Украины стал принятый украинской Верховной Радой еще в сентябре 2017 г. Закон "Об образовании", который существенно ограничил права венгерского меньшинства. Поэтому все последующие действия Будапешта в значительной степени вписываются в риторику о заботе о соотечественниках на Закарпатье, которые имея венгерские паспорта кроме того являются потенциальном электоратом партии Орбана.
Ни российское вторжение в Украину в феврале 2022 г., ни получение Украиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС никак не повлияли на венгерские власти. Например, в марте 2023 г. Сийярто напоминал, что Будапешт в течение последних 8 лет получал обещания от Киева по ситуации венгерских школ на Закарпатье, но власти Украины ничего не сделали. Тем самым он подтвердил взаимосвязь между ситуацией с образованием для венгерского меньшинства в Закарпатской области и поддержкой украинских евроатлантических устремлений. Однако, данная ситуация является патовой для Украины, поскольку положения принятого в декабре 2022 г. закона "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" в значительной степени обусловлены фактором российской агрессии в вопросах. Поэтому содержание статьи 21 закона, касающейся трансграничного сотрудничества, можно трактовать очень широко и рестриктивно.
Таким образом, для Будапешта Украина политически делится на Закарпатье и все остальное. Действия правительства Орбана в отношении Украины во многом позволяют записать его в категорию "понимающих Путина". Это частично связано с мировоззрением Орбана и гипервниманием Будапешта к ситуации соотечественников, волею истории оказавшихся вне современных границ Венгрии. Частично это также связано и с тем, что в отличие от стран Балтии или Польши, Венгрия имеет гораздо более широкое поле для маневра в отношении России. Частично это связано и с политикой самой Украины в отношении национальных меньшинств, на ровном создавшей для Венгрии весомый аргумент для блокирования поддержки Киева. Однако, такая позиция Будапешта вне мейнстрима политики ЕС также позволяет ему и в дальнейшем пытаться монетизировать те или иные уступки со стороны Брюсселя в других важных вопросах.