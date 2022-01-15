Виктор Воронцов. Путеводитель по адовым русскоязычным группам литовского сегмента ФБ. Что с ними делать?

Я вступал в адовые русскоязычные группы литовского сегмента ФБ три раза. Первый раз это была какая-то клайпедская группа, в которой меня забанили после моего третьего комментария (я написал что-то вроде "Можно не соглашаться с президентом Литвы, но называть ее ХХХХХХХХ нельзя по причине того, что она умнее – она президент, а ты – кассир "Максимы").

Второй раз был намного удачнее. В эпической группе "Русскоговорящие Клайпеды. Клайпеда на русском!" я провел, если не ошибаюсь, феерические несколько месяцев и был изгнан по итогам всеобщего голосования, организованного ботами и поддержанного сотрудниками Консульства РФ в Клайпеде. Это произошло буквально в разгар избирательных кампаний 2019 года. Как сказал бы кумир русскоязычных Литвы Дмитрий Киселев "Совпадение? Не думаю!!".

Третьей попыткой была группа "Русская Литва". Оттуда меня выгнали в первый же день, потом приняли обратно, сделали модератором, и снова забанили через два дня все за тот же позитивный взгляд на ситуацию в Литве. После чего я решил не вступать больше ни в какие адовые русскоязычные группы.

Что нужно, чтобы тебя любили в адовой русскоязычной группе Литвы?

- В первую очередь, надо ненавидеть Литву, которая член НАТО и ЕС, а Путина и Лукашенко любить.

- Очень хорошо, если учить президента, премьер-министра и министров, что им надо делать. Когда тебя спрашивают: "Извините, а какое у Вас образование, что Вы так уверенно даете советы", надо ответить, что ты работал всю жизнь и на основании этого можешь называть премьер-министра дебилом.

- Еще надо ненавидеть литовцев, которые всю жизнь жили в сараях вместе с коровами, носили клумпы (обувь из цельного куска дерева), а вот русские приехали, построили здесь заводы, пароходы, и познакомили литовцев с обувью. Именно поэтому русским не надо учить литовский язык, а литовцы обязаны учить русский язык. Во всех историях, случившихся на улицах, русский – герой и спаситель, открытой души человек, всем помогает, всех спасает, а литовец – злой и завистливый, всегда ставит подножку, не помогает, и еще, сука, знает русский язык, но из принципа на нем не говорит.

- В Новогоднюю ночь, сидя за столом в Дублине, надо встретить Новый год по московскому времени, послушать "цельную речь" Путина, потом встретить Новый год по литовскому времени, посмотреть первые несколько секунд "вялой, ни о чем" речи Адамкуса/Грибаускайте/Науседы, ну, а напоследок встретить Новый год по ирландскому времени.

- Очень популярно ненавидеть Литву из Германии или Великобритании, причем сидеть там с литовским паспортом и попасть туда только потому, что у тебя литовский паспорт.

- Обязательно нужно всем говорить, что ты очень хочешь переехать в Россию. Там же "жизнь кипит!! А у нас все уехали в Дублин на заработки!". Но только говорить, потому что переезжать никто не собирается.

Feisbuko lobynai © Facebook

- Новости про Литву и страны Балтии надо читать только на сайте Агентства Новостей Южного Федерального Округа или на сайте Омска, а в группу постить самые адовые новости. Вторым по популярности источником информации является Спутник-Балтньюс-Рубалтик. Если тебе указывают на то, что эта новость фейк и просят указать источник, то нужно сказать: "Ищи сам, я тебе не нанимался, ты что, гуглом пользоваться не можешь".

- Нужно жаловаться, что твоя зарплата 300 евро после налогов, а Литва покупает танки и пушки. Зарплата у тебя маленькая, естественно, из-за того, что ты русский, тебя дискриминируют, берут на работу швогеров (в переносном смысле – родственников, в прямом – брат жены, муж сестры). Но бастовать ты не хочешь, потому что тебя сразу же уволят, возможно, даже посадят в застенки ДГБ.

- Нужно спрашивать, когда Литва вступила в ЕС и НАТО, а также задавать вопрос: "А почему меня не спросили, нужно ли вводить евро в Литве?" Считать, что вступление в ЕС поддельное, потому что ты спрашивал у всех мужиков в гаражном кооперативе, и они не голосовали за вступление в ЕС.

Естественно, в каждой группе есть сотрудник консульства РФ в Клайпеде, который рассказывает, как плохо в Литве, и как хорошо в России, особенно в Калининграде. Еще он любит писать про Сороса и его коварные планы по всему миру. При просьбе дать ссылку на источник – смотри ответы выше.

Feisbuko lobynai © Facebook

Хохлы!!! Это же самый популярный повод для 1000 комментариев под постом. Скоро в Литве государственный язык будет украинский, работают они плохо, получают 100 евро в месяц, отбирают работу у местных. Местные – золотые руки и джентльмены, украинцы – криворукие и алкашня. Больше всего комментариев собирает вопрос "Добрый день, можно ли найти работу в Литве без знания литовского языка гражданину Украины".

Хуже украинцев только ЛГБТ, беженцы и арабы-темнокожие. Большинство никогда в жизни не видело ни одного беженца, ни одного ЛГБТ, ни одного араба-темнокожего, но они на расстоянии уже разрушили всю спокойную жизнь!

ОООООО! Русская культура, русский язык, школы с преподаванием на русском языке!! О них дискуссия идет на ЛАТИНИЦЕ, потому что ни у кого из культурных русских нет кириллической клавиатуры, а половина даже не знает элементарных правил грамматики.

Ностальгия по СССР!! Вот фото Клайпедского порта 1976 года – на нем видно 6 судов. А вот фото Клайпедского порта 2018 года – на нем только 2 судна. Вы поняли, что это значит? Правильно!! В 2018 году порт умирает!! Прибыль? А что это такое? Прибыль не знаю, фотография – знаю!

Армия!! Тот, кто пошел по призыву в Литовскую армию – фашист и предатель своих дедов, недостоин носить русскую фамилию.

Надо побольше дебильных демотиваторов и откровенно пошлых шуток постить. Коты тоже неплохо катят. Самые популярные – перепосты из Одноклассников – "Ты помнишь школьную форму СССР?", "Ставь КЛАСС, если родился в СССР" и т. д.

Что нужно сделать, чтобы показать свой патриотизм? Правильно – на профильное фото в купальнике наложить патриотическое "Можем повторить". Взять кисточку и покрасить ограду на памятнике павшим – нет, это далеко, у меня машины нет, нет денег на краску, на кисточку, я же аватарку в ФБ поменял, какие ко мне могут быть претензии?

© Facebook

Любить Паксаса и Успасских! Они сукины сыны, но они НАШИ СУКИНЫ СЫНЫ!!

Самое главное – надо видеть в Литве только грязь и проблемы. Ничего положительного о Литве писать нельзя. Надо наслаждаться, описывая проблемы страны, гражданином которой ты являешься. Нужно желать стране еще больше проблем.

Чтобы это было легче делать, в каждой группе есть активные участники, чаще всего из России.

Есть политические обозреватели, которые никогда в жизни не были в Литве, но уверенно предрекают нам крах, голод и непременные просьбы принять Литву обратно в Российскую империю. Под громким названием "политический аналитик" скрываются все те же журналисты из тройки Балтньюс/Рубалтик/Спутник.

© Puslapio stopkadras

Раньше штатные сотрудники Балтньюс/Рубалтик/Спутник не стеснялись в данных своих профилей на ФБ писать место своей работы, но в последнее время они не только не упоминают о месте работы, но даже маскируют свои имена. Не удивлюсь, что Майя Грин делает это, чтобы не иметь проблем с выездом в страны загнивающего Запада.

Feisbuko lobynai © Facebook

Feisbuko lobynai © Facebook

Есть штатные топик стартеры – их задача немедленно после публикации на пропагандистском портале перепостить этот текст в группе. Перепост чаще всего сопровождается сожалеющим заголовком "Блин, как жалко Вас ребята в Литве, у Вас столько проблем", а публикуют их обычно калининградцы или жители Беларуси, весьма далекие от Литвы.

Feisbuko lobynai © Facebook

Feisbuko lobynai © Facebook

Feisbuko lobynai © Facebook

Парадоксально, но самые большие патриоты России в таких группах живут в Каннах и их оттуда трактором не вытащишь в Россию.

Ожидаемо в качестве "пятой колонны" выступают военные пенсионеры, проживающие на территории Литвы. А вот почему так любит СССР и так легко поддается на фейковые новости молодежь, родившаяся в независимой Литве и выросшая в ЕС до сих пор не могу понять. Скорее всего, это происходит под влиянием не очень образованных и не нашедших свое место в жизни родителей.

Feisbuko lobynai © Facebook

В адских группах применяются очень интересные технологии по распространению абсолютно фейковых новостей. Создается специальный сайт с названием, вызывающим доверие у постсоветских людей, типа "Информационное агентство Южного Федерального Округа" или "Гид по Омску", на которые заливаются совершеннейшие фейки. После этого информация с начального сайта копируется сайтом, имеющим большое количество читателей, например Лента.Ру, а уже с нее информация подается на Балтньюс/Рубалтик и там выглядит как абсолютно достоверная. Это позволяет снять с себя ответственность за публикацию материалов, на которые могут пожаловаться пользователи ФБ: "Я ни при чем, просто скопировал ссылку с сайта ХХХ, а кто стоит за этим сайтом – ищите сами в Омске".

Feisbuko lobynai © Facebook

С этим же связано желание владельцев адовых групп сделать зеркала на российских платформах Одноклассники и В Контакте, чтобы выйти из-под контроля FB и этим самым защитить себя от удаления после жалоб пользователей. Правда. все эти попытки неудачны, все-таки в странах ЕС ФБ стоит на абсолютном первом месте.

Feisbuko lobynai © Facebook

Являются ли такие группы инструментом гибридной войны против Литвы? Однозначно да. Получают ли они финансирование из околороссийских источников? На мой взгляд, да, если не прямое, то косвенное – финансируются зарплаты журналистов-пропагандистов и псевдоаналитиков, которые свое рабочее время тратят на антилитовскую агитацию в социальных сетях.

Нужно ли как-то реагировать на то движение, которое происходит в адовых группах? На мой взгляд – нет. Контингент этих групп неуклонно уменьшается, несмотря на постоянные реляции владельцев групп о неуклонном увеличении членов групп.

Демография делает свое – число ностальгирующих по СССР неуклонно снижается. Сильный удар по популярности Лукашенко, например, нанес миграционный кризис. Фанаты Григорьевича из Шальчининкайского района, молившиеся на него в сентябре 2020 года, стали проклинать его в сентябре 2021 г. Да, как-то надо бороться за молодежь, за неокрепшие умы, но это уж точно надо делать не закрытием групп в ФБ, а пропагандой успехов литовского общества в оффлайне.