Виктор Воронцов. Нужен ли литовскому бизнесу омбудсмен?

Как-то я участвовал в одном конкурсе, в котором оценивались различные решения для финтеха и кибербезопасности. В начале номинанты представляли себя и свои решения. Если честно, я был шокирован тем, что увидел. Не могу сказать, что я далек от ИТ, но некоторые решения я просто не мог объяснить. И на сцену выходили литовцы, молодые, образованные, говорили о своих разработках, как они привлекали иностранных инвесторов, как продавали свои решения мировым банковским гигантам и правительствам зарубежных государств. Я никогда не был так горд за Литву, как во время этой церемонии. После, как обычно, был банкет и фуршет, я сидел за столом с двумя командами и удалось поговорить с ребятами. Естественный вопрос к ним был: "А ум-то откуда?" и почти все сказали – из Barclays. Все эти решения, знания, технологии молодые граждане Литвы получили, работая в Barclays. Уход Barclays не только не разрушил их планы, а наоборот, стал катализатором для основания своего бизнеса, pривлечения инвестиций, выхода на мировую арену со своими собственными разработками.

Не скрою, когда Barclays ушел из Литвы, я сам не раз поскакал на его костях с претензиями к Invest Lithuania и правительству, которое предоставляло Barclays льготы. Сейчас я хочу встать и сказать – Простите меня, Barclays, Invest Lithuania, правительство и все причастные к приходу Barclays в Литву! Я был не прав! Вы сделали лучшие инвестиции в истории Литвы!

Кто 10 лет назад мог подумать, что Литва будет авиационной и космической державой? Череда банкротств flyLAL, Star 1 Airlines, Air Lituanica, скандалы вокруг компаний по ремонту вертолетов создавали впечатление, что литовское присутствие в мировой авиации закончится на Дарюсе и Гиренасе. И что мы видим сейчас – мало того, что Литва стала центром европейского MRO, а литовцы работают на ведущих позициях во многих сервисных авиакомпаниях мира, так в Литве появляются авиационные стартапы, создающие продукты с высокой добавленной стоимостью. А ведь это именно то, к чему стремятся все ведущие экономики мира. И все мы прекрасно знаем, что толчок к развитию этой отрасли дала компания Avia Solutions Group, которую так любят соискатели работы и которую так не любят политики и парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне (ПКНБО).

Ах, да, тут я вижу, что все хотят мне рассказать про историю с аэропортом Жуковский и приемом на работу посла Вигаудаса Ушацкаса. Давайте поговорим на эту тему!

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Аэропорт Жуковский. Литовская компания сделала из захолустной взлетно-посадочной полосы аэропорт для лоукостов в стране, где вообще делать бизнес это как ходить по минному полю. Более того, она потом продала свою долю в этом проекте (практически отобрала деньги у режима Путина и этим его ослабила), вернула очень немалые деньги в Литву (практически привлекла в Литву многомиллионные инвестиции в высокотехнологический бизнес с высокой добавленной стоимостью, ориентированный на экспорт). Кто этот известный бизнесмен, должны были кричать в президентской службе. Мы хотим наградить его орденом за вклад в развитие экономики Литвы!

Ушацкас. Человек был послом Евросоюза в Москве. Посол представлял ЕС в одной из самых сложных стран мира. Профессиональный дипломат со связями по всему миру завершил этап своей карьеры и задумался о следующем этапе. Человеку вообще свойственно думать о будущем, как зарабатывать деньги, как платить кредиты, как обеспечить свою старость. Я не заметил в тот момент, что Литва как страна предлагала Ушацкасу какие-то достойные места в министерствах и ведомствах. Даже в посольствах места не предлагала профессиональному дипломату, представлявшему ЕС не только в Москве, но и в Афганистане. Другими словами, государство сказало послу, что он ему не нужен. И посол пошел и нашел работу – это же естественно. По поводу какой-то любви Ушацкаса к Путину и его игры в баскетбол с Ивановым, хочу сказать, что никогда не слышал высказываний посла о том, что надо дружить с Путиным, а с Ивановым он может играл по просьбе Могерини, чтобы узнать инсайдерскую информацию, кто его знает.

Что мы имеем. Жемялис заслужил орден, но ему его не дали. Про Ушацкаса как в анекдоте – "Не Абрам, а Изя, и не в лотерею, а в покер, и не выиграл, а проиграл". А в общем "Ложки нашлись, но осадок остался". Осадок в виде нелюбви ДГБ, ПКНБО и правительства, который регулярно мешает определенным литовским компания развиваться. Ситуация достаточно обычная для стран Восточной Европы, где политические элиты стремятся диктовать правила игры бизнесу. Как правило, диктовать пытаются политики, которые за всю свою жизнь не создали ни одного рабочего места. И, возможно, в сейфах лежит какой-то компромат, только что получает от всего этого противостояния Литва и что теряет?

Иногда бывают такие случаи – приходит клиент, делает презентацию, ну выглядит все просто великолепно. Проверяем кредитную историю – не идеальна, разговариваем об этом с клиентом открыто, он говорит – это все в прошлом, сделал выводы, провел работу над ошибками, бизнес перестроил, расту не по дням, а по часам, вот поэтому и пришел просить финансирование. И тогда всплывает дилемма – и хочется, и колется. И мы совместно начинаем искать способы уменьшения риска – вексель, гарантию владельца бизнеса, залог имущества и так далее. В 99% случаев мы находим решение, и бизнес клиента получает ускорение, мы получаем деньги и лояльного клиента, все довольны.

Я до сих пор не могу понять, почему представители государственных органов не делают того же в отношении перспективного бизнеса? Трудно Аушрине Армонайте поговорить напрямую с Жемялисом? Ну наймите медиатора, сядьте втроем и начните сближать позиции. Вот у нас есть такие опасения, чтобы их устранить – предлагаем ввести в состав директоров представителя государства, и мы будем давать вам лицензии на экспорт. Хотите новый ангар в аэропорту Вильнюса? Давайте создадим совместное предприятие, и земля под ангаром будет взносом Литвы в акционерный капитал компании! Есть бизнес-план на строительство нового аэропорта и инвесторы? Мы готовы на партнёрство бизнеса и государства! Санкции не дают возможность работать санаторию? Приватизация и передача в управление коллективу, все равно отношения с Лукашенко так испорчены, что и национализация не повредит! Не пускают тепловозы на магистральную сеть железных дорог? Совместное предприятие с "Литовскими железными дорогами" - и вперед!

И не надо мне говорить, что такие схемы невозможны, возможно все, нужно только желание найти решение вопроса. Был ли хотя бы один раунд переговоров между бизнесом и представителями государства? Уверен, что нет.

Избрание нового парламента и новое правительство дали какую-то надежду. Даже Армонайте выглядела на посту министра экономики очень перспективно – нет опыта работы, возможно, возьмет молодых советников и сможет принимать независимые решения. Надежда испарилась, в независимой Литве бизнес продолжает страдать от слишком тесного контроля со стороны политиков.

Почему бы не подумать о создании в Литве поста омбудсмена по защите прав бизнеса? Уверен, что и государственное финансирование для этого не понадобится – бизнес сам будет в состоянии заплатить за содержание аппарата, который будет связным звеном между частными компаниями и государственными органами. И люди есть достойные – тот же Робертас Даргис, например. Не настолько мы богатые, чтобы на таком конкурентном и глобальном рынке разбрасываться возможностями под предлогом секретных справок. Китайцы будут ремонтировать самолеты и учить своих пилотов. Не у нас, значит в США. Деньги из Китая уйдут, вопрос в том, в какой бюджет они придут. Делать вид, что у нас денег море, и мы прекрасно проживем без дополнительного миллиарда – откровенно глупо.