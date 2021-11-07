Если мы посмотрим на Великобританию – очень много простых рабочих – столяров, сварщиков, монтажников – не только имеют свои профили в Linkedin, но и регулярно поддерживают их, участвуют в дискуссиях, их профили иногда просто полезно смотреть с профессиональной точки зрения. Резюме это, как крючок на рыбалке, но профиль в Linkedin – это именно тот червячок, на который клюет рекрутер.

Любой мало-мальски умный и образованный человек скажет вам, что без Linkedin сегодня нельзя. Если несколько лет назад считалось, что Linkedin помогает найти работу, то сегодня он превратился в источник поиска новой информации, анализа рынков, поиска новых каналов продаж и много еще чего. Я использую Linkedin более 15 лет и хотелось бы обратить внимание на основные ошибки, которые делают люди, создавая персональную запись в Linkedin.

Viktoras Voroncovas © Asmeninio archyvo nuotr.

Важность Linkedin

Очень часто я слышу фразу – "Если тебя нет в Linkedin, тебя нет в бизнесе" и я согласен с ней. Если я получаю резюме потенциального сотрудника, то первым делом я смотрю его профиль в In. Если я хочу выйти на контакт с потенциальным заказчиком, я сразу же ищу эту компанию в Linkedin, просматриваю всех сотрудников компании, выделяю руководство или людей, нужных мне, и начинаю с ними работать, используя данные, полученные из постов компании в Linkedin. Рекрутеры ищут потенциальных кандидатов в Linkedin. Все лидирующие рекрутинговые компании работают с инструментами, конвертирующими профиль In в информацию для внутренней базы данных кандидатов. Профиль в Linkedin сейчас имеют даже столяры и плотники, хотя 10 лет назад это была прерогатива людей с высшим образованием.

Так что важно не только иметь профиль в Linkedin, но не менее важно начать его вовремя - с первого курса института или с первого года профессиональной работы, а также постоянно обновлять его.

Как создать убойный профиль

Создавая профиль в Linkedin вы должны стремиться к тому, чтобы через некоторое время ваш профиль был помечен знаком ALL STAR.

Язык профиля – английский. Это язык общения в Linkedin по умолчанию. Старайтесь не мешать в профиле несколько языков и переводите даже сложные названия и термины на английский.

Фотография – это то, от чего зависит, полетит ли твое резюме в мусорную корзину или с ним будут работать дальше. Никаких селфи, попросите кого-нибудь сфотографировать вас. Фото должно быть по пояс, на однородном фоне. Если ваша работа офисная – то и костюм на фото должен быть строгим. Если же вы технический специалист, то уместно сфотографироваться на фоне оборудования, в защитной каске, не очень чистой спецодежде. Три самых эпических фейла с фотографиями, которые я видел лично:

3 место – Девушка в купальнике – претендовала на должность офис-менеджера.

2 место – Молодой человек с голым торсом на мотоцикле, с бутылкой пива в руке – претендовал на должность инженера по технике безопасности.

1 место – Молодой человек поместил в резюме фото, где его обнимает его девушка. Изображение девушки он отрезал, но на фото остались ее отрезанные руки, которые обнимали шею кандидата.

История работы

Старайтесь описать всю свою рабочую биографию без длительных перерывов. Если вы студент – можно допустить перерывы между подработкой во время летних каникул. Если вы получили высшее образование, то такие перерывы нежелательны или требуют объяснения. Не надо перегружать профиль временными работами, которые длились 1-2 месяца. Если вы претендуете на должность инженера, лучше не писать, что вы работали администратором бани в UAB Jonas ir žmona.

Возможно написание рабочего места без упоминания названия компании, например "Менеджер по обслуживанию клиентов, предприятие быстрого питания". Как правило, подробное описание места работы требуется только, если вы работали там более одного года. В этом случае кратко опишите свои обязанности и причину ухода. Чем более открыты вы будете в своем резюме, тем быстрее вас пригласят на интервью и тем меньше вопросов вам будут задавать во время встречи.

Служба в армии

Если вы служили в армии или были добровольцем на краткосрочных военных курсах, являетесь членом Союза стрелков – обязательно упомяните это в профиле. Такая строка в биографии является большим плюсом для работодателя.

Образование

Я рекомендую начинать со школы. Информация о школе дает потенциальному работодателю представление о месте вашего детства, уровне образования в школе, профессиональной направленности школы. Обязательно указание высшего учебного заведения с годами обучения, факультетом и полученной специальности. Сюда же вписываются все пройденные дополнительные курсы – языковые, повышения квалификации, неформального обучения, техники безопасности и т.д. Постарайтесь дать гиперссылки на каждый упомянутый курс обучения и учебное заведение. Старайтесь давать больше ссылок на сайты учебных заведений, можно размещать видео о пройденных курсах.

Общественная деятельность:

Любая запись в этом разделе характеризует вас как человека, который думает не только о деньгах. И это ценит любой руководитель. Не перегружайте раздел, напишите пару проектов, в которых вы участвовали. Это могут быть и благотворительность, и просто участие в общественной деятельности, например участие в Cтуденческом совете факультета или что-то подобное.

Skills & Endorsements:

Это самая важная часть для рекрутеров, которые пытаются оценить вашу способность выполнять требуемую работу. Самая главная ошибка здесь – попытка вписать как навык Excel, Word, Powerpoint. В XXI веке владение этими программами подразумевается по умолчанию. В этот раздел можно записать не более 50 позиций. Не забудьте, что ваши контакты могут и будут оценивать ваши навыки и, если вы потом захотите добавить новую позицию, придется удалить одну, которая уже будет подтверждена вашими контактами.

Для начала я бы советовал описать не более 30 навыков, а новые добавлять по мере необходимости или получения определенной квалификации. Чтобы понять, какие навыки надо вписать – проведите краткий анализ уже имеющихся профилей, например, что пишет в своем профиле инженер-проектировщик с 10-летним стажем, если вы ищете работу проектировщика сразу после университета. Проведите анализ своих учебных предметов в университете, начиная со 2 курса, и впишите их как навыки. Подумайте - что вы знаете лучше, чем ваши сверстники? В школе был кружок керамики, значит, вы можете записать себе в навыки – технология обжига, керамические изделия. Если вы кардинально меняете карьеру – так же радикально меняйте и список навыков. Не стесняйтесь просить людей, которые вас знают, поставить подтверждение вашим навыкам, и в ответ также окажите аналогичную услугу своим контактам.

Рекомендации:

Наличие в профиле 2-3 рекомендаций существенно повышает ваши шансы на получение хорошей работы. Не стесняйтесь – первая рекомендация может быть от вашего преподавателя в ВУЗе, руководителя практики, даже бригадира. Просить рекомендацию – это нормально, и почти всегда вы получите ее от своего руководителя, и она будет положительной.

Проекты

Выберите 2-3 проекта, участие в которых может показать вас с лучшей стороны. Для студента это может курсовая работа с размещением видео, чертежей, краткого описания, созданного прототипа и т.д. Для уже работающего – ссылка на статью в СМИ, описывающую проект, фото или видео, с кратким описанием проекта.

Сертификации

Старайтесь получать письменное подтверждение о каждом пройденном курсе или полученной квалификации, тем более это практически всегда выдает организатор обучения. Важно иметь определенные сертификаты по технике безопасности, противопожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи. Хорошее впечатление на работодателя производят сертификаты курсов повышения квалификации, окончания курсов продаж, языковых курсов, особенно если в них описана определенная квалификация по международной шкале. Здесь же вы можете предоставить данные о наличии водительского удостоверения и категориях транспорта, которыми вы можете управлять.

Языки:

Самым важным в этом разделе является не перечисление языков, а четкое описание уровня владениями ими. Не стесняйтесь чуть-чуть преувеличить свои знания, как правило, во время работы у вас всегда есть какое-то время на улучшения знания языка.

Публикации:

Раньше в этом разделе подразумевались бумажные публикации. Но, с развитием интернета, многие публикуют в этом разделе и интернет-ссылки на статьи в интернет СМИ, ссылки на свои курсовые и дипломные работы, если они находятся в открытом доступе. Работодателю всегда интересны публикации о вас, показывающие вас не со стороны работы – например, ваши спортивные или музыкальные достижения, участие в благотворительности.

Награды:

Это могут быть и грамоты, дипломы, призовые места на спортивных и профессиональных соревнованиях, звания лучшего студента на курсе и тому подобное.

Организации

Здесь указывается участие в различных объединениях за пределами вашей компании – профсоюз, спортивный клуб, студенческое общество, профессиональная ассоциация.

Интересы

Не надо перегружать этот раздел, указывая, что вы следите за 300 личностями, компаниями и группами. Не очень удачно выглядит в профиле студента или молодого профессионала слежение за главами мировых корпораций или президентами великих держав. Куда важнее следить за тем, что происходит в партнерских компаниях вашей страны, лидерах вашей отрасли и т. д.

Группы

Участие в группах не только показывает область ваших профессиональных или личных интересов, но и позволяет рекрутерам и потенциальным партнерам оценить ваш профессиональный уровень через ваши посты и комментарии. Разумно выбрать 2-3 профессиональных группы и пытаться не только участвовать в дискуссиях, но самому начинать их.

Данные для контакта с вами

Есть два разных мнения о том, нужно ли в открытом доступе оставлять свои контактные данные. Я рекомендую показывать свой адрес электронной почты только в случае поиска работы. Если же вы не ищете работу активно, контакт через личные сообщения будет разумным путем коммуникации.

Как использовать Linkedin в профессиональных целях

Для того, чтобы УСПЕШНО использовать Linkedin, нужно запомнить три правила.

Регулярное обновление своего профиля – заведите правило раз в месяц менять что-то в своем профиле. Каждое такое обновление привлекает внимание к вашему профилю.

Регулярное общение – каждый день вы должны что-то прокомментировать, оценить. Ваши контакты должны создать мнение, что в своей области знаний вы самый лучший профессионал и если есть вопрос – вы должны быть первым контактом для того, чтобы получить ответ.

Регулярный анализ увиденной информации. Что-то прочитали нужное – скопируйте в файл. Увидели интересное решение на фото или в видео – сохранили. Заметили умного человека – попросили принять вас в контакты.

Качественные контакты – основа вашего успеха в этой бизнес сети. И начинать создавать свою сеть надо со знакомых. Вспомните и найдите всех – одноклассников, товарищей по группе и факультету в университете, преподавателей и административных работников, соседей по дому. Когда у вас будет больше 100 контактов, можете переходить к приглашению рекрутеров и сотрудников кадровых агентств. Они сами заинтересованы в создании своей собственной сети контактов и практически всегда принимают все приглашения. Когда наберете 300 контактов, можете остановиться и перевести дыхание. Дальше увеличение числа контактов должно происходить медленно, но стабильно. Увидели интересного человека – приглашайте, только не забудьте кратко написать почему вы его хотите видеть в числе контактов. Встретили кого-то на курсах, семинаре – сразу же посылайте приглашение в Linkedin. Не принял – не надо переживать, бывает.

Если вы хотите найти работу в определенной компании или вас пригласили на интервью – это повод найти компанию в Linkedin, посмотреть профили Linkedin всех ее работников, проанализировать их, понять, что и как компания делает, почему и для чего она ищет работника, какими навыками должен обладать работник, возможно, немного поменять свой профиль, чтобы лучше соответствовать требованиям вакансии.

Если вы хотите начать бизнес с какой-то компанией, это тоже нужно начать с изучения компании и ее сотрудников в Linkedin. В небольших компаниях можно смело пытаться общаться с руководством. В больших опять же есть смысл начинать c HR, менеджеров низшего или среднего звена.

Если вы хотите найти решение проблемы или ответ на вопрос – начните с вопроса в профильной группе Linkedin.

Не нужно думать, что Linkedin – это решение всех ваших проблем, но то, что эта социальная сеть при правильном использовании является отличным инструментом для карьерного роста – однозначно.