Виктор Воронцов. Eсли бы я был литовским политиком и обращение литовцев к жителям России, которое пока не прозвучало

Худшее, что я могу сделать в своей жизни – это сказать про него в стиле старых русских "вот лабасня". И я пытаюсь понять его - скорее всего, что-то связано с оккупацией, ссылкой, гибелью членов семьи. Но я тут ни при чем, и уж ни при чем русский язык, русская культура. И остается только жить дальше, стараться понять других людей и стараться объяснить им, что им тоже неплохо было бы стараться понять меня.

Причем с молодежью найти общий язык очень просто, у них нет этих фантомных болей, чувства вины или чувства, что кто-то обязан принять вину и этот кто-то обязательно должен быть русским Литвы. Трудно с поколением моего возраста.

Viktoras Voroncovas © Asmeninio archyvo nuotr.

Я пытаюсь что-то сделать, но Андрюс Тапинас все равно 9 мая выкладывает в своей ленте член на крыше Дома Москвы. Ну выложи ты его 1 мая или 15 мая, я бы понял это как гражданскую позицию, но он выкладывает его 9 мая, и я считаю это провокацией. И все равно продолжаю поддерживать и Лайсвес ТВ и Лайсвес Пикник, потому что конечная цель и у меня, и у Тапинаса одна – сделать страну лучше, только мы идем к ней разными путями. Я – прямо (может и с ошибками, но прямо), а вот почему-то у политиков и представителей СМИ путь очень извилистый – то член ЦК КПЛ по приколу, то подписант. Плюс у политиков постоянное использование слов "русский" с двойным смыслом.

Помню один из моих друзей написал "русские - идиоты". Я спрашиваю: "Я тоже идиот, я же русский", он отвечает – "Нет, ты же нормальный русский, я же написал про Путина и его друзей". Сорри, если ты хотел написать про Путина и его друзей, так нужно и написать "Путин и его друзья - идиоты". Я же не пишу "литовские предатели", чтобы потом объяснять "Да это я не про всех литовцев написал, я-то Палецкиса имел в виду".

Мне из всего Леонидаса Донскиса больше всего нравится вот эта цитата: "Demokratija yra įsiklausymas į balsą tų, kurie neturi daugumos". В вольном переводе это звучит так: "Демократия, это умение выслушать мнение тех, которые в меньшинстве". Очень много надежд на изменение ситуации было связано с избранием нового президента Литвы. Когда в ноябре 2020 года он встретился с представителями польской общины Литвы, мне казалось, что следующим шагом будет встреча с представителями русской общины страны. Но воз и ныне там и не надо быть провидцем, как на такое отношение президента реагирует сама русская община Литвы, составляющая немалые 4,6% от всего населения страны.

Организация встречи поляков Литвы была инициативой польских общественных организаций страны. К сожалению, русские и русскоязычные не могут похвастаться такими объединениями, как Польский Дискуссионный Клуб, а идти на диалог с Союзом Русских или даже с "Русскоговорящей Клайпедой" президентская служба не согласится. Ну тогда сама власть могла бы взять инициативу в свои руки и помочь русскоязычным создать организацию, объединяющую лояльных, образованных, современных. Пригласив в нее представителей новой иммиграции и старой интеллигенции можно было бы иметь адекватного партнера для переговоров.

Grūto parkas/ Grūto parko nuotr. © GRYNAS

Безусловно, на отношение власти к русским Литвы огромное влияние оказывает отсутствие каких-либо официальных отношений с Кремлем. Но позиция "Баба с возу, кобыле легче" плохо работает в сфере межнациональных отношений и толкает русских и русскоязычных Литвы в сторону откровенно антилитовских пропагандистских СМИ и пропутинских минипартий. На последних выборах в Сейм было интересно посмотреть сколько нелитовцев в избирательном списке победивших СО-ХДЛ. Кроме легендарного долгожителя Эмануэлиса Зингериса, никого не нашел. Иногда создается впечатление, что некоторые литовские политики испытывают кайф от сознания того, что они могут принимать решения, касающиеся русских и русскоязычных Литвы, абсолютно не консультируясь и не учитывая мнения этих самых граждан страны. Вся коммуникация политиков с русскоязычными – трагедия, только играющая на пользу Кремлю. Особенно хорошо это демонстрируется борьбой с коммунистическим наследием на территории Литвы, а, особенно разрушения и перевоза воинских памятников в Грутский парк. Литва могла/может выиграть дважды

Решить проблему памятников советской эпохи и получить поддержку литовцев, которые видят в этом проблему.

Решить проблему военных памятников советской эпохи УВАЖИТЕЛЬНО к памятникам и памяти русскоязычных, и тем самым, уменьшить напряжение в обществе, увеличив при этом, популярность власти.

Что для этого надо сделать? Предложить России забрать памятники с территории Литвы, сделав это с уважением к самим памятникам и ценностям русских людей.

© Autoriaus nuotr.

Как бы это сделал я, если бы был литовским политиком? Во-первых, это должна быть инициатива не ГОСУДАРСТВА и ВЛАСТИ, а инициатива народа. Организовать в соцсетях обращение литовцев к жителям России. Что-то вроде этого:

"Уважаемые жители России,

Каждая нация имеет право на свою историю, на свой взгляд на то, что когда-то произошло в мире. И этот взгляд на историю никогда не будет статичным. Русский народ много лет считал последнего царя из династии Романовых тираном, а белогвардейцев – предателями. Теперь же царь Николай и его семья может быть признан святым мучеником, а белогвардейцы уже признаны патриотами России и героями.

На территории Литвы стоят памятники воинам, погибшим во время войны 1941-1945 годов. Для русских – это герои, победившие фашистов. Для жителей Литвы - это солдаты, которые пришли на литовскую землю, освободили от одного режима, но принесли новый режим. И новый режим затронул жизнь каждой литовской семьи, когда сотни тысяч литовцев были сосланы в Сибирь, Казахстан и на крайний Север. Каждый литовец, который пережил ссылку, никогда не сказал ничего плохого про русских. В ссылке не было национальностей, все пытались выжить и больше шансов выжить было у тех, кто держался вместе, помогал друг другу, независимо от национальности, языка и религии.

Вот уже 30 лет мы живем в независимых и свободных государствах. Каждая страна и ее народ выбрали свой путь развития, свои ценности, свой взгляд на историю. В нашем взгляде на историю своей страны по ряду причин нет места памятникам войны 1941-1945 года. Но для народа России – эти памятники - часть ДНК русского человека, уважение к Вашим предкам, погибшим на фронтах этой войны. Именно поэтому было бы лучше и для литовцев, и для русских, перенести эти памятники на территорию России, где за ними был бы организован соответствующий уход, выказывалось бы уважение и почет. Поэтому жители Литвы предлагают жителям России организовать этот процесс, показав взаимное уважение к традициям и ценностям своих стран и народов.

Хотим еще раз обратить внимание, что речь идет только о памятниках. Кладбища воинов, погибших на территории Литвы, останутся в неприкосновенности, им будет обеспечен надлежащий уход и неприкосновенность.

Соседей не выбирают, какие бы не были отношения между нашими государствами, отношения между людьми должны быть человеческими и уважительными. Очень надеемся, что наша инициатива будет поддержана простыми гражданами России".

Если власть сможет организовать такую инициативу, она не только успокоит русскоязычных Литвы, но и покажете русским в России, что Литва – нормальная страна, в которой живут умные и интеллигентные люди, способные найти уважительный выход из любой проблемы с соседями.

Не сомневаюсь, что со стороны российской власти будет негативный ответ, но тогда позиция Литвы будет еще более выигрышной – "смотрите, мы предложили хороший план, но это ваша власть его отвергла, им политические аргументы важнее памяти погибших в войне".

Но Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис все равно сделают по-своему, они Донскиса не читают. Чтобы не заканчивать текст на грустной ноте, хочу отметить, что все-таки напряжение в обществе понемногу уходит, во власть приходит молодежь, не отягощенная комплексами вины. Заметил, чем проще и моложе человек, тем у него меньше предрассудков и проблем в общении с соседями - другими жителями Литвы. Как работник склада или фурист – так говорит на четырех языках и всем готов помочь. Это общество цементируют филологи Элеонора, Павел, Галина и Елена, экс-жители "Краснухи" Эвальдас и Павел, спортсмены Сергей, Андрюс и Диана, еврей Марк, иммигрант Виктор, эмигранты Даля и Гинтарас. Неплохо было бы, если бы политики хотя бы не ломали то, что делают простые люди.