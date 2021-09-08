Виктор Воронцов. 15 мифов о Литве, которые любят мусолить пропагандистские русскоязычные СМИ

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Несколько недель назад посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас выступал в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы". Аудиторию этой радиостанции составляют интеллигентные и образованные россияне, поэтому меня просто вверг в ступор один из вопросов прямого эфира. Слушатель спросил посла: "Как Вы можете объяснить полный крах вакцинации в ЕС?"
vėliava,lietuva,tv,bokštas,trispalvė
vėliava,lietuva,tv,bokštas,trispalvė
© DELFI / Orestas Gurevičius

Напомню, на момент возникновения этого вопроса в Литве был вакцинирован 21% населения, в самой отсталой по этому показателю стране ЕС Болгарии – 9%, а в России – 7% населения. Но крах вакцинации, по мнению жителей России, именно в ЕС. Поэтому я решил собрать 15 самых популярных мифов о Литве, которые постоянно публикуют русскоязычные СМИ, и их развеять.

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Миф первый

Из Литвы все сбежали и осталось только 1 400 000 стариков.

Когда-то Путин выдал просто феерический тезис о количестве жителей в Литве: "Там ещё в советское время знаете сколько населения было? 3 миллиона 400 тысяч человек. Небольшая страна, небольшая республика. Сейчас, я посмотрел справки последние, – 1 миллион 400 тысяч. Где люди? Больше половины граждан покинули страну. Вы представляете, если бы больше половины американцев выехали с территории Соединенных Штатов? Катастрофа".

Dmitrijus Kiseliovas
Dmitrijus Kiseliovas
© Itar-Tass / Scanpix

Справки Путину готовил, наверное, Киселёв с телеканала Россия. На самом деле в Литве проживает около 2,8 млн. жителей и, действительно, количество проживающих на территории страны уменьшилось после вступление Литвы в ЕС. Но именно после вступления Литвы в ЕС стало бессмысленно говорить о количестве жителей страны, потому что страной стал ЕС, и с 1 мая 2004 года переезд из Бальберишкес в Лондон перестал отличаться от переезда из Бальберишкес в Каунас. Основными целями ЕС и были – свободный рынок рабочей силы, свободное перемещение людей внутри ЕС. И легкая смена места жительства и работы является одним из фантастических достижений самого ЕС. Страдает ли Литва от того, что население страны уменьшилось? Абсолютно нет – растет спрос на квалифицированных работников, растет зарплата, растет уровень и качество жизни.

Viktoras Voroncovas
Viktoras Voroncovas
© Asmeninio archyvo nuotr.

Миф второй

О бездуховности литовского общества на фоне безграничной духовности России.

Как пишет культовый российский писатель В.Пелевин: "Духовность" русской жизни означает, что главным производимым и потребляемым продуктом в России являются не материальные блага, а понты. "Бездуховность" – это неумение кидать их надлежащим образом. Умение приходит с опытом и деньгами".

Духовность в Литве связана с заботой о детях, стариках, членах общества с ограниченными возможностями. С поддержанием вокруг себя чистой природы. С сортировкой мусора и депозитной системой тары. С площадками приема крупногабаритных и опасных отходов. С заботой о животных в приютах, с просьбами подарить на свадьбу корм для собак и кошек, а не бесполезные подарки. С отсутствием агрессии на каждом шагу и по каждому поводу.

С большим количеством волонтерских организаций – где люди в свободное от работы время, по личной инициативе выражают свою эту самую духовность, и делают это в своей повседневной одежде, а не в униформе партии Союза Отечества - Христианских демократов Литвы. Духовность проявляется даже в политике, когда в предвыборных кампаниях люди помогают кандидатам бесплатно, просто потому что поддерживают позицию и ценности политиков.

Миф третий

О том, что Литва "спит и видит, как Россию погубить".

Все на самом деле гораздо хуже и обиднее. Россия здесь никого не интересует. Ну, или почти никого. В отличие от самой России, где принято кивать на "коварные замыслы мировой закулисы".

"Вынашивать коварные планы", устраивая "пятиминутки ненависти", радоваться любой неудаче в России и потирать руки в ожидании неизбежного краха на Западе просто некому. Поколение людей, которые помнят СССР и ностальгирует по нему, уменьшается каждый год в геометрической прогрессии по естественным демографическим причинам. А те, кто родился после 1975 года (то есть практически 80% населения) думают о России ровно столько, сколько думают о Северной Корее. Вектор связей литовских жителей в 1991 году изменился на западный, и с тех пор посетить Лондон стало настолько же обыденно, насколько посетить Каунас. А вот съездить в Красноярск – это экстремально, дорого, да и неинтересно. В Литве общество больше волнуют проблемы, связанные непосредственно с их комфортным проживанием

Миф четвертый

О "загнивании" Запада в целом и Литвы в частности, и о том, что "скоро всем им конец".

"Не дождетесь", как говориться в старом одесском анекдоте. А если говорить цитатой кумира постсовков Путина, то "загнивающий Запад беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах". Миф о “скором конце Запада” – любимая песня для жителей России в исполнении кремлевского руководства (имеющего кучу активов на якобы "ненавистном" Западе) и ведущих программы "60 минут".

Вообще же – общество "золотого миллиарда" гораздо более разнороднее, динамичнее, открытее в обсуждении своих проблем. Реальная свобода слова и огромная власть, принадлежащая СМИ и журналистам, любую общественную проблему выносят на свет божий, привлекают к ней внимание общества и власти и, в конце концов решают ее с пользой для общества. Самый лучшие примеры – Брекзит и миграционный кризис. Да, были допущены ошибки, но их признали, сделали домашнюю работу и потихоньку исправляют ситуацию к лучшему. Ну и объективные данные о миграции свидетельствуют о том, что миграция из России на Запад намного превышает миграцию с Запада в Россию.

Миф пятый

О большом социальном расслоении в Литве.

Есть несколько причин, по которым "расслоение" в Литве значительно меньше:

в целом немаловажный фон в обществе задают "христианские" нормы поведения. Kичливая роскошь считается уделом дикарей – при всем том, что само по себе богатство – честно заработанное – грехом не считается;

отсутствие коррупционного распределения богатства и "административной ренты", позволяющей обогащаться безгранично "закрытому" клубу олигархов при нищете остального населения;

большое количество "социальных лифтов";

"прогрессивная" шкала налогов;

конкурентная экономика, не сдерживаемая коррупционными барьерами – внезапно разбогатеть тут невозможно, но человек, поставивший перед собой задачу жить с хорошим уровнем достатка имеет все шансы ее выполнить, не преступая перед этим закон и моральные нормы;

реально работающее антимонопольное законодательство;

эффективные, а не имитационные механизмы социальной помощи.

Все это приводит к более ровной картине в плане равновесия между слоями общества. Вспоминаю одного своего знакомого из городка в литовской глубинке. Он продал небольшой бизнес норвежской компании за сумму, близкую к миллиону, но старый Passat wagon поменял на новый Passat wagon.

Миф шестой

О "потогонной системе" как единственной основе мотивации к труду в Литве.

Как ни странно, в 2019 году ВВП на душу населения в Литве составлял 19 601 доллар и значительно превышал аналогичный показатель в России, равный 11 585 долларов. Казалось бы, страна с неисчерпаемыми природными ресурсами должна на порядок обгонять по ВВП Литву, в которой природных ресурсов нет от слова вообще. Зато в Литве есть человеческие ресурсы, которые обеспечивают намного более высокую производительность труда. В Литве есть смысл работать много и эффективно – так как и социальные лифты и возможности реализации полного набора "несбыточных мечт" среднего россиянина – типа океанской яхты или собственного нового дома в 300 кв. м. – здесь вполне реализуемы на уровне медсестры или водителя грузовика. Т.е. обычных "средних" людей, даже без высшего образования, которые работают тяжело, ответственно и иногда берут сверхурочные.

В России же наблюдается парадоксальная (но типичная для любого коррумпированного общества), ситуация. Если тебе повезло и ты попал в число "российской элиты", можно не работать совсем – просто получать ренту и "тусить". Если "не повезло", работать много и хорошо не имеет смысла. Если ты будешь получать не семьсот, а полторы тысячи долларов в месяц – ты все равно никогда в жизни не купишь себе дом или яхту. Но работать тебе придется намного больше.

В самом деле, зачем на лесоповале выполнять четыре нормы? Чтобы получить в четыре раза больше баланды? Лучше получить одну, но поспать дольше.

Миф седьмой

О том, что в Литве пенсионеры умирают с голода и копаются в мусорных контейнерах.

С одной стороны это самый жестокий миф, но с другой – самый смешной. Да, в любой стране, и Литва не исключение, пенсионеры являются самым чувствительным с точки зрения доходов слоем общества. Особенно в странах постсоциалистического общества, в которых в 90-х года несколько раз обесценились, а кое-где и пропали пенсионные накопления. В то же время в Литве система помощи пенсионерам развита достаточно, чтобы обеспечивать минимальный уровень достойной жизни. Пенсии постоянно увеличиваются, и их рост опережает инфляцию. Если же жизнь действительно стала трудной, всегда можно уменьшить размер жилплощади и увеличить количество денег на счету путем продажи-обмена-переезда в более дешевое место проживания, есть Продовольственный банк, благотворительные столовые, в конце концов есть дома-ночлежки. Да и в целом цены на продукты доступны, есть выбор по стоимости, и качество их намного выше, чем в России.

Senjorų skiepijimas nuo Covid-19
Senjorų skiepijimas nuo Covid-19
© DELFI / Josvydas Elinskas

Миф восьмой

Как Литва вышла из ЕС, так всей промышленности и сельскому хозяйству пришел конец.

На самом деле Литва является промышленной державой. Есть области бизнеса, в которых страна является мировым лидером. Это, в первую очередь, производство мебели. Литовские предприятия являются одними из основных поставщиков мебели для IKEA по всему миру. Инвестиции в заводы по производству мебельных плит и самой мебели исчисляются сотнями миллионов eвро.

Второй отраслью, которой по праву гордится Литва, является авиация. В стране работают несколько авиакомпаний, а название литовского холдинга AVIA SOLUTIONS GROUP известно любому, кто работает в авиации. Холдинг объединяет по всему миру несколько авиакомпаний, ремонтные предприятия, несколько академий по подготовке пилотов, сервисные компании в крупнейших аэропортах мира и много других более мелких авиабизнесов. Судостроение и судоремонт прекрасно живут и работают в Клайпеде, где судоверфь VLG не только успешно работает сама, но и является якорем и инкубатором для многих связанных с судостроением бизнесов.

И такие примеры можно приводить бесконечно – лазерщики и производство лекарств, нефтеперерабатывающий завод Orlen Lietuva с многомиллионными планами инвестиций в новые производственные линии и заводы по производству рыболовных сетей, огромные фабрики по изготовлению сельскохозяйственной техники и стеклопакетов, продукция которых идет на экспорт почти полностью, кластер по производству автозапчастей HELLA и Continental и заводы по производству медицинской продукции Intersurgical и Hollister. Еще больше малых и средних предприятий, которые успешно работают на экспорт. Дополняют список один из самых успешных портов на Балтике, крупнейшие в Европе транспортные компании и индустрия туризма, привлекающая миллионы отдыхающих. А кормит всю Литву развитое сельское хозяйство, которое выращивает абсолютно все, что растет в нашем климате.

Но как же я забыл основной козырь пропагандонов – закрытие Игналинской АЭС. Кстати, это не было условием вступления Литвы в ЕС, как любят рассуждать псевдоэксперты. Литва могла и дальше вырабатывать электричество на АЭС, но вот в этом случае закрытие АЭС легло бы полностью на плечи страны. И Литва предпочла вариант закрытия АЭС на деньги ЕС, и это достаточно неплохой вариант, – и станцию закрыли, и инвестиции из ЕС получили.

Миф девятый

Вся туристическая отрасль Литвы держится на туристах из России.

Трудно говорить о туристах и статистике в 2021 году, поэтому лучше поговорить о предковидном 2018 годе. Из 3,6 млн туристов – 1.9 млн. составили местные жители. У литовцев есть правило – хоть раз в году ездить в Палангу или Швянтойи, несмотря на ежегодный плач о том, как это дорого. Среди местных популярен и туризм выходного дня в своей же стране. Из оставшихся 1.7 млн. туристов большую часть – 1.04 млн. – составили туристы из стран ЕС. Больше всего было немцев – 214 100. И всего лишь 701 100 туристов были из-за пределов ЕС. И большинство туристов были, конечно, из Беларуси. Если же говорить об оставляемых в стране деньгах, то статистический немец или британец старается получить от отдыха в Литве намного больше, чем статистический россиянин.

Виктор Воронцов. 15 мифов о Литве, которые любят мусолить пропагандистские русскоязычные СМИ
© DELFI / Kiril Čachovskij

Миф десятый

Русских тут любят только из-за денег, которые они оставляют в стране и поэтому все с нами говорят по-русски.

На самом деле многоязычие – это отличительная черта жителей Литвы, несвязанная с русскоязычными туристами. Нормально, когда человек говорит на литовском, английском, польском и русском, причем русский учат во дворе, играя со сверстниками. Человек может абсолютно без акцента и грамматически правильно говорить по-русски, но при этом он не знает, как писать слова на кириллице. Русский до сих пор является языком общения между литовцами, латышами и эстонцами. А особенно русский стал популярным в Литве после 2014 года, когда в стране значительно увеличилось число работников из Украины. Да, в сфере обслуживания русский язык является большим преимуществом, но это совершенно не связано с туристами из России.

Миф одиннадцатый

Про геев и лесбиянок и их парады как отказ от христианской духовности.

На самом деле прайд-парады описываются как шествие геев и лесбиянок только в российской пропагандистской прессе. Любой, кто видел Вильнюсский прайд в реальности, мог заметить, что этот парад за равенство прав и возможностей. Наряду с правами сексуальных меньшинств во время прайда говорят о неравенстве в оплате труда женщин и мужчин, о дискриминации при приеме на работу людей старшего возраста, о дискриминации по национальному признаку, по цвету кожи, о травле в школе и на рабочем месте. Но почему-то те, кто вживую не видел ни одного прайда, упирают только на ЛГБТ и обязательно сопровождают это фотографиями из Голландии. И в Литве никогда не откажутся от христианских ценностей именно в том их понимании, которое сложилось в стране. Огромное количество верующих католиков и православных просто не допустят этого. Для нас огромным достижением будет простое узаконивание партнерства.

Миф двенадцатый

Про огромную безработицу.

Да, уровень безработицы в Литве составлял на момент написания текста внушительные 15,4%. Но основная причина такой высокой цифры – нелегальные заработки и налог на обязательное страхование здоровья. Любой житель Литвы обязан платить его, но, если ты безработный, за тебя платит государство, и ты получаешь доступ к бесплатному хорошему медицинскому обслуживанию. Даже если тебе не платят пособие, ты экономишь почти 40 евро каждый месяц. Статистика показывает, что 30,6% всех безработных составляют именно "профессиональные" безработные, то есть те, кто официально не работает больше года. При этом в стране официально зарегистрировано 29 634 вакансий. Наряду с большим рынком нелегального трудоустройства, особенно в строительстве, и переводов трудовых мигрантов своим родственникам, это и является основной причиной высоких показателей безработицы. Причем на улицах практически не видно маргиналов, бездомных или копающихся в контейнерах людей, что еще раз подтверждает достаточно спокойную ситуацию с безработицей в стране. И, конечно, страна борется с черным рынком труда.

Миф тринадцатый

О том, что Запад только и видит, чтобы напасть на Россию.

Если бы кто-то из англичан, французов или американцев написал "Можем повторить", его бы сразу закидали камнями. Память о войнах и погибших есть в семье каждого европейца, точно также, как и в семье каждого жителя постсоциалистического пространства. И вся история жизни Европы после 1945 года — это история действий, направленных на то, чтобы война не повторилась. Если до этого момента каждая страна Европы пыталась жить отдельно и отстаивать свою уникальность и суверенитет, то после войны лучшие умы Европы думали, как создать наднациональную систему управления и передать часть суверенитета туда с единственной целью – никогда более не допустить войны.

ЕС со свободными рынками рабочей силы, товаров, услуг, единая валюта, Шенген и отсутствие границ, даже программа студенческого обмена Эрасмус созданы именно для того, чтобы человек из любой страны ЕС и НАТО имел в другой стране ЕС и НАТО родственников, друзей, знакомых. И никогда больше политики не будут иметь силы и власти для начала войны. Именно поэтому так сильно стремление Балканских стран вступить в ЕС и НАТО. Потому что они пережили войну в конце ХХ века. И именно поэтому в ЕС такое неприятие непрогнозируемых несменяемых султанов-царей-диктаторов, для которых убить сотню тысяч людей не составляет никакой проблемы.

Виктор Воронцов. 15 мифов о Литве, которые любят мусолить пропагандистские русскоязычные СМИ
© KAM

Миф четырнадцатый

Про пьяных солдат НАТО как банальную повседневность.

Бывает и такое, очень редко, но бывает. В армиях всех стран мира служат молодые люди, которым ничто человеческое не чуждо. И алкоголь, к сожалению, является самым популярным средством снятия стресса. Важнее всего, что каждый такой случай предается огласке, виновные наказываются, делаются выводы. Последний пример с солдатами бундесвера это очень хорошо показывает – несмотря на репутационные потери, случай был публично оценен, и целое подразделение было возвращено в Германию для проведения расследования. С другой стороны, я никогда не слышал, чтобы в армии страны НАТО была дедовщина или один солдат застрелил бы восемь своих сослуживцев.

Миф пятнадцатый

Про то, что скоро Вильнюс переименуют в Вильнюсабад.

Никогда такого не будет, потому что литовское общество и само государство построены на отрицании халявы. Пособия малы, система их выплаты не подразумевает легкого получения и долгого сидения. Общество однородно, сплоченно и отвергает любую возможность существования любого типа гетто на территории страны, что, кстати, очень хорошо показала история с табором в Вильнюсе. В то же время общество толерантно к иммигрантам, которые учат литовский язык, уважают культуру, историю, обычаи коренных народов, работаю, платят налоги. Литва, наверное, единственная страна в Европе, в которой иммигрант в первом поколении может стать своим среди местных. В дополнении к эффективно работающим силовым структурам и миграционным органам, все это делает иммиграцию сложной, но качественной.

Так что жить Литва будет долго, обеспеченно, сплоченно, постоянно развиваясь, несмотря на плачи зарубежных пропагандистов!

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