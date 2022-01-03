Видас Китас. Время ли повышать зарплату?

Можно только приветствовать столь самокритичное отношение премьер-министра к своим способностям и потенциалу коллег.

Действительно, если человек не может создать свой бизнес, не востребован на рынке труда как специалист, то куда же ему еще податься, кроме как в чиновники или депутаты? Вряд ли такой человек пойдет на биржу или будет работать за минималку, как делают многие жители Литвы. Да и возьмут ли его на такую работу? Ведь бизнес нанимает работников не общим списком, а индивидуально. И только на выборах нам предлагают нанимать менеджеров общим списком. В итоге в Сейме оказываются люди, конкретно за которых никто не голосовал. И они начинают решать судьбы всех жителей Литвы. Это как если бы собственник завода однажды обнаружил, что его предприятием управляет совершенно незнакомый ему человек, которого он никогда не нанимал.

Но оставим пока в стороне эти размышления и согласимся с предложением премьер-министра приравнять зарплаты депутатов и премьера к зарплатам в бизнесе.

Вот только в бизнесе зарплаты бывают разные. Значит, мы должны найти некий вселитовский бизнес, оказывающий услуги всем жителям Литвы. Ведь именно для этого мы, налогоплательщики, нанимаем депутатов и чиновников на работу.

А это значит, что отпадают бизнесы с государственным участием – это не бизнес в "чистом виде", отпадают монополисты, хотя, конечно, Сейм вполне себе монополист, но ведь премьер-министр говорила о бизнесе, а не об олигархате. Отпадают варианты локальных бизнесов – порты и аэропорты, а также бизнесы, работающие для других бизнесов (В2В-сектор) и бизнесы, работающие на экспорт – депутаты и премьер работают на жителей, причем на всех жителей во всех населенных пунктах Литвы. Для этого мы их и нанимали, т.е. выбирали.

Подобным бизнесом в Литве занимаются сетевые ритейлеры. Например, Максима. И если мы посчитаем количество магазинов Максима ХХХ и посмотрим на сеть их расположений в стране, то обнаружим определенную корреляцию с количеством депутатов и их избирательными округами.

Значит, мы вполне можем рассматривать зарплаты в сети магазинов Максима ХХХ как модель для реализации предложения премьер-министра.

А раз так, то логичным будет приравнять зарплату депутата к зарплате директора магазина Максима ХХХ, а зарплату премьера к зарплате топ-менеджера сети магазинов.

Вот только есть большие сомнения, что это приведет к увеличению депутатских зарплат.

Но будем двигаться дальше. Ведь если мы хотим приравнять зарплату депутата и премьера к зарплатам в бизнесе, то мы должны приравнять и все остальное – зарплаты платят не просто так, а за знания, умения, время, риск, результат и ответственность.

И это значит, что депутаты должны отказаться от депутатской неприкосновенности и ренты по окончанию каденции. Нигде в бизнесе подобных соцпакетов не предлагают.

Кроме этого, зарплаты в бизнесе напрямую зависят от результатов работы, от полученной прибыли. Значит, зарплаты депутатов должны зависеть от средней зарплаты по тому региону, который они представляют в Сейме. Т.е. от экономических успехов жителей этого региона.

И, конечно, если депутат проголосовал за закон, нанесший впоследствии ущерб жителям или экономике Литвы, то он должен нести за это материальную ответственность, как и директор Максимы ХХХ. Вплоть до уголовной.

Депутаты и премьер-министр оказывают населению услуги по управлению инфраструктурами страны (законы, "правила игры" - это тоже часть инфраструктуры). Директора Максимы тоже предоставляют населению услугу по приобретению товаров. В данном случае это сравнение корректно и по роду деятельности. Сами товары продают производители. Максима лишь предоставляет услугу, возможность их удобно купить.

И в Максиме это удобно. А удобно ли жителям жить в созданном депутатами и премьер-министром правовом поле? Удобные ли услуги создали эти люди? Все ли "товары" на полках Сейма и правительства надлежащего качества? Или избирателям частенько под видом «свежего» предлагают протухшую "просрочку"?

И, конечно, если "зарплаты как в бизнесе", то и найм на работу "как в бизнесе" - индивидуально, без партийных списков. Пусть каждый человек, который хочет стать депутатом, конкурирует с другими претендентами на рынке депутатского труда лично, а не номером в партийном списке.

В бизнесе нанимателем служит, обычно, генеральный директор, владелец бизнеса. В случае выборов депутатов, таким владельцем бизнеса, владельцем Литвы, является совокупная воля избирателей. В политике работодатель и наниматель – это пул избирателей. Именно избиратели своими налогами формируют фонд заработной платы депутатов и премьера. А, значит, как и Президента или депутатов, премьер-министра должны выбирать всенародным голосованием, а не кулуарным междусобойчиком в Сейме.

И, кстати, раз уж речь зашла о зарплатах, то почему право голоса есть только у граждан Литвы? Зарплата депутатов и премьера формируется из всей совокупности налогов. А налоги в Литве платят и граждане и не граждане.

При соблюдении всех перечисленных условий инициативу премьер-министра можно только приветствовать. Просить прибавку к зарплате – это нормальная тактика наемного работника. И ее вполне можно удовлетворить. Но с одним условием, ведь в бизнесе зарплаты – это эквивалент обязанностей, квалификации, эффективности и ответственности. Поэтому если мы приравниваем зарплаты депутатов и премьера к зарплатам в бизнесе, то и остальные положения приравниваем тоже, а именно: индивидуальный найм, ответственность, штрафы и премии по итогам работы, прикосновенность (отмену депутатской неприкосновенности – закон един для всех). И тогда все будет честно. Иначе получается полностью противоположное – зарплата высокая, а ответственность низкая. Точнее – никакая.

Но удивительно не только отсутствие ответственности депутатов и правительства. Еще больше удивляет другое. Неужели зарплаты депутатов и премьера сейчас являются приоритетной проблемой для Литвы с ее количеством бедных и безработных? Неужели депутаты и премьер также бедствуют, как огромное количество жителей Литвы?

Неужели проблема зарплат депутатов и премьера приоритетнее проблемы алкоголизма и самоубийств в Литве? Важнее ликвидации последствий эпидемии для множества малых бизнесов? Важнее перегруженности системы здравоохранения и проблем образования? Важнее миграционного кризиса и бряцания оружием со стороны восточных соседей? Важнее проблем, рожденных эпидемией, которая пока и не думает заканчиваться?

И о чем же думает премьер в столь критичный для страны момент? О своей зарплате.