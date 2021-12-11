Видас Китас. Машина как роскошь…

По всей видимости, литовские законодатели, отмечая тридцатилетие независимости, решили пойти по проверено неэффективному советскому пути.

Для жителей Литвы до последнего времени машина действительно была средством передвижения, поскольку стоимость ее приобретения и содержания была посильной ношей и для пенсионера, и для студента, и для жителя деревни, и для жителя города.

Но, надо полагать, законодателей такой порядок вещей не устраивал. Ведь когда каждый может позволить себе авто, то это как-то обидно для вершителей судеб. Да и мешаются всякие смерды на дороге, не дают прокатиться с ветерком по пустой улице. И надо с этим что-то делать. И, надо отдать законодателям должное, с придумыванием проблем для простых жителей Литвы у них все в порядке.

Сначала они ввели налог на регистрацию, создав очереди там, где их не было лет десять. И людям приходилось терять в Регитре по нескольку часов, а то и по полдня.

Но этого законодателю показалось мало – машины простолюдинов продолжали ездить по дорогам и улицам.

Тогда властители судеб решили поднять акцизы на дизель. Ведь дизель – это было как раз то единственное топливо, которое мог позволить себе житель, после уплаты всех СОДР, подоходных налогов и больничных касс. И этот непорядок, конечно, надо было ликвидировать.

Но непонятливые граждане все равно продолжали ездить на своих дешевых машинах, мешаясь под колесами чиновников и народных избранников. И пришлось депутатам придумать ежегодный «экологический» налог. А когда и это не вынудило жителей расстаться с машинами, находчивые власти нашли новый способ тормознуть зарвавшихся обывателей – теперь все обязаны поменять автомобильную аптечку. Иначе штраф.

Автомобильная аптечка всегда была в чистом виде профанацией и чьей-то кормушкой. Подавляющее большинство водителей подтвердит, что за годы и десятилетия езды они ни разу не открывали автомобильную аптечку.

А если бы и открыли, то не смогли бы использовать – оказать пострадавшему первую помощь.

А если бы начали оказывать помощь, то еще неизвестно, чем бы это кончилось для пострадавшего.

Ведь обучение водителей оказанию первой помощи является точно такой же профанацией, как и автомобильная аптечка. И вот почему.

Первое. Для того чтобы грамотно оказать первую помощь, нужно сначала понять, что происходит с человеком, т.е. поставить диагноз. А это прерогатива врача. И чтобы получить это право, врачи учатся несколько лет, а потом еще и лицензию получают. Есть у водителя врачебная лицензия? Нет. Значит, он просто юридически не имеет право оказывать первую помощь, чтоб не навредить пострадавшему. А зачем тогда водителю аптечка? Чтобы кто-то получил прибыль от ее продажи? А те, кто голосовал за этот закон тоже в доле?

Второе. Чтобы оказать первую помощь, нужны не только знания, которых у водителя нет и быть не может после небольших курсов в автошколе, но и практика. А никакой практики и закрепления навыков у водителей нет.

Третье. Для грамотного оказания первой медицинской помощи необходимо самообладание и спокойствие. Но вряд ли далекий от медицины человек сможет контролировать свои эмоции при виде ранения или травмы. Это только в боевиках все герои лихие доктора. А на деле растеряться может и врач, если он не хирург, не реаниматолог, не травматолог, не врач Скорой помощи, т.е. не специалист по экстренным ситуациям с натренированной психикой и доведенными до автоматизма навыками.

Но обычный водитель не является дипломированным и лицензированным врачом, специалистом по экстренным медицинским ситуациям. Его нервная система не натренирована на оказание неотложной помощи, а значит, он не сможет помочь пострадавшему эффективно, правильно и быстро. Все, что может и должен сделать водитель – вызвать Скорую помощь. Больше он все равно ничего путного сделать не сможет.

А значит никакая новая аптечка, впрочем, как и старая, не нужна для безопасности движения или помощи пострадавшим.

Но она, конечно, нужна тем, кто ее продает и тем, кто с ними, по-видимому, в доле, заставляя покупать бесполезную вещь в обязательном порядке. Ведь доукомплектация аптечки по новому закону обойдется каждому водителю от 40 до 100 евро. Навар у продавца совсем не маленький получается. Так что польза, конечно, есть. Не для всех, не для пострадавших при аварии, не для простых водителей, но для избранных и приближенных.

Интересно, если и после этого простые жители посмеют ездить по дорогам на своих недорогих автомобилях, мешая проезду властителей судеб, то какой еще плохо пахнущий сюрприз преподнесут им законотворцы?

Автомобиль в личном пользовании в Литве становится все больше предметом роскоши и все меньше средством передвижения. Когда-то это уже было в Советском Союзе. "Верной дорогой идете…"?