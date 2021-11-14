Видас Китас. Из закрытого крана вода не течет

А реальность такова, что туда, где высокие налоги, где недостаточно работников с необходимой квалификацией, где законы часто меняют и, как правило, в сторону ужесточения, инвестиции не идут. Из закрытого крана вода не течет.

Можно, конечно, бесконечно повышать налоги и сборы, делая жителей все беднее и беднее. Можно постоянно рассчитывать на деньги Евросоюза. А можно поступить умнее.

В то время, когда в таких странах как Россия, Беларусь и Украина неспокойно, когда политические и экономические кризисы там сменяют друг друга, когда множество жителей этих стран готовы в целях безопасности перебраться со своими деньгами и знаниями в более спокойные страны, самое время распахнуть для них двери, смягчив миграционное законодательство.

Ведь на сегодняшний день миграционные законы Литвы одни из самых жестких в Европе. Нанять на работу иностранца для литовского бизнеса сравни прохождению нескольких кругов ада. Необходимо исписать килограммы бумаг и доказать чиновникам, что работодатель и работник "не верблюд". Но чиновники верят не всегда. В итоге на рынке труда недостаток квалифицированных сотрудников.

Да и откуда им взяться, если вопрос определения квалификации опять же решает не работодатель, а чиновник. А чиновнику всегда проще запретить, чем разрешить. Всегда проще не признать диплом, чем признать.

И это еще лишь половина беды.

Вторая половина, а может и большая часть проблемы перекрытого крана инвестиций в литовскую экономику – препоны, которые выстроены на пути иммигрантов, которые готовы переехать в Литву, привезти в нее свои капиталы и опыт, создать в Литве всевозможные бизнесы.

Проблема в том, что чиновники – люди весьма далекие от бизнеса – получили право экспертной оценки и теперь они решают, что есть бизнес, а что не бизнес, какой работник нужен в конкретном бизнесе, достаточна ли у работника квалификация. Все это теперь решает не работодатель, не покупатели и партнеры, т.е. реальные участники бизнес-процессов, а чиновник, компетенция которого не только не может быть всеобъемлющей, но и просто оставляет желать лучшего. Если бы чиновник умел что-то еще, кроме перекладывания бумажек, то он занялся бы делом. Бизнесом.

Несколько лет назад мне довелось услышать, как молодая помощница Президента раздраженно бросила в бизнесмена и налогоплательщика фразой: "Что это за бизнес, который не может платить своим работникам 1500 евро в месяц!"

Ну, Норфа не может. И Максима – тоже. И множество заводов, небольших фермерских хозяйств, мелких магазинов и мастерских. Впрочем… давайте зайдем в больницу и узнаем, сколько получает медсестра. Зайдем в госучреждение, но только не в те эмпиреи, где обитает эта молодая чиновница, обличающая бизнес, а там, где работают рядовые государственные служащие. Найдем ли мы там зарплату в 1500 евро в месяц? А ведь разговор этот происходил не вчера, когда минималка уже под 700 евро, а тогда, когда она была в два раза меньше.

И это все, что нужно знать о чиновниках и их компетенции.

Справедливости ради надо отметить, что чиновники с "нижних" этажей власти, как правило, гораздо более адекватны в оценках действительности и не так оторваны от реальности, как чиновники «высших» этажей. И адекватные чиновники понимают, что в реальности им платит зарплату не тот босс, который приказывает сверху, а тот посетитель-налогоплательщик, который осторожно открыл сейчас дверь в их кабинет.

Но нам давно пора разработать систему, которая максимально ограничивала бы самоуправство чиновника и его право вершить судьбы людей и бизнеса. Ведь за ошибки чиновника всегда расплачиваются граждане, налогоплательщики.

И вот простой пример... Литовские власти так боялись чужаков, что с 2014 года постоянно ужесточали миграционное законодательство, опуская шлагбаум на границе для легальных иммигрантов все ниже и ниже, ставя все больше и боле препонов на пути легальной иммиграции людей не только из России, но и из Беларуси, Украины и т.д.

В кулуарных беседах некоторые представители власти и силовых структур говорили – нужно ужесточать, а то понаедут мусульмане и африканцы.

И ужесточили. Поток славянских иммигрантов из Украины, Беларуси и России, привозивших в Литву деньги, создававший в Литве бизнесы иссяк.

Но свято место пусто не бывает. На смену легальным иммигрантам пришли нелегалы. И, что удивительно, именно из мусульманских стран и Африки. Как говориться, за что боролись, на то и напоролись.

Можно видеть в этом элементы мистики, можно сказать, что нет никакой связи. А на самом деле все проще. Если вы отталкиваете от себя что-то одно, его место тут же занимает нечто другое. Природа не терпит пустоты.