Видас Китас. Эпидемия дала шанс задуматься и исправить ошибки, но минобразованию это оказалось не по силам

И дело не только в том, что этот торжественный официоз нужен, как правило, только директору школы, но и в том, что линейка – это бесполезный рудимент, висящий на литовской школе еще с советских времен. А задача советской линейки была в установлении иерархии. Линейка четко показывала, кто в школе главный - директор, кто «надсмотрщики» - учителя и кто «батраки» - ученики. И никак иначе. А вы думали, что школа для учеников?

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Что будет дальше, мы прекрасно знаем по прошлому году. 1 сентября – линейка. Потом подскок заболеваемости и переполненные реанимации. А потом – карантин.

И без этого никак. Прыжки на граблях, вероятно, скоро будут претендовать на статус олимпийского вида спорта. Уж больно много стран практикуют эту дисциплину.

Два года почти полного дистанта в Литве были потрачены впустую. Все, что делали организаторы образования – вынашивали планы возвращения детей в школу, вместо того, чтобы использовать это время на создание полноценного дистанционного обучения с доступными для всех видео-уроками от лучших учителей Литвы.

Признавая ущербность школьного образования, низкий уровень преподавания и плохие показатели знаний школьников на выпускных экзаменах, педагогические чиновники непрерывно повторяют мантру о социализации. Но возникает вопрос – разве школа – это единственное место для социализации? А чем хуже семья, спортивные секции, кружки, художественная или музыкальная школа? Там нельзя «социализироваться»? Социализироваться нужно непременно под бдительным надзором инспекторов, директоров и педагогов? Иначе никак?

Ну, такая «поднадзорная» социализация существует много лет. Каковы итоги? Снизилась ли подростковая преступность, наркомания, количество суицидов, вандализма, курения? Как долго будет продолжаться эксперимент над детьми, давно доказавший бесполезность и неэффективность очного школьного образования?

Эпидемия дала человечеству шанс задуматься и исправить ошибки, но министерству образования это оказалось не по силам. Да и как можно даже думать об изменениях, когда управление образованием - это такая лакомая синекура?

Американский школьный учитель Джон Тэйлор Гатто, признанный «учителем года» города Нью-Йорка в 1991г., писал в своей книге «Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя»: «Школа является двенадцатилетним тюремным сроком, где приобретаются только дурные привычки. Я преподаю в школе и получаю за это награды. Уж я-то знаю!».

Гатто считает, что в современной школе преподают лишь семь предметов. И это вовсе не математика, физика, химия и биология. Это «бессистемность, сепарация, безразличие, эмоциональная и интеллектуальная зависимости, зависимость самооценки от мнения окружающих, полная подконтрольность». И все это, сознательно или бессознательно «направлено на воспитание людей, лишенных возможности реализовать заложенные в них способности, людей, которые всегда будут принадлежать нижним слоям общества».

Джон Гатто пишет про американскую общеобразовательную школу последней трети двадцатого века. Пишет, исходя их своего учительского опыта. Но то, что он пишет, можно адресовать любой двенадцатилетней (или десятилетней) системе школьного образования.

Гатто пишет: «На самом деле школы не учат ничему, кроме подчинения приказам».

«Абсурдно и противоестественно каждый неповторимый день своей столь короткой юности тратить на перемещения из камеры в камеру по звуку гонга – в заведении, которое не допускает никакого личного пространства…»

Выход из этой западни, по мнению Гатто в создании конкурирующих друг с другом систем, программ, видов школ и вариантов образования. Для этого, по его мнению, надо перенаправить «средства, закачиваемые в настоящее время в школьное образование, в систему домашнего обучения», тогда «мы можем одним лекарством исцелить сразу два недуга: вылечить не только детей, но и семьи».

«Самопознание, общественная работа, приключения и опыт, личное пространство и одиночество в больших дозах, тысячи разных стажировок, однодневных и более продолжительных, – вот мощные, дешевые и эффективные способы проведения реальной школьной реформы.

Самым большим препятствием на пути реализации этих идей являются мощные, облеченные властью социальные группы, извлекающие выгоду из школьной системы в том виде, в котором она существует сейчас, несмотря на то, что они постоянно говорят об обратном».

Но пока никто во власти не торопиться прислушаться к мнению учителя, давайте прочитаем, чему, по мнению Джона Гатто, наших детей будут учить в школе, после 1 сентября, чтобы хотя бы знать и понимать, чему же их научат на самом деле:

«Предмет № 1. Бессистемность

…первый урок, который я даю детям, – это урок бессистемности. Все, чему я учу их, дается вне всякого контекста. Ничто ни с чем не связано.

При ближайшем рассмотрении даже в лучших школах содержание и структура учебных планов страдают отсутствием логики, они полны внутренних противоречий.

Вековое стремление человека к поиску смысла с трудом просматривается за лоскутным одеялом школьной программы и одержимостью школы фактами и теориями.

Предмет № 2. Сепарация

На протяжении многих лет способы категоризации детей так разнообразились, что трудно стало разглядеть реального человека под бременем тех ярлыков, которые ему присвоены.

В мою задачу входит сделать так, чтобы детям нравилось быть запертыми в одном классе с другими детьми, носящими схожие ярлыки. Или по крайней мере, чтобы они стойко выносили это. Если я хорошо справлюсь со своей задачей, моим ученикам даже в голову не придет, что они могли бы сейчас находиться в другом классе, так как я учу их завидовать более сильным ученикам и презирать более слабых. При такой дисциплине дети сами строят себя по ранжиру. Таким образом, я учу их тому, что людей можно и нужно делить на группы.

Я часто даю им понять, что их будущие профессиональные успехи зависят от их школьных оценок, хотя на самом деле я убежден, что это не так.

Результатом сепарации является то, что каждый ребенок занимает в пирамиде определенное место и вырваться из этого круга может только случайно.

Предмет № 3. Безразличие

…это урок безразличного отношения к делу. Фактически я учу детей ни во что не вкладывать душу, причем делаю это очень утонченно. Я требую, чтобы они полностью отдавались моим урокам, подпрыгивая на своих местах от нетерпения и яростно состязаясь друг с другом за мое внимание.

Но когда звенит школьный звонок, я требую, чтобы дети тут же бросили все, чем мы до этого занимались, и быстро бежали на следующий урок. Они должны включаться и выключаться, как электрический прибор. И как бы ни был важен процесс, происходящий на уроке, звонок превыше всего.

В результате ученики никогда ничего не познают полностью.

Действительно, школьные звонки учат, что никакая работа не стоит того, чтобы ее завершить, так зачем глубоко переживать из-за чего бы то ни было? Годы жизни по звонку приучают всех, кроме самых сильных, к тому, что в мире нет ничего, что было бы более важным, чем следование расписанию.

Звонки уничтожают прошлое и будущее… Звонки наполняют любое начинание безразличием.

Предмет № 4. Эмоциональная зависимость

С помощью звездочек, красных галочек, улыбок, хмурых взглядов, призов, почестей и наказаний я приучаю детей подчинять свою волю командной системе. Права могут быть дарованы человеку или отобраны у него высшей властью без возможности обжалования, так как в школе истинных прав не существует – даже свободы слова...

Будучи школьным учителем, я вторгаюсь в сферу многих личных решений, помогая тем, кто, по моему мнению, этого достоин, или налагая дисциплинарные взыскания на тех, кто демонстрирует поведение, подрывающее мою власть. Дети и подростки постоянно пытаются проявить свою индивидуальность, но я бываю короток на расправу. Проявление индивидуальности противоречит принципу сепарации и является проклятием любой классификационной системы.

Предмет № 5. Интеллектуальная зависимость

Ученики ждут, когда учитель скажет им, что надо делать. Важнейшим уроком, который получают дети в школе, является тезис о том, что в жизни можно и нужно полагаться на мнение других людей – более умных, более опытных, более образованных. Только я, учитель, вправе решать, что именно будут учить мои дети, вернее сказать – те, кто мне платит, принимают решения, которые я потом претворяю в жизнь… Право контролировать мысли детей, решать, что именно они должны думать по тому или иному поводу, позволяет мне легко разделять учеников на успешных и неуспешных.

Успешные дети думают так, как я им велю, особо при этом не сопротивляясь и демонстрируя даже некоторый энтузиазм. Из миллионов вещей, достойных изучения, я решаю, каким из них мы можем уделить внимание, вернее, это решают мои безликие работодатели.

Любознательность не играет какой-либо значимой роли в моей работе, ценится лишь конформизм.

Неуспешные дети сопротивляются этому, и хотя у них нет четкого представления о том, с чем именно они борются, они отстаивают право самим решать, что и когда им учить. Может ли учитель позволить им такое поведение? Конечно, нет. К счастью, есть испытанные способы сломить волю бунтарей...

Не будет преувеличением сказать, что вся наша экономика зависит от того, насколько хорошо усвоен этот урок. Только подумайте, что может произойти, если наши дети не будут приучены к зависимости: социальные службы вряд ли уцелеют…. Всякого рода консультанты и психоаналитики будут в ужасе наблюдать, как тает поток людей с психологическими проблемами. Всевозможные коммерческие развлечения, включая телевидение, будут отмирать, по мере того как люди вновь будут учиться развлекать себя сами. Рестораны, индустрия полуфабрикатов и готовых блюд, а также всевозможные другие службы, связанные с общепитом, значительно сдадут свои позиции, если люди вернутся к домашней еде и перестанут полагаться на посторонних людей в выборе пищи и ее приготовлении. Значительно сократится потребность в юридических, медицинских и инженерных услугах, равно как и в пошиве одежды и обучении школьников.

Но всего этого можно избежать, если наши школы будут ежегодно выпускать потоки беспомощных людей.

Мы построили систему, основанную на том, что люди делают то, что им говорят, так как сами они решить ничего не могут.

Предмет № 6. Зависимость самооценки от мнения окружающих

Я учу детей тому, что их представление о себе определяется мнением окружающих. Если вы когда-либо пытались приструнить детей, чьи родители внушили им, что будут любить их независимо от чего бы то ни было, вы знаете, как трудно сломить сильных духом. Наша общественная система не выдержит потока уверенных в себе людей, поэтому я учу детей, что их самооценка должна зависеть от мнения специалиста. Мои ученики постоянно подвергаются тестированию и оцениванию.

Основной урок всех этих аттестаций, оценок и тестов следующий – детям не следует доверять себе...

Предмет № 7. Полная подконтрольность, или Спрятаться невозможно

Я внушаю ученикам, что они находятся под постоянным надзором, как моим, так и моих коллег. У детей нет личного пространства, нет личного времени. На переход из одной классной комнаты в другую отводится ровно триста секунд, чтобы максимально ограничить неформальное общение детей друг с другом.

Школа продолжает свое влияние на ребенка и дома, задавая ему домашние задания, которые он обязательно должен выполнять. Ощущение постоянного надзора распространяется, таким образом, и на домашнюю жизнь, в которой при наличии свободного времени ученики могли бы почерпнуть что-либо несанкционированное у своих родителей, научиться чему-либо на собственном опыте или в результате наблюдений за чьим-либо мудрым поведением. Нелояльность идеям школьного обучения – это то, чего отчаянно боится школа, она воспринимается ею как дьявол, всегда готовый вырваться наружу.

Постоянный надзор и отрицание права на личное пространство и время означают признание того факта, что никому нельзя доверять. Личная жизнь детей фактически является чем-то незаконным.

Чтобы сохранить жесткую централизованную власть в обществе, детей нужно держать под постоянным контролем. Если их не удастся построить в шеренги и повести за отрядным барабанщиком, то каждый пойдет за своим барабанщиком, а это недопустимо».