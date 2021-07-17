Все его размышления стоят на трех китах: российско-имперском мифе о "триедином народе", советской интерпретации украинской истории и попытках объяснить нынешний европейский курс Киева внешним управлением. Во всем этом и правда мало нового. И подобные нарративы послушно воспроизводят кремлевские медиа в самой РФ и пророссийские политики в Украине.

Зачем понадобилось президенту России лично озвучивать все то, что фоном звучит уже как минимум последние семь лет?

Для этого есть несколько резонов. Во-первых, есть необходимость "сменить пластинку". Риторика 2014-го года безнадежно устарела. Говорить о "хунте" в стране, где за это время дважды прошли президентские и парламентские выборы, признанные мировым сообществом, - слишком одиозно. Даже для Путина. Особенно, если учесть, что сам он не раз встречался и с Порошенко, и с Зеленским как с президентами. Говорить о "восставшем народе юго-востока Украины" просто смешно. За исключением частично оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, никто не "восстает". В Харькове и Одессе, как и по всей стране прошла декоммунизация, здесь действует новый закон о государственном языке, который так критикует Россия. Жизнь идет своим чередом, никто не выходит на улицы с плакатами "Путин, введи войска", никто не блокирует, движущиеся на Донбасс эшелоны с военной техникой.

Во-вторых, Путин решил объяснить все миру суть своих притязаний на Украину и для этого решил опереться на "каноническое" имперское видение истории, согласно которому русские, украинцы и белорусы являются единым целым, и только злые козни Запада мешают этому самому единству. Услышат ли эти доводы на Западе? Будем откровенны, среди западных политиков немного тех, кто желает глубоко разбираться в вопросах украинской истории, а потенциальному "путинферштееру" такая интерпретация вполне подойдет. Скептически настроенного к современной России политика такая статья, конечно же, ни в чем не убедит. Sapienti sat.

В-третьих, Россия чувствует, как теряет свою информационное влияние на Украину. Российские телеканалы и соцсети тут давно заблокированы, желающих обходить запреты разными технологическими ухищрениями оказалось совсем немного. Пророссийские телеканалы из холдинга Виктора Медведчука угодили под санкции. Каких-то заметных медийных, а главное влиятельных интеллектуалов, симпатизирующих России, в украинском информационном пространстве не заметно. Иных уж нет, а те далече. Адепт "Малороссии" журналист Олесь Бузина убит в 2015-м. Российская пропаганда видит в нем жертву "фашистской расправы", альтернативная версия состоит в том, что Бузина стал сакральной жертвой российских спецслужб. Как бы там ни было, пьедестал глашатаев русского мира пустует. Идеологи "Новороссии", такие как Владимир Корнилов или Александр Чаленко сбежали в Москву и оттуда их голос практически не слышен.

Видимо, Владимир Путин решил восполнить этот пробел и подготовил речь urbi et orbi от первого лица. Но каких-то серьезных волнений эта программная статья не вызвала. Если только не брать во внимание локальный инцидент на Харьковщине, где депутаты от пророссийской партии "Оппозиционная платформа "За жизнь"" пытались восстановить памятник "дружбы народов" (посвященный именно российско-украинской дружбе). Впрочем, и это попытка не увенчалась успехом: памятный знак был ликвидирован правыми активистами.

В самой Украине статью Путина, опубликованную к тому же на двух языках – русском и украинском, бурно обсуждали. Если убрать вполне ожидаемые саркастические оценки, то в целом восприятие путинского послание таково: Путин ни за что не откажется от притязаний на Украину, следовательно, война продолжится, и, возможно, боевые действия возобновятся с новой силой. В своей статье российский президент четко обозначил, что сама по себе независимая Украине для него неприемлема. Что касаемо исторической части, то наиболее обсуждаемым стал тезис о том, что Украина должна была выходить из состава СССР в своих границах 1922-го года. Те границы, в частности, не распространялись на Крым – тут замысел Путина ясен. Однако, если не полениться и глянуть карту УССР 1922-го, то можно заметить, что тогда в нее входило немало земель из нынешней Ростовской, Воронежской и других областей современной России.

Из статьи Путина и его последующего видеоинтервью заметно, что Москва активно продвигает тезис о миллионах украинцев, которые хотят жить с Россией в мире и согласии (а фактически раствориться в море "триединого народа"). Идет постоянный поиск подтверждения этого тезиса. Это видно из поведения российских исполнителей на Евровидении, из попытки (кстати, тоже неудачной) развернуть российский флаг в секторе украинских болельщиков на чемпионате Евро 2020. Сам Путин сгущает краски: мол, сейчас эти самые миллионы лояльных граждан пытаются искусственно ассимилировать, принуждают отказываться от своей идентичности. И эта часть его риторики, пожалуй, наиболее опасна: за сочувствием к миллионам "соотечественников" может последовать призыв к их "освобождению", то есть к полномасштабной войне против Украины.

На информационном фронте тоже заметны изменения. Главный пророссийский блогер Анатолий Шарий (пребывает в Испании) и его украинские единомышленники активно продвигают в массы идею о том, что, мол, нынешнее положение дел в Украине – это "реванш сельской культуры". Таким образом разжигается ненависть между якобы русскоязычными мегаполисами и украиноязычной "отсталой провинцией". Озвучивают подобные месседжи (сформулированные подозрительно одинаково) разные люди: от малоизвестных инстаграм-див до довольно респектабельных людей. Недавно в Киеве состоялся концерт российского исполнителя Басты. Представители молодежных патриотических сил концерт пикетировали, но немало было и тех, кото пришел на концерт, мотивируя это тем, что "искусство вне политики". Был среди них и известный маркетолог Слава Баранский, экспат из России, работавший на тот момент в одной из крупный ритейл-компаний Украины. Господин Баранский в постах, посвященных посещению концерта Басты, позволил себе высказывания о "сельских ценностях" в стиле Шария. Разгорелся скандал, который закончился увольнением этого экспата из ритейл-компании.

Безусловно, кейс Славы Баранского и ему подобных в российском информпространстве подается как "травля", "обыкновенный фашизм" и так далее. Но в тоже время, если исходить из логики Путина, что в Украине миллионы лояльных к Москве людей, почему они не объединяются, не выходят не свой Майдан, не зовут в свои города русские танки? Ведь именно на это рассчитывает Кремль. А этот момент все никак не настанет. Стало быть, информация о миллионах украинцев, готовых уже сегодня раствориться в русском мире… несколько преувеличена.