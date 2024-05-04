Украина в НАТО: ожидания и реальность

Столтенберг пригласил президента Украины на юбилейный саммит, отметив, что для долгосрочной поддержки Украины союзниками, необходимы серьезные многолетние финансовые обязательства. И это будет серьёзным и чётким сигналом для Москвы, что она не сможет победить и не сможет переждать. По его словам, Украина заслужила право быть в НАТО. Это путь, который гарантирует безопасность на долгое время.

Столтенберг обратил внимание на то, что в отличие от приглашения в Европейский Союз, приглашение вступить в НАТО "поступает в конце процесса". И амбиция состоит в том, чтобы сделать Украину такой мощной, оперативно совместимой и так хорошо подготовленной, чтобы, когда придёт время, она немедленно станет членом НАТО. При этом Йенс Столтенберг сказал, что не может спрогнозировать, когда именно Украина станет членом НАТО, но такой день настанет, и важно, чтобы к моменту такой политической готовности союзников она была уже готова к членству. Столтенберг также выразил уважение украинским военным, сдерживающим российскую агрессию, отметив, что борьба Украины очень важна для всего Запада, потому что она борется за общие ценности демократического мира, в то время как партнёрами России стали такие игроки как КНДР, Иран и Китай.