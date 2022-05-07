Татьяна Соколова. Каким должно быть образование в 21 веке?

Менее обеспеченные люди передавали знания «из уст в уста». Бабушки рассказывали о грибах и растениях, прогуливаясь с внуками по лесу, а не демонстрируя плохие копии рисунков из печатного издания. Ремесленники передавали профессию в наследство своим детям «из рук в руки», позволяя практиковать умения и пробовать себя в настоящем деле. Книжных руководств и инструкций не было. За знаниями приходили к учителю, который часто одновременно являлся и работодателем подмастерья.

С появлением заводов и фабрик, возникла необходимость в умении читать и писать, так как работники не обладали элементарной способностью прочитать телеграмму или оставленную рукописную инструкцию.

Появились школы, а с ними и обязательное образование. Но постепенно, от практических навыков, образование все больше стало уходить к каким-то абстракциям «для общего развития», «авось пригодится», все дальше отдаляясь от жизненных потребностей.

Что мы наблюдаем и сегодня. Знания, которые нужны для реальной работы, ребенок в школе не получает. Максимум, что большинство выносит со школьной скамьи - это чтение, письмо и счет. Все остальное время школьники тренируют умение подолгу заниматься нелюбимым делом и выдерживать восьмичасовой рабочий день. Школа построена по принципу авторитарного государства, где детей учат не анализу, а зубрежке и запоминанию большого количества фактов на бешеной скорости. Но эти требования разумнее предъявлять вычислительной машине, а не человеку.

Многие школьные знания никогда не применяются в жизни. Математические теории учат девочки, которые хотят быть филологами, «Гамлета» листают будущие айтишники. Листают наискосок, как листают неинтересную газету, сидя в туалете, просто потому что она там лежит и ничего другого не предлагается, просто потому что так велели. Эти знания даже нельзя назвать тем, что расширяет кругозор, так как впихнутые насильно факты не сохраняются мозгом надолго.

В результате из школы выходят люди, мало что понимающие не только в философии, психологии, культуре, логике и анализе, но и не имеющие элементарных практических навыков, востребованных на рынке труда. Знания большинства сводятся к умению читать, писать и пользоваться компьютером в личных целях. И потом этим людям приходится устраиваться на работу, где в течение нескольких месяцев или полугода они осваивают все необходимые для работы навыки. Некоторые устраиваются на одно место на десять-двадцать-тридцать лет, и так и проживают свою жизнь, выполняя небольшой перечень достаточно однообразных инструкций.

Учитель должен прекратить пересказывать то, что есть в учебнике и Интернете и поручить детям самостоятельно искать информацию, сравнивать и сопоставлять, докапываться до сути. Сделать это можно в гораздо меньший срок, чем 12 лет. И потратить остальное время на получение практических навыков, на пробы и ошибки, эксперименты и изобретательство, которые будут развивать детскую любознательность и креативность в школьных мастерских и лабораториях.

Образование должно быть приближенным к жизни, чтобы дети выходили с готовыми навыками, не только чтения и счета, но и критического анализа, умением построения логических цепочек, с набором собственных ценностей и взглядов.

В обучение давно пора ввести такие предметы как экологию поведения, а также заботу об окружающей среде и изучение природы не по книжке, а, как минимум, в ботаническом саду. Образование должно быть направлено на понимание мира и в философском и в практическом ключе, на выработку навыков взаимодействия с этим миром.