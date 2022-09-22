Страна строгого режима: мобилизация, зеки, угроза ядерной войны

Подводили население к судьбоносному решению по стандартной российской схеме. Кремль сначала вкладывает свои инициативы в рот придворным шутам, смотрит на реакцию подданных, а после уже выносит вердикт. Посему доселе о мобилизации заикался ряженый коммунист Зюганов, всеобщую утилизацию мяса который месяц требовал Стрелков-Гиркин, поручения «подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев» в регионах исходят от Рамзана Кадырова. Владимир Путин и "внутренний круг" делали пометки на полях да гадали, как быть: бросить в пекло только запасников или же гулять так гулять: отправить в окопы всех, начиная от диванных патриотов и заканчивая вчерашними школьниками, убеждая, что общая могила Победившего Деда и Почти Победившего Внука (все с большой буквы) - смысл нашего бытия.

Тут же, экстренно, буквально в течение дня - активность и оккупационных администраций, и Госдумы, "вдруг" решившей ввести в уголовный кодекс целый набор новых статей, например, «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1). Что можно сказать: у всех комнатных Z-бойцов, которые горько сетовали, мол, "я бы воевать пошел, но кто меня возьмет", теперь, вероятно, появится замечательный шанс пойти. Потому что возьмут. Закономерно, что и якобы низовая инициатива от ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья по организации референдума с последующим присоединением к России - это одновременно и попытка не допустить отвоевание территорий украинской армией (мол, теперь это земля России, а значит - нападение на нашу державу), и удобный повод (если уж совсем прижмет) объявить настоящую, всеобщую мобилизацию - раз уж на "нашу державу" все же "напали".

Многих в этом контексте насторожила угроза применения ядерного оружия. Многие, включая президента Украины Зеленского, и не верят. Не по каким-то объективным причинам, а с банальным "да ну нет, не может быть". Здесь есть две новости, и обе, увы, плохие. Во-первых, абсолютно все люди, что жили в эпоху мировых войн, геноцидов, кровавой массовой резни, тоже думали - "да ну нет, не может быть". Те страницы истории, что мы читаем, написаны реальными жизнями. Через десятки лет точно так же будут читать про нас. Во-вторых, дедушка уже старенький. В какую бы самоотверженную борьбу с царскими морщинами ни вступали бы ФСОшные косметологи, вооруженные шприцами с ботоксом, сколько бы чемоданов с сюрпризом ни носилось бы в медицинские лаборатории, ход времени не обманешь. Владимир Путин стар. Его жизнь уже в закате. Посему не ему расхлебывать то, что будет сегодня, завтра, через 10 лет. А ежели шанс персональной ответственности не столь велик, то можно напоследок подпалить все живое - и забрать с собой в могилу. Не факт, конечно, что так и будет. Но стоит держать в голове, что мотивация чекиста в деменции не может поддаваться логике.

Доселе власти обкатывали вариант скрытого и гибридного призыва - контрактники, эпизодические срочники, национальные батальоны, заключенные колоний, абстрактные добровольцы. И зачастую это люди, будто бы сошедшие со знаменитой картинки Soviet Liberator, имеющие тот же антропологический, культурный, ментальный, интеллектуальный фундамент. Их тешит не только мысль о чужой прерванной жизни, но и изуродованная плоть тысячелетней истории. Как "братушки" из Талибана, варварски уничтожившие величайшие исторические и культурные памятники Афганистана — две статуи Будды, созданные в доисламскую эпоху, так и оборванные, нищие российские вояки разгромили каменные половецкие фигуры, изготовленные более 1000 лет назад. Так сказать, маскот ВС РФ - это малоимущий житель глубинки, который вполне мог жить в условном сибирском Рубцовске, созерцая из окна своего деревянного барака Исправительную колонию №10. И которому вполне может быть понятна музыкальная драма из трех нот и двух прихлопов, посвященная тяготам спанья "на шконке", потребления "баланды" да нехитрому жизненному циклу «Украл, выпил, в тюрьму – романтика!». Кстати, первая страница сайта упомянутой колонии №10 повествует, что "в учреждении большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию". Оно и верно. Между "украл", "выпил" и "в тюрьму" обязательно должен быть еще один пункт. А именно - верность государственной махине. Особенно если эта махина вздумала повоевать.

Та самая, нашумевшая мобилизация зеков - это для Российской Федерации один из способов заменить мобилизацию всеобщую. Как ни крути, но переход на полноценное военное положение, с военным же отношением к человеческим ресурсам и "бабам", когда-нибудь "еще нарожающим", вполне грозит возрождению массовых протестных движений в крупных городах России - в Петербурге и Москве. Во-первых, ни добровольно за деньги, ни уж тем более бесплатно и принудительно, жители обеих столиц не согласны стать перегноем для украинской почвы. Во-вторых, в крупных городах России высокий протестный потенциал, который сейчас законсервирован, но в такой ситуации всегда достаточно некоего катализатора.

Бонусом, в который раз мы видим не только явную суверенизацию подсистем, т.е. инициативы региональных царей и создание полноценных "государств в государстве", но и солидный объем полномочий и ресурсов в руках мутного гражданского лица. А именно - олигарха Евгения Пригожина, недавно вербовавшего заключенных - предположительно, в колонии республики Марий Эл для службы в своем ЧВК "Вагнер". Заявление Пригожина: "У меня есть самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать", в который раз наталкивает на мысль, сколько же общего у нынешней Российской Федерации с Латинской Америкой. Это не только уровень жизни, но и наличие нелегальных вооруженных формирований. Правда, у Пригожина куда больше полномочий, чем у любого мексиканского наркокартеля. Отряды головорезов он может вербовать вполне открыто, параллельно ведя рекламную съемку и бравируя первоклассным вооружением - при том, что в РФ наемничество вроде как серьезная уголовная статья. Это так, к слову. Ибо всерьез обсуждать исполнение законов в России просто смешно.

В пригожинском монологе есть еще одна примечательная фраза. "Мы очень аккуратно относимся к тем, кто сидит по сексуальным статьям. Но понимаем, что бывают ошибки". Не удивительно, что теперь военизированные насильники, и, более того, насильники, получившие данный статус официально и от государства российского, совершенно случайно окажутся сплошь невиновными. Ну судебная система ошиблась - причем в отношении каждого новоиспеченного наемника - с кем не бывает. Ибо вербовка арестантов приправлена не только обещаниями гор золотых, но и, конечно же, обещанием амнистии через полгода службы. Российскому телезрителю чуть позже объяснят, что не стоит бояться выпущенной на волю орды наркоманов, убийц и маньяков - одни, мол, "ошиблись по молодости", других "подставили", третьи "исправились" в донецкой окопе. На деле же ситуация будет ровно такая же, как и с национальными батальонами, что однажды вернутся в родные Удмуртию, Чечню, Чувашию, Дагестан, почувствовав вкус крови - где особой перчинки добавляет безнаказанность - и желая тешить свои вкусовые рецепторы впредь на гражданке. Зеки тоже вряд ли посмотрят цикл пропагандистских передач о собственном же благостном исправлении.

Помимо опыта тюрьмы и войны, они, конечно же, выучат самый главный жизненный урок. Каждая новая военная мясорубка гарантирует им свободу, амнистию и легальное насилие. Так почему бы, по прибытию в условный Саратов, вновь не схватиться за ножи? А там, если что, товарищ Пригожин вновь освободит.

И да - то, что россияне, поддерживающие войну, все еще никак не хотят понимать. Фарш невозможно прокрутить назад. Нелегальные, криминальные бандформирования, созданные по указке государства, нельзя просто взять и расформировать после военных действий. И люди эти магическим образом не растворятся где-то там, далеко, бесследно. Они уже полноценные участники возможной грядущей революции. Это все готовые "титушки", мародеры, массовые убийцы. Это готовые батальоны для подавления народных недовольств. Z-россияне, правда, все еще полагают, что ножи уготованы только "недовольной пятой колонне". Они еще не в курсе, что с понижением уровня жизни и изоляцией (а там, вероятно, еще и с последствиями военного поражения), в касту бузотеров вполне могут попасть и вчерашние патриоты. И как ни кричи: "Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка, я же был за вас!", никто не услышит и не внемлет. Во-первых, потому что зек, назначенный вас пытать, стал тугоухим после контузии. А во-вторых, проявление эмпатии и понимания не было прописано в условиях его амнистии.