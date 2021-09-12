Вне всякого сомнения, повышение цены, т.е. акцизов и пр., на дизель, а также новые налоги и сборы выгодны бюджету.

Но при чем здесь природа?

Столь же очевидно, что обновление автопарка Литвы, выгодно производителям и продавцам новых машин.

Но при чем здесь, опять же, природа?

А не при чем.

Ведь утилизация и переработка старого автомобиля, впрочем как и производство нового, требуют затрат энергии, природных ресурсов, создают загрязняющие воздух, воду и почву выбросы.

В итоге от замены старого автопарка на новый природе пользы никакой. Или, как минимум, наличие или отсутствие этой пользы предмет для честной экспертизы и научной дискуссии, которую никто не ведет.

Но весьма вероятно, что при проведении честных исследований окажется, что замена одного старенького Фольксвагена или Ауди, принадлежащего литовскому жителю, на новый «экологичный» автомобиль значительно сильнее загрязняет воздух и отрицательно влияет на природу, с учетом всех составляющих, чем продолжение эксплуатации старого, но исправного автомобиля литовского жителя.

Так почему ажиотаж?

Потому что он выгоден бюджету, автопроизводителям и автодилерам. Вот они и лоббируют повышение цен на дизель (вместо снижения акцизов на бензин), а также повышение налогов на старые автомобили и снижение ввозных пошлин.

Если дизель и старые авто столь неприятны властям, то почему бы не снизить акцизы и прочие налоговые «накрутки» на бензин? Ведь за счет этого можно запросто сделать бензин вдвое дешевле дизеля.

Если старые машины так раздражают, то почему бы не сделать нулевой НДС при покупке нового автомобиля? А если к этому «приложить» бонус в виде возврата подоходного налога за год, два или три, то за новыми автомобилями выстроится очередь.

Почему же это не происходит? Потому что бюджету с этого ничего не «обломится».

Выходит, что природа и экология здесь совсем не при чем…

Автопроизводителям и автодилерам не выгодно, что один литовский житель может легко продать другому жителю дешевую старую, но вполне пригодную, машину. Им с этой сделки нет никакого «навара».

Автопроизводителям, автодилерам и тем, кто кормится с их рук, не выгодно, чтобы литовцы покупали дешевые машины. Ведь дешевые машины – это вторичный рынок. Это мимо кармана автоконцерна и автомагазина.

В итоге, под красивой «экологической» вывеской творятся весьма некрасивые дела.