Сколько дней надо работать?

Ну а если без шуток, то именно так сейчас и живут группы и племена, "застрявшие" в первобытно-общинном строе посреди Африканского континента. Работают (охотятся или выкапывают коренья) пару часов, а остальное время – бездельничают. И вполне хорошо себя чувствуют, не смотря на то, что живут в далеко не самых плодородных местах – плодородные уже заняли "более цивилизованные" африканцы.

Прошли века и тысячелетия… и люди стали работать больше. Потому что появились государства, а в государствах появились не производящие продукты и товары слои населения – военные, священники, чиновники. А их нужно было кормить. И прокорм они требовали обильный.

Но даже в эти, античные и феодальные времена, совокупное количество часов работы, даже у рабов, было не так уж велико.

Сейчас мы воспринимаем выражение "работать от зари до зари" буквально, а то и метафорично, как чуть ли не круглосуточный труд.

Однако в реальности, это означает, что до появления электрического освещения, подавляющее большинство людей работали только в светлое время суток. И дело даже не в том, что зимой световой день короток, и в среднем в год на работу тратилось вовсе не по 12-14 часов в день, а меньше, а в том, что люди только в светлое время и могли работать. В темноте они работать не могли – ничего не было видно, да и опасно. Но даже условный рабочий день «от зари до зари» включал и отдых, и обед, и личные дела и много чего еще.

С началом индустриальной революции и появлением электрического освещения рабочий день на заводах и фабриках действительно удлинился до 12-14 часов. Что привело к усталости, повышенному травматизму, браку и т.д.

И довольно скоро разумные капиталисты поняли, что лучше 8 часов работы в полную силу и качественно, чем 14 часов брака, травм, недовольства и низкой производительности.

Так начался 20-й век.

Вскоре коммунисты присвоили себе в виде «достижений социализма» введение 8-ми часового рабочего дня. И дело не в том, что это было не их достижение, и не в том, что эти 8-мь часов дополнялись «коммунистическими субботниками», фактическим отсутствием выходных дней на сталинских заводах и фабриках, а также постоянными сверхурочными и авралами. Дело в том, что штамп о том, что 8-ми часовой рабочий день – это достижение социалистов и профсоюзов, что это чуть ли не главное достижение рабочего движения, въелся настолько глубоко в сознание людей, начиная от рабочих и заканчивая руководителями предприятий и правительством, что они и помыслить иного не могут.

А меж тем 20-й индустриальный век сменился постиндустриальным 21-м веком. И в 21-м веке стандартный 8-ми часовой рабочий день выглядит такой же архаикой, какой выглядел 14-ти часовой рабочий день на английской ткацкой фабрике 18-19 века из века 20-го.

Таким образом, можно констатировать, что постулат о незыблемости или идеальности 8-ми часового рабочего дня, 40-ка часовой рабочей неделе и 160-ти часовом рабочем месяце не является сакральной ценностью, а является всего лишь одной из возможных форм соотношения времени труда и отдыха.

Так сколько же надо работать?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо понять два момента.

Первый. Для чего мы работаем?

Второй. Сколько времени мы реально работаем на себя, а сколько не на себя (на прибыль предприятия, зарплату руководителя, налоги для государства)? И оправданно ли это соотношение?

Начнем со второго вопроса. Ответ на него приблизительно следующий. «На себя» мы работаем меньше половины из 8-ми рабочих часов, а на государство, начальство и прибыль предприятия – больше половины из 8-ми часового рабочего дня.

При этом стоит помнить, что зимой 8-ми часовой рабочий день в буквальном смысле слова означает работу «от зари до зари». На остальную жизнь остаются потемки.

Стоит ли тратить треть своей жизни, включая время сна, или половину своей жизни, если время сна не учитывать, на 8-ми часовую ежедневную работу? Стоит ли «жить на работе»? Возможно, если сократить рабочее время, то окажется, что жизнь – это не только «работа-дом», что есть еще много чего, на что стоит потратить время и ради чего стоит жить.

Речь сейчас не идет о том, нужно ли менять пропорцию времени работы на себя и работы на других, хотя, конечно, менять эту пропорцию необходимо, увеличивая долю времени «работы на себя». Но при этом надо помнить, что без «доли начальства» работа предприятия просто не будет организована и исчезнет само место работы, без «доли прибыли» исчезнет возможность улучшений условий труда, автоматизации, обновления и ремонта оборудования и т.д. А без «доли государства» мы рискуем остаться без защиты от внешних угроз (армия, спецслужбы), внутренней безопасности (полиция, суд), общественных дорог и социальных благ в виде «бесплатных» здравоохранения и образования. Тут вопрос больше в том, насколько дорого нам обходятся все эти «бесплатные» услуги, оплаченные нашими налогами, нашим рабочим временем. Насколько эффективно тратятся эти деньги. Т.е. насколько эффективно государство распоряжается плодами нашего рабочего времени, «рабочей» частью нашей жизни.

Речь идет о том, что постулат «работать надо 8-мь часов в день, 40 часов в неделю, 160 часов в месяц» является устаревшим и ложным. Работать вполне можно меньше. А вот почему можно работать меньше – это относится к первому вопросу: «Для чего мы работаем?»

Большинство ответит на этот вопрос довольно стандартно: «чтобы кушать», «чтобы выжить» и т.п. Но сразу возникает встречный вопрос. Если рабочий «выживает и кушает» на минималку или чуть больше, то почему точно такой же, с биологической точки зрения, человек говорит что ему нужно в 2-3, а то и пять раз больше денег, чтобы делать тоже самое – «кушать и выживать».

Что-то с этим ответом «не так». Стоимость продуктов для всех одинакова – все ходят в одни и те же магазины.

На самом деле, ответов на вопрос «для чего мы работаем», продуманных и честных ответов, может быть множество. Начиная от «мне нравится эта работа, я получаю от нее удовольствие», до «моя работа нужна людям» и «чтобы накормить семью».

С альтруистами, работа которых «нужна людям» обсуждать график и время работы бесполезно. Они будут работать столько, на сколько будет хватать сил. Аналогично и с теми, кто получает от работы удовольствие.

А вот с теми, кто действительно считает, что работает «чтобы выжить», вполне можно обсудить, стоит ли пахать 8 часов, света белого не видеть, приходить в семью, ради которой и работаешь, измученным и измочаленным, тратить жизнь на работу, а не на семью? Ведь цель работы – семья. Не зарплата и ее размер, а пропитание и счастье близких. И какое же счастье может принести, уставший и замотанный на работе супруг? Может стоит перейти на пол-ставки и немножко уменьшить траты? Может лучше обойтись без чипсов, игрушек, колец и конфет, а посидеть лишний час в обнимку с детьми, сходить на прогулку, полюбоваться природой, заменить поход в ресторан на пикник с термосом в лесу?

Изменения в мире начинаются с изменений в сознании каждого отдельного человека. И если один, а затем второй, а потом и каждый решит, что 8 часов работы в день – это слишком много, что вполне достаточно 4-6 часов, что 5 дней работы в неделю не оставляют времени «на жизнь», а значит нужно работать четыре, а то и три дня в неделю, то нормой станет 4-6 часовой рабочий день при 3-4 дневной рабочей неделе.

А мир и люди в нем станут счастливее.