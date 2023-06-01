Германия меняет репутацию

Президент ФРГ упомянул европейские устремления князя Гедимина и в речи на открытии симпозиума, посвященного истории отношений Литвы и Германии. Выступление Штайнмайера было подчеркнуто теплым и неформальным. Он и его спичрайтеры приложили максимум усилий, чтобы убедить хозяев - скептическое отношение немцев к странам Балтии и Центральной Европы, как к чересчур консервативным, "зацикленным на исторических обидах" и неоправданно подозрительным в отношении России, окончательно осталось в прошлом.

Фигура Штайнмайера долгие годы воспринималась в Литве неоднозначно из-за его слишком мягкого отношения к Москве. Сегодня все иначе, сказал в беседе с DW популярный политический комментатор Томас Дапкус: "Штайнмайер изменил свою позицию в отношении России и извинился за свою предыдущую политику. Украина его извинения приняла. Кроме того, Берлин сегодня - главный финансовый донор Украины и, наряду с Соединенными Штатами и Великобританией, - один из ведущих поставщиков оружия Киеву. Все это в Литве заметили и оценили. Отношение к Штайнмайеру и политике ФРГ в целом заметно улучшилось".

Президент Литвы не остался в долгу. "Германия - наш основной внешнеторговый партнер и инвестор, но, что более важно, она - друг и партнер в достижении наших амбициозных целей в области безопасности. Я верю, что ближайшее будущее принесет еще больше решений, которые продемонстрируют, что наши отношения и доверие друг к другу крепнут", - сказал Гитанас Науседа в ответной речи.

Литовский дом для бундесвера

И это не формальная вежливость, а намек на реальные дискуссии о будущем сводной боевой группы усиленного передового базирования НАТО. Она дислоцируется в Литве с 2017 года. Аналогичные группы расквартированы в Латвии, Эстонии и Польше. Их задача - продемонстрировать России, что любая попытка вторжения на территорию стран Балтии или Польши будет означать войну с Североатлантическим альянсом.

Большинство личного состава группы в Литве составляют военнослужащие бундесвера. С ними на основе ротации служат представители восьми других стран-союзниц. До начала широкомасштабного российского вторжения в Украину общая численность группы колебалась от 1100 до 1500 человек. После февраля канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) обещал увеличить ее до бригады, то есть приблизительно до шести тысяч военных. Однако исходная идея Берлина заключалась в дислокации дополнительных сил в Германии в повышенной боевой готовности, чтобы в случае возникновения угрозы они могли немедленно вылететь в Литву.

В Вильнюсе убеждены: бригада бундесвера должна дислоцироваться в Литве постоянно. Принимая Франка-Вальтера Штайнмайера, Гитанас Науседа выразил мнение всех политических сил Литвы, когда назвал роль Германии как в поддержке Украины, так и в обеспечении безопасности региона "критической".

Берлин и Вильнюс договорились некоторое время назад, что в Литве разместят передовое командование будущей бригады. В Вильнюсе президент Штайнмайер говорил, что подразделения, входящие в бригаду, будут на регулярной основе проводить учения в Литве и просил литовцев "понять", что каждый новый шаг требует согласования между министрами обороны двух стран.

Логистически Литва находится в выигрышном положении: в стране с населением 2,7 миллиона человек есть три международных аэропорта, способных принимать военно-транспортные самолеты. Однако для тысяч военнослужащих и их техники необходимо построить новую военную базу. Литовское руководство надеется завершить возведение всех необходимых объектов к 2026 году. "Мы не строим казармы и другую необходимую инфраструктуру, чтобы они стояли пустыми, - заявил президент Науседа на совместной пресс-конференции с немецким коллегой. - Я полностью согласен с тем, что сказал уважаемый президент Штайнмайер: наша домашняя работа и возможности Германии должны быть скоординированы".

Германия согласилась разместить в литовской столице во время предстоящего 11-12 июля саммита НАТО ракетный комплекс ПВО "Пэтриот". Жест не только символический, но и практический, учитывая беспрецедентные меры безопасности, которые будут приняты во время встречи. Это в Вильнюсе тоже оценили.

"Прежние сомнения в отношении политики Берлина рассеялись, - говорит директор Института восточноевропейских исследований в Вильнюсе Линас Кояла. - Сегодня Литва стремится к большему лидерству Германии в сфере безопасности и обороны Восточной Европы. И мы видим, как на наших глазах происходят коренные изменения".

Журналист Томас Дапкус считает, что две страны должны идти намного дальше. "Нынешний уровень взаимодействия между литовской армией и бундесвером совершенно беспрецедентный. У нас всерьез обсуждают возможность полного объединения сухопутных сил наших стран. Ведь бундесвер в этом году окончательно интегрируется с армией Нидерландов. Почему мы не можем последовать их примеру?"