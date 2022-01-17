Считая дни до ПМЖ

Суть предлагаемых изменений в смягчении требований миграционного законодательства при учете дней, проведенных "вне Литвы" для иностранцев, имеющих временный вид на жительства, но планирующих изменить этот статус на ПМЖ.
Данное предложение было инициировано Ассоциацией бизнес-иммигрантов и инвесторов по просьбе бизнесменов-иностранцев, вынужденных покидать территорию Литвы несколько раз в году, поскольку этого требуют интересы их бизнеса.
Проблема здесь в том, что на сегодняшний день, время физического отсутствия в Литве, например в служебных командировках, не учитывается при подаче документов на ПМЖ. И бизнесменам приходится подсчитывать дни, вместо того, чтобы развивать бизнес, который в итоге принесет налоги в бюджет Литвы.
Законопроект, предложенный Арминасом Лидякой по инициативе Ассоциации бизнес-иммигрантов и инвесторов предлагает не учитывать время рабочих командировок или учебы в другие страны, как время отсутствия в Литве.
Иными словами, это позволит бизнес-иммигрантам с ВНЖ выезжать из Литвы по работе или учебе на более продолжительное время в течении года, без потери "стажа" проживания в Литве, необходимого для получения статуса постоянного жителя (ПМЖ).
Если Сейм примет эту поправку к закону, то бизнес-иммигрантам, часто ездящим в командировки из Литвы, будет легче вести свой бизнес.
Любопытной особенностью данного законопроекта является то, что он фактически был внесен на обсуждение по просьбе самих бизнес-иммигрантов, обратившихся в конце осени в Ассоциацию бизнес-иммигрантов и инвесторов. И вот уже в конце декабря появился зарегистрированный в Сейме новый законопроект.
И это говорит о том, что власти Литвы готовы разговаривать и прислушиваться к нуждам бизнес-иммигрантов, как к значимой части литовских налогоплательщиков.
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