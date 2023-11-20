"Русскоязычные" - почему этот термин полезен Кремлю и вредит традиционным национальным меньшинствам в странах Балтии

В данном случае интересен пример Латвии. В своем решении от 13 мая 2005 года по делу № 2004-18-0106 Конституционный суд Латвии указал, что “в результате проводимой советской властью политики русификации в Латвии была искусственно создана особая группа жителей – так называемые русскоязычные жители, которыми была вынуждена стать и большая часть представителей других народов, например, белорусов, украинцев и евреев”. Причиной этому была названа возможность получать образование либо на русском, либо на латышском, но не на родном языке соответствующей этнической группы. В советское время 85% таких школьников обучалась именно в русскоязычных школах, что, по оценке суда, “вытравило у проживающих вне своего этноса людей национальное сознание” и “отняло возможность защищать свою национальную сущность”. С этим подходом можно согласиться, поскольку для большинства представителей данной группы переход на русский язык был результатом тех жизненных обстоятельств, в которых они оказались. Однако, для многих из них бытовая русскоязычность не означает отказ от собственных еврейских, белорусских или украинских корней.