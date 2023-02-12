Российский психолог: Кремль хочет добиться от детей и учителей покорности и заразить их Z-идеологией

Юрий Лапшин — российский психолог международной школы Le Sallay Academy. Возглавлял психологическую службу школы № 57 (Москва), работал психологом в гимназии № 1540 ("Технологическая школа ОРТ"), сотрудничал с командой педагогов школы им. А. Н. Тубельского ("Школа самоопределения") по развитию стратегии ее работы в изменившихся условиях, был одним из руководителей центра социально-психологической адаптации и развития подростков "Перекресток".

- Откуда у чиновников и родителей в России и Беларуси страх перед игрушечными монстрами Хагги Вагги, которые многим детям и взрослым кажутся смешными и забавными?

- К игрушечным монстрам негативно настроены организации, объединяющие родителей, фанатично отстаивающих как им кажется традиционные ценности. Такие организации пытаются выступать от имени всех родителей в России вообще, игрушечные монстры кажутся им угрозой, вызывают чувство страха. Чего они боятся? Такие смещенные игрушки как Хагги Вагги предлагают смещенные игрушки предлагают другой взгляд на мир за пределами бинарных оппозиций "хороший - плохой", "добрый -злой", "наш - чужой". Такое пугает сторонников традиционных ценностей. Что же касается чиновников… Россия сейчас ведет войну против Украины, а чиновники инстинктивно чувствуют себя обязанными отстаивать “наше и хорошее” против “чужого и злого”. Наш разведчик — это “разведчик”, а их “разведчик” – это шпион.

- Но ведь и в советском времени были игрушки, о которых трудно сказать, что они были симпатичные и милые. Возьмем хотя бы того же Чебурашку…

- В первых изданиях книг Эдуарда Успенского на иллюстрациях Чебурашка и крокодил Гена выглядят далеко не такими милыми как в мультфильмах. Да, действительно смещенные персонажи в советской литературе были, возможно, потому что именно литература и была той отдушиной, через которое в советскую действительность проникали идеи, которые основывались не только на полярности "хороший - плохой", "добрый - злой".

- А не запретят ли в нынешней России и Чебурашку, ведь он как минимум странное существо, как и другие игрушки, вызвавшие гнев у чиновников в Беларуси и России.

- Чебурашку вряд ли… он один из символов детства тех, кто сегодня совсем взрослый или в очень зрелом возрасте. Вот если бы в какой-нибудь из серий Чебурашка, например устроил революцию или помогал ее устраивать, то другое дело… наверно могли бы и его запретить.

- Следом за мягкими игрушками идут и супергерои из фильмов и комиксом, они спасали мир от злодеев, но в нынешней России им самим нет спасения. Почему?

- Я бы предположил потому, что супергерои, о которых мы говорим в глазах российских чиновников и активистов, в основном спасают западноцентричный мир. С Западом Россия сейчас борется, следовательно, супергерои Супермен, Бэтмэн, Капитан Америка оказались "врагами". И снова "наши герои" против “не наших героев”. Война идет по всем фронтам.

Юрий Лапшин © Asm. albumas

- Тем не менее, почему современный ребенок предпочитает взять в ладони того же Хагги Вагги, а не условного Ваньку-Встаньку?

- Думаю, что дети эпохи интернета по отношению к нам - это будущее, они живут в гораздо более широком мире чем наш. Их мир не скован ни государственными, ни языковыми границами, они очень быстро узнают, что происходит, обмениваются мемами, массовая культура для них безграничная. И, возможно, потому, что они живут в широком и очень разнообразном мире, у них происходит скачок толерантности к принятию своего несовершенства, инаковости. Дети не очень хотят соответствовать предыдущим образцам, которые им навязываем им мы, представители мира прошлого, они отстаивают право быть собой, отдельными, особенными. Им претит представление прошлого об однозначности, им претит черно-белый мир.

- Как повлияет на детей указ свыше о том, во что им можно, а во что нельзя играть?

- Думаю, что до поры, до тех пор, пока не будет полностью на много-много лет перекрыт интернет и границы, ничего ни у чиновников из России, ни у чиновников из Беларуси не получится. Пропасть между государственным строем, строем отцов и дедов и миром молодых будет становиться все глубже и глубже. А вот если получится перекрыть и интернет, и границы, тогда, возможно, да… Россия и Беларусь превратятся в аналог Северной Кореи.

- Что изменилось после начала войны России против Украины? Можно говорить о том, что пропаганда действует на детей?

- Попытки изменить детей, конечно же, есть. Знаю, что дети и подростки обсуждают между собой политику и среди них нет единства. Есть подростки настроенные оппозиционно, есть аполитичные, есть и те, кто поддерживает патриотизм. Думаю, что, во-первых, власти на самом деле хотели бы сделать детей аполитичными, чтобы дети между собой политику не обсуждали. Во-вторых, власти хотели бы добиться, чтобы дети и учителя участвовали в формальных пропагандистских процедурах вроде поднятия флага, разговоров о "важном", их хотят сделать послушными, подчиняющимися, согласными на все. И после этого заразить детей идеологией. Фактически это попытка вернуться в поздний совок.

- Возможно ли какое-то пассивное сопротивление со стороны педагогов и учеников?

- Да. И школы, и педагоги могут просто для галочки выполнять требования властей по насаждению патриотической идеологии. Насколько знаю, некоторые так и делают, есть случаи когда педагоги, несмотря на грозящие им репрессии, говорят ученикам на уроках правду о том, что на самом деле происходит. Также нас ждет развитие эзопова языка, дети будут учиться имитированию идеологических практик и будут учиться отделять своих от чужих, сообщать своим "я свой, я думаю как и ты" так, чтобы не подвергнуться репрессиям. И как только появится возможность открыто выражать свою позицию, мы обнаружим как много людей имеют антивоенную позицию.

- Что нужно делать чтобы ни дети ни педагоги не превратились в сторонников войны?

- Всячески выражать свою поддержку тем, кто остается внутри России, и старается не соглашаться, протестовать, сопротивляться.