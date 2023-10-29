Римский статут в путинскую спину. Как Кремль потерял армянского союзника и не приобрел турецкого друга

"Некий подозреваемый", до сих пор считавшийся главным стратегическим партнером и союзником Еревана, явно в недоумении и негодовании. Весь спектр эмоций начальства доверили транслировать представителям МИД, государственным СМИ и пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову — который всякий раз находится в удобном неведении при возникновении неудобных вопросов:
"Мы сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к римскому статуту Международного уголовного суда является корректным. По-прежнему считаем, что это некорректное решение".
Причины такой реакции просты и очевидны: признавая Римский статут Международного уголовного суда, Армения тем самым обязуется выполнять его решения. В том числе решение от 17 марта 2023 года, согласно которому президент Российской Федерации Владимир Путин признаётся подозреваемым в депортации детей с оккупированных украинских территорий. Следовательно — подлежит аресту и дальнейшей транспортировке в Гаагу, дабы предстать перед МУС. И пусть представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что действующие главы государств наделены иммунитетом и не могут быть арестованы, символизм данного жеста не мог пройти незамеченным. Партнёрские и союзнические отношения Aрмении с Российской Федерацией перешли в стадию "ты один приходи, и мы с Гаагским ордером одни придем".
Чтобы оценить значение сего юридически-символического акта, стоит углубиться в историю отношений России и Армении. Отношения между заклятыми союзниками и до этого момента были далеко не идеальны. Весной 2018 года в Армении произошла Бархатная революция, приведшая к власти нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна и покончившая с более чем 20-летним господством так называемого "карабахского клана" — неформальной (но объединённой под эгидой Республиканской партии Армении) группы выходцев из Нагорного Карабаха во главе с Робертом Кочаряном и Сержом Саргисяном. Уже тогда у российских властей и российской же пропаганды появились как минимум две причины не любить новую армянскую власть.
Первая причина банальна. Сам факт смены власти революционным путём (и в принципе факт смены власти) уже является неприемлемым для Российской Федерации — что несколько иронично при официальной преемственности РФ от СССР, государства, появившегося в ходе революции. При этом Российская Федерация является страной, где "стабильность" и "вертикаль власти" возведены в ранг абсолютных святынь, ради которых можно пойти на любые жертвы (среди населения, конечно же). Более того, армянская революция произошла практически бескровно и не повлекла за собой ни гражданской войны, ни гуманитарной катастрофы, лишив тем самым российскую пропаганду красивой картинки, подтверждающей тезис о безусловной пагубности любого рода революций, протестов и прочей столь ненавистной путинскому режиму гражданской активности.
Вторая причина, по которой Кремлю было тяжело примириться с существованием Пашиняна, чуть менее очевидна. Путинский режим, выстроенный на основе личных интересов кланов, семей, однокурсников, глав криминальных группировок (отчего, закономерно, личное и неформальное играет куда большую роль, чем общественное и законное), предпочитает вести дела с подобными себе неформальными структурами криминально-кланового характера. Карабахский клан, практически безраздельно управлявший Арменией с конца 90х, был социально, культурно, понятийно (то есть — "по понятиям") максимально близок российскому руководству. Зарождающаяся путинская диктатура укрепилась на фоне крайне подозрительных взрывов жилых домов в Москве в 1999 году. В этом же году, с разницей примерно в полтора месяца, произошёл расстрел армянского парламента, очень кстати расчистивший дорогу режиму Кочаряна. И хотя причастность властей что к взрывам в Москве, что к теракту в Ереване так и не была доказана официально, есть смутные догадки, кто же был основным бенефициантом — что в первом, что во втором случае. После своего прихода к власти "карабахцы" закрепили свой кланово-криминальный стиль управления. Недавно Алексей Арестович в своём Telegram-канале так характеризовал период их правления: "История карабахского клана — история того, как одна группировка мафиозного типа смогла взять в заложники целую страну и затормозить в развитии на тридцать лет целый народ". И вспоминая, например, как охранники Роберта Кочаряна забили до смерти его знакомого, посмевшего панибратски обратиться к правителю: "Привет, Роб", подобная характеристика не кажется таким уж преувеличением.
Теперь вернемся в 2018 год. Несмотря на явную антипатию путинского режима к новому армянскому лидеру, разрывать отношения со своим давним союзником Кремль не спешил. Да и политику самого Пашиняна сложно было назвать антироссийской. Находясь под постоянной угрозой военного столкновения с куда более мощным, крупным и богатым соседом в лице Азербайджана, поддерживаемого ещё более крупным, мощным и богатым соседом в лице Турции, Армения не могла позволить себе отказываться от потенциальной помощи — как военной, так и дипломатической. Будучи членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Армения вполне могла претендовать на такую помощь, причём не только со стороны Российской Федерации, но и остальных стран-членов ОДКБ: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Только определённые проблемы с гипотетической поддержкой ОДКБ создавал тот факт, что главный камень преткновения Армении и Азербайджана — тот самый Нагорный Карабах — не только не являлся членом ОДКБ, но и не был официально признан даже самой Арменией. Да что там — признания Карабах не заслужил даже во времена господства «карабахского клана»: ибо одно дело зарабатывать политические очки на патриотических чувствах сограждан, и совсем другое — навлекать на себя гнев соседей вкупе с санкциями международного сообщества за поддержку сепаратизма. Тем не менее, Пашинян не терял надежды на помощь союзников даже после Второй карабахской войны в 2020 году. Во многом и поэтому Никол Пашинян, будучи на тот момент председателем совета коллективной безопасности ОДКБ, направил силы Организации, включавшие 100 армянских военнослужащих, в Казахстан. Общественность закономерно критиковала участие Пашиняна в данной операции, ибо отправка войск, предназначенных для подавления народного бунта (пусть и подавленного в итоге силами казахских силовиков, без участия войск ОДКБ), шла вразрез с образом лидера, который сам пришёл к власти на волне народных волнений против авторитарного правительства. Очевидно, что даже если данные действия и противоречили личным убеждениям Пашиняна, он вполне мог полагать: ежели он посодействует, пусть и несколько формально, союзникам по ОДКБ, то и сам сможет в перспективе заручиться их поддержкой. Дальнейшие события доказали ошибочность такого рода суждений.
С 19 по 20 сентября 2023 года мир стал свидетелем очередного, и, вероятно, последнего витка Карабахского конфликта. Событие, которое наверняка войдёт в историю, как "Однодневная война", окончилось капитуляцией НКР и положило конец более чем 30-летнему существованию непризнанной республики. Часть армянского общества поспешила обвинить Российскую Федерацию в предательстве, а иные и вовсе требовали, чтобы РФ буквально вступила в войну на стороне НКР. И если возгласы о вступлении в войну выглядели несколько странно на фоне того, что официально в конфликте не участвовала даже сама Армения, то в иных аспектах Российская Федерация действительно подвела своих недавних союзников. В первую очередь — в аспекте миротворческом. Возможно, рассчитывать на эффективность миротворческих усилий государства, которое само ведёт агрессивную войну на чужой территории, было бы излишне оптимистично, но стремительно утопающий (характеристика, вполне применимая в отношении НКР) хватается за каждую соломинку. Но чуда не произошло.
И Нагорно-Карабахская Республика, и сама Aрмения во многом пострадали из-за знаменитой путинской "многовекторности". Но выиграл ли от этой "многовекторности" сам кремлёвский геостратег? Стремительно теряющий друзей и союзников кремлёвский режим, пытаясь усидеть на множестве стульев, непременно с этих самых стульев и падает.
Армения была удобна России, как площадка для размещения российских войск, Армения оставалась союзником РФ, но союзником неприятным — ибо власть союзника обладает неприемлемым для Кремля "революционным" происхождением, а сама страна стала убежищем для громадного количества уклонистов, не желающих отдавать свои жизни на полях так называемой "специальной военной операции". С другой стороны, Азербайджан, официально союзником Российской Федерации не являющийся, большой союзник Турции — а дружба с Турцией нужна Кремлю, как воздух. Незадолго до "спецоперации" Азербайджана в Нагорном Карабахе, Путин обсуждал с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом проект создания газового хаба на территории Турции. Проект, жизненно необходимый путинскому режиму для восстановления объёма транзита природного газа, некогда экспортируемого через "Северные Потоки". И не исключено, что подчёркнутый нейтралитет РФ, не совсем уж безосновательно воспринятый армянской стороной как предательство, вполне мог входить в неофициальные и неформальные условия сделки. Но, потеряв союзника в лице Армении, обрела ли Российская Федерация надёжных друзей в лице Турции и Азербайджана?
О судьбе проекта газового хаба говорить пока рано. Но о чём можно судить наверняка, так это о том, как новые друзья показали своё отношение к РФ. 20 сентября 2023 года недалеко от села Джанятаг азербайджанскими военными был расстрелян автомобиль российских миротворцев. Среди пяти погибших оказался заместитель командующего миротворческим контингентом, капитан первого ранга Иван Ковган. И, хотя азербайджанская сторона принесла извинения, заявив, что автомобиль был атакован по ошибке, ибо "из-за плохой погоды был принят за транспорт "армянских вооружённых формирований", версия эта вызывает определённые сомнения. Символика РФ и миротворческих сил на расстрелянном автомобиле видна довольно отчётливо. Существует вероятность, что миротворцы стали жертвами показательной расправы.
Режим, в очередной раз бросивший старых союзников ради новых сиюминутных альянсов и готовый терпеть многочисленные "ножи в спину" от самых разнообразных "друзей", не заслужил в глазах окружающих стран ничего, кроме презрения и желания показательно пнуть многовекторного геостратега. И хоть власти Армении подчеркивали, что запустили процесс ратификации Римского статута с целью привлечь в будущем к ответственности в МУС руководство Азербайджана за военные преступления во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, Кремль получил (и, судя по реакции — хорошо осознал) красноречивый посыл. Армянских друзей на турецкие газовые хабы не меняют. А ежели меняют — то закономерно оказываются в ситуации, когда МИД РФ неиронично жалуется Армении, что теперь "трудно представить себе визит в республику руководства России, особенно когда депутаты от правящей партии призывают к аресту В.В.Путина по запросу гаагской фемиды".