Римский статут в путинскую спину. Как Кремль потерял армянского союзника и не приобрел турецкого друга

Вторая причина, по которой Кремлю было тяжело примириться с существованием Пашиняна, чуть менее очевидна. Путинский режим, выстроенный на основе личных интересов кланов, семей, однокурсников, глав криминальных группировок (отчего, закономерно, личное и неформальное играет куда большую роль, чем общественное и законное), предпочитает вести дела с подобными себе неформальными структурами криминально-кланового характера. Карабахский клан, практически безраздельно управлявший Арменией с конца 90х, был социально, культурно, понятийно (то есть — "по понятиям") максимально близок российскому руководству. Зарождающаяся путинская диктатура укрепилась на фоне крайне подозрительных взрывов жилых домов в Москве в 1999 году. В этом же году, с разницей примерно в полтора месяца, произошёл расстрел армянского парламента, очень кстати расчистивший дорогу режиму Кочаряна. И хотя причастность властей что к взрывам в Москве, что к теракту в Ереване так и не была доказана официально, есть смутные догадки, кто же был основным бенефициантом — что в первом, что во втором случае. После своего прихода к власти "карабахцы" закрепили свой кланово-криминальный стиль управления. Недавно Алексей Арестович в своём Telegram-канале так характеризовал период их правления: "История карабахского клана — история того, как одна группировка мафиозного типа смогла взять в заложники целую страну и затормозить в развитии на тридцать лет целый народ". И вспоминая, например, как охранники Роберта Кочаряна забили до смерти его знакомого, посмевшего панибратски обратиться к правителю: "Привет, Роб", подобная характеристика не кажется таким уж преувеличением.