Если работодатель не сможет представить сертификат о сданном экзамене, инспекция и специалисты муниципалитетов предпримут меры воздействия. При этом и сам глава государственной инспекции, и критики инициативы сходятся в одном: в Литве явно не хватает ресурсов, чтобы сделать изучение литовского языка доступным для украинских беженцев.

В подкасте “Раз в неделю” с Екатериной Орловой тему прокомментируют наши гости - Номеда Шопаускене, преподаватель литовского языка и Данас Арлаускас, президент конфедерации работодателей Литвы.

Полномасштабное военное вторжение России на территорию Украины привело к тому, что миллионы украинцев были вынуждены покинуть свой дом. Если обращаться к конкретным цифрам, то, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Европе зарегистрировано более 8 миллионов беженцев из Украины.

На сегодняшний день около 70 тысяч человек нашли свой временный дом в Литве. Первый год — это шок, эмоции, эмпатия принимающей стороны. Спустя время уже возникли вопросы более прагматичного толка. А именно — вопрос лингвистических прав граждан Литвы и, как следствие, жалобы от литовцев, которые периодически сталкиваются с работниками сферы обслуживания, не владеющими государственным языком. Данная проблема и возможные пути ее решения, озвученные Государственной инспекцией по литовскому языку, вызвали закономерную дискуссию.

Итак, в документе Государственной инспекции по литовскому языку обозначено следующее. В марте 2024 года инстанция начнет контролировать выполнение постановления правительства о владении литовским языком. Обязательство касается конкретных категорий сотрудников. Если работодатель не сможет представить сертификат о сданном экзамене, инспекция и специалисты муниципалитетов предпримут меры воздействия. Со встречными вопросами и контраргументами выступило министерство экономики и инноваций Литвы. Первое — как быть бизнесу, который принял на работу украинских беженцев? Увольнение сотрудников, дабы избежать наказания? Сторонники более мягких методов акцентируют внимание и на том, что Литва впервые за три десятилетия стала страной Иммиграции, а не Эмиграции. Страной, где свой новый дом нашли украинцы, бежавшие от войны. Первичным вопросом является интеграция людей, культурная и языковая. И если с интеграцией культурной все более-менее просто, так как мигранты из славянских стран в Балтии не попадают в принципиально иное общество, то с языком ситуация несколько сложнее.

Вот как комментирует ситуацию глава Государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка: "Мы любим и уважаем украинцев, но права граждан Литвы надо защищать. Это значит, что если вы что-то покупаете в Литве, где-то обедаете, вы всегда имеете право на обслуживание на литовском языке, это установлено в законе. Позаботиться должен работодатель, это его обязанность. Работодатель может перевести человека на другую позицию, где не надо общаться с клиентами, или отправляет его сдавать экзамен".

Языковед, профессор Вильнюсского университета Лорета Вайцекаускене парирует, далее цитата: "Мы говорим о группе людей, часть которых очень хочет домой, другая часть – хочет остаться здесь, но это травмированные люди. В первую очередь это вопрос эмпатии. А что касается прагматизма, если сейчас лишим беженцев работы, обложим штрафами работодателей, большая часть которых создали рабочие места, которые, возможно, им не были нужны, мы наносим по ним такой удар. Еще один момент – людей на улицу не выбросишь, тогда придется скидываться на их содержание, а ведь они сами хотят выжить, насколько это возможно".

Хотя если в чем и схожи позиция главы Государственной инспекции по литовскому языку и позиция самих украинских беженцев, так это в вопросе ресурсов. Разработан ли тот самый комплекс мер, который поможет людям в установленные сроки освоить азы литовского языка до уровня А2. Это вопрос доступности языковых курсов, особенно для людей, работающих 5 дней в неделю и способных, по сути, выделить 2 выходных дня на занятия. Это и вопрос доступности качественных учебных пособий. В данном случае необходим тот самый баланс, при котором, даже с поправкой на чрезвычайную ситуацию, не будут нарушаться лингвистические права граждан Литвы и разработаны гибкие меры, чтобы украинцы, пострадавшие от военных действий, могли с комфортом интегрироваться в литовское общество. Как возможно решить эту дилемму, поговорим далее с нашими экспертами.