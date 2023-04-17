"Раз в неделю": Финляндия теперь в НАТО - как это повлияет на безопасность Литвы?

Разумеется, государства с некогда нейтральным статусом, решившие вступить в Североатлантический альянс, возлагают надежды на оперативную поддержку блока в случае обострения ситуации. Тем не менее, в контексте сегодняшних событий нередко звучит мнение, что из-за бюрократических процессов НАТО, поставки идут с ощутимой задержкой, и можно ли рассчитывать на более оперативную помощь, если угроза нависнет над кем-то из членов альянса.

Обсуждаем тему в подкасте "Раз в неделю" с гостями - Линас Линкявичюс, посол по особым поручениям, экс министр иностранных дел Литовской Республики и Томас Ермалавичюс, руководитель исследований Международного центра обороны и безопасности в Таллинне.

"Глава Российской Федерации Владимир Путин остановил расширение НАТО в сторону России", — рапортовала кремлевская пресса 24 февраля 2022 года. "Расширение НАТО в сторону России доставляет хлопоты и переживания за безопасность", — удручается Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, в интервью РИА Новости 6 апреля 2023 года. Одно из двух: или Дмитрий Песков оказался в неведении относительно успехов начальства, или на поприще успехов произошла экстренная перегруппировка с последующим жестом доброй воли.

4 апреля Финляндия официально стала тридцать первым членом Организации Североатлантического договора. Примечательно, что вопрос вступления в НАТО обсуждался не первый год, и всерьез он оказался на повестке лишь в 2021 году. Но даже тогда социологические исследования показывали довольно скептическое отношение финнов к изменению нейтрального статуса государства. Только 26% опрошенных поддерживали идею вступления в альянс. Еще раз акцентируем внимание: пока российский телевизор годами пугал электорат натовской экспансией, в соседней скандинавской стране преобладали иные настроения. Что изменилось? Реальная кремлевская экспансия после 24 февраля 2022 года. С началом полномасштабной войны уже 78% опрошенных жителей Финляндии были за вступление в НАТО и лишь 8% против. Протяженность сухопутной границы Финляндии с Россией — более тысячи двухсот семидесяти километров. Пожалуй, еще никому не удавалось так радикально изменить финскую социологию, укрепить престиж НАТО и увеличить протяженность границы с вроде как враждебным военным блоком. Владимиру Путину удалось.

Законы большой политики оказались сродни базовым законам физики: сила действия равна силе противодействия. Принуждение к дружбе через побои рождает вражду, к любви через насилие — ненависть, стремление к безопасности через нападение — к оборонительной позиции атакованной стороны и напряжению тех, кто обоснованно ассоциирует себя с атакованными. Постоянное бравирование историей и поиск исторических несправедливостей освежает и историческую память соседей. Недаром финны стали все чаще вспоминать войну 1939 года и находить закономерные исторические параллели. Не стоит забывать, что вместе с Финляндией заявку на членство в НАТО подала и Швеция, которая все еще не стала частью альянса из-за позиции Турции. Напомним, что между Анкарой и Стокгольмом все еще существуют разногласия по вопросу курдских радикалов. Тем не менее, вступление Швеции в НАТО — это, вероятно, лишь вопрос времени.

Государства с некогда нейтральным статусом, решившие вступить в Североатлантический альянс, явно возлагают надежды на оперативную поддержку блока в случае обострения ситуации. Мы можем пока лишь в теории размышлять, каковы будут действия союзников в случае атаки на страну НАТО — ибо прецедентов в истории не было. Есть правда один более-менее подходящий исторический эпизод — это Фолклендская война 1982 года, начавшаяся с вторжения и захвата Аргентиной двух британских заморских территорий. Едва пришедший к власти аргентинский военный деятель Леопольдо Гальтьери решил укрепить свой рейтинг маленькой победоносной войной. С Великобританией — членом НАТО. Особую надежду аргентинцы возлагали на французские штурмовики, однако Франция прекратила поставки в Аргентину и отозвала технических специалистов. США аналогично прервали поставки в Аргентину товаров военного назначения. Продолжавшаяся более двух месяцев Фолклендская война завершилась поражением Аргентины.

Патриотические настроения аргентинцев пошли на спад, разочарование в итоге вылилось в крупные протесты и падение военного правительства. Только этот пример не особо актуален сегодня, где Россия — все же не Аргентина, а Украина — не Великобритания. Слабо применим он и в отношении других стран НАТО, соседствующих с Россией и не обладающих мощью Соединенного Королевства. Тем более, в контексте сегодняшних событий нередко звучит мнение, что из-за бюрократических процессов НАТО, поставки идут с ощутимой задержкой, и можно ли рассчитывать на более оперативную помощь, если угроза нависнет над кем-то из членов альянса. Как путь вступления в НАТО проходили страны Балтии, что для балтийского региона означает присоединение к альянсу Финляндии, и какие существуют опасения у соседей России, подробнее обсудим с нашими экспертами.