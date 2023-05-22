Лукашенко также пропустил празднование Дня флага, герба и гимна страны, его обращение зачитывал премьер-министр Роман Головченко. Первый замглавы комитета российской Госдумы по делам СНГ Константин Затулин тогда подтвердил, что Лукашенко действительно болен, но не уточнил чем именно, лишь отметив, что "это не ковид" и "там ничего такого сверхъестественного нет".

Болезнь диктатора – рядовой эпизод или же беларуской оппозиции стоит готовиться к изменениям в белоруских верхах. Говорим об этом в подкасте "Раз в неделю" с Александром Добровольским, советником Светланы Тихановской и политологом Витисом Юрконисом.

Александр Лукашенко, пропавший из инфополя после московского девятомайского парада, обнаружился спустя 6 дней. 15 мая телеграм-канал «Пул первого» разместил фотографию Лукашенко, чуть позже — видеоролик, и отчитался, что Первый, мол, сегодня работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Напомним, что вечером 9 мая самопровозглашенный беларуский лидер вернулся в Минск, однако на торжественной церемонии вместо него речи произносил министр обороны Виктор Хренин. В день государственного флага, герба и гимна Лукашенко также доверил ведение праздничного мероприятия премьер-министру. Учитывая, насколько смурным и помятым выглядел Лукашенко в гостях у Владимира Путина, появившись перед телекамерами с бинтом на руке, закономерно возникли предположения о болезни диктатора.

Тут вряд ли стоит заигрывать с конспирологией, гадая, чем накануне угощал белорусского коллегу российский лидер. Порой реальность проста до безобразия: политические элиты что в Минске, что в Москве состоят преимущественно из пожилых людей, поэтому пилюли, капельницы, нездоровый багрянец — неизбежные и банальные компоненты старости. Тут, скорее, вопросы вызывает не столько состояние Лукашенко, сколько состояние Беларуси и возможная расстановка политических сил в случае недееспособности Лукашенко. Диктатор вполне может уйти естественным путем, так и не ответив ни за 90-е, ни за 2020. Что будет далее, как поведет себя окружение начальника, каковы будут действия оппозиции?

Самые показательные примеры не столь далекого прошлого — смена одного коммунистического диктатора на другого, после смерти предшественника. Смерть Сталина, по некоторым данным, скрывалась от широкой общественности, пусть и всего несколько дней. После смерти Ленина большевики сцепились в ожесточённой схватке за советский престол, на который в итоге по трупам вчерашних соратников взобрался Сталин. И кончина самого Сталина вызвала ожесточённую грызню за освободившееся место. Важно, что ни смерть вождя, ни последующие междоусобицы советской номенклатуры не подкосили стабильность самого советского строя.

Обычно смерть или недуг диктатора скрываются от широких народных масс во избежание волнений. Курьёз Салазара — это, пожалуй, исключение из правил, когда все получилось ровно наоборот. Отстраненный от власти в 1968 году португальский диктатор еще два года, до самой своей кончины, был уверен, что по-прежнему управляет страной. Министры продолжали отчитываться перед ним, а специально для Салазара, в единственном экземпляре, выпускалась новостная газета, убеждавшая своего персонального читателя в реальности его правления и правильности его указов. Только это явно не наш случай. Лукашенко, имеющий московского покровителя, трех сыновей, точнее, двух сыновей и одного наследного принца, вряд ли может быть спрятан где-то в забвении. Да и отправить его в отставку пока точно некому.

Кто бы как ни относился к данной теме, считая ее преждевременной, циничной, в конце концов, не заслуживающей внимания — подумаешь, пожилой диктатор 6 дней на публике не появлялся — некоторые вопросы стоит задавать уже сейчас. Как поведет себя окружение Лукашенко — в случае тяжелой болезни или ухода диктатора? Есть ли у нынешней беларуской оппозиции в изгнании план на этот случай?