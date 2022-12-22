Рамунас Богданас. Ленд-лиз, которого все еще нет

Но был в США политик, который очень серьезно прислушивался к предупреждениям американской разведки. Это сенатор Джон Корнин, республиканец из Техаса, который работает в Комитете по иностранным делам. Как он позже сказал, надвигающаяся большая война напомнила ему механизм ленд-лиза, использовавшийся США во Второй мировой войне. 19 января 2022 г. он внес законопроект в Сенат США. До нападения России оставался еще месяц и несколько дней. Когда к законопроекту присоединился сенатор Бен Кардин, демократ из Мэриленда, предложение стало двухпартийным. Сенат проголосовал за него 6 апреля, а 28 апреля он был одобрен Палатой представителей. Акт Конгресса 9 мая был подписан президентом Джо Байденом, и он стал действующим законом. Дата 9 мая была выбрана не случайно – в этот день русские празднуют победу во Второй мировой войне. Хотелось им напомнить, что теперь они оказались в той роли, в какой в 1941 г. были нацисты.

Закон называется "Акт ленд-лиза 2022 г. для защиты демократии в Украине". Подпись президента охватывала множество статей, как теперь в Украину нескончаемым потоком будет течь оружие. Однако ничего не менялось. Белый дом продолжал время от времени обращаться к Конгрессу с просьбой утвердить новый объем помощи Украине. Конгресс утверждал, и помощь отправлялась. Из Киева летели просьбы дать все больше и больше. Затем в прессе распространился слух, что ленд-лиз начнет работать со следующего финансового года в США, который начинается 1 октября. Когда этот день настал, ничего не изменилось.

Предоставление помощи

На сегодняшний день поддержка Украины осуществляется в основном через механизм PDA. PDA, или Presidential Drawdown Authority, означает доверенность президенту на осуществление платежей. PDA было использовано уже 27 раз, когда президент запросил использование той или иной суммы. Украина получила наибольшую поддержку через PDA, но действуют и другие программы, только в меньшем масштабе.

При поиске данных о размере уже оказанной помощи бросается в глаза разница в цифрах. Например, Конгресс в этом году утвердил помощь Украине на 66 миллиардов долларов. Однако на сайте Департамента обороны США указано, что до 23 ноября Украина получила помощь для своей безопасности на 19,7 миллиардов долларов США. А по данным сайта Госдепартамента США, к 9 декабря Украина получила помощь на сумму 19,3 миллиардов долларов США.

Возможно, это несоответствие связано с тем, что часть этих средств идет на восстановление военных запасов США, а не отправляется Украине в виде оснащения или оружия.

В последний раз Белый дом обращался к Конгрессу по поводу помощи Украине на сумму в 37,7 миллиардов долларов США и должен получить ответ до 16 декабря, окончания финансового года, крайнего срока для финансирования правительства. Удалось найти последние данные немецкой статистической компании Statista – США выделили военную помощь на сумму 22,86 миллиардов евро, финансовую помощь – на сумму 15,03 миллиардов и гуманитарную помощь на сумму 9,9 миллиардов. Финансовая помощь крайне важна, поскольку без нее во время войны прекратились бы выплаты и всем бюджетникам (учителям, врачам, чиновникам) и пенсионерам.

Старый и новый ленд-лизы

Что означает помощь Украине по сравнению с американским ленд-лизом во время Второй мировой войны?

Президент Франклин Д. Рузвельт во время избирательной кампании 1940 г. утверждал: "Я уже говорил это раньше, но буду повторять снова и снова и снова: ваши мальчики не будут отправлены ни на какую чужую войну". Вместо этого в 1941 г. он предложил Конгрессу закон о военной помощи. Чтобы такой закон появился, большие усилия приложил британский премьер Уинстон Черчилль. Тогдашний военный министр США Генри Л. Стимсон сказал во время дебатов в Сенате: "мы покупаем... мы не одалживаем. Мы покупаем себе безопасность, пока готовимся".

Это закон о ленд-лизе, утвержденный президентом 11 марта 1941 г., назывался "Акт об укреплении обороны США". Изначально потолок был установлен на уровне 1,3 миллиарда долларов США (или 17,94 миллиардов долларов США в ценах 2020 года). Он определил способы оказания поддержки: "продавать, дарить, обменивать, сдавать в аренду, одалживать или иным образом разрешать использование", говорится в ст. 3 (а)(2). Начало срока погашения было 5 лет.

По данным 1941 г. было отправлено оборудования на 50,1 миллиардов долларов США, что равноценно 690 миллиардам долларов США сейчас. Великобритания получила помощь на сумму в 31,4 миллиард (432,5 миллиарда) долларов США, а СССР – на сумму в 11,3 миллиардов (156 миллиардов). Из более позднего времени можно упомянуть военную поддержку США Афганистану – 88 миллиардов долларов США. Украине, которую уничтожает свирепый и гораздо более сильный враг, столько не выделяется.

Поскольку в законе о ленд-лизе 1941 г. были предусмотрены дарение и продажа, президент должен был отчитываться о расходах перед Конгрессом не реже, чем каждые 90 дней, потому что речь шла о передаче прав собственности другой стороне и это влияло на государственный бюджет.

Тем временем Акт 2022 г. отменяет статью 61 Закона о контроле за экспортом вооружений и статью 503 (b)(3) Закона о помощи другим странам, согласно которым арендатор обязан рассчитаться в течение пяти лет. Новый ленд-лиз другого срока не ввел.

Закон о ленд-лизе 2022 г. дал президенту неограниченные полномочия оказывать любую военную помощь, не определенную ни в количестве, ни в типе, ни в сроках расчета. В параграфах (1) и (3) части (а) статьи 2 настоящего Закона указано, что речь идет только о ссуде и аренде. Это принципиальное отличие от ленд-лиза 1941 г. Если вы берете взаймы или арендуете, вы не передаете право собственности. Поэтому это не влияет на бюджет, и поэтому президенту Дж. Байдену не пришлось бы отчитываться перед Конгрессом, как это делал Ф. Д. Рузвельт.

Как должен был начать действовать ленд-лиз?

Таким образом, сочинения про 1 октября как начало ленд-лиза это вымысел. Закон вступил в силу 9 мая 2022 г. и будет действовать до 1 октября 2023 г. – параграф (1) части (а) раздела 2 закона уполномочивает Президента осуществлять ленд-лиз в 2022 и 2023 финансовых годах. Из 16 месяцев 22 дней закон не действует уже более 6 месяцев.

Умалчивается другой срок. Часть (b) раздела 2 гласит: "Не позднее чем через 60 дней после вступления в силу настоящего Закона Президент устанавливает ускоренный порядок предоставления любой военной техники в кредит или аренду Правительству Украины". Срок закончился 8 июля. Официальные лица тогда объясняли американским СМИ, что продолжают изучать закон. Уже полгода прошло с момента подписания, а они все еще "изучают". Процедуры до сих пор не установлены. Президент Дж. Байден нарушает закон, который он сам очень пафосно подписал.

В этом нет ничего удивительного, ведь он умеет нарушать законы: когда Конгресс ввел санкции на строительство "Северного потока-2", г-н Дж. Байден тянул резину до бесконечности, пока русские не смогли закончить трубопровод, не подпадая под санкции.

Этот закон о ленд-лизе распространяется и на Литву: раздел 2 называется "Предоставление в аренду или лизинг военной техники правительству Украины и правительствам восточного фланга". Параграф (1) части (а) этого раздела конкретно говорит о ленд-лизе: "Правительству Украины и правительствам стран Восточной Европы, на которых повлияло (англ. impacted) вторжение РФ в Украину, для оказания помощи в укреплении обороноспособности этих стран и для защиты гражданского населения от возможного вторжения или продолжающихся агрессий вооруженных сил РФ".

В законе упоминаются "средства защиты", так что неплохо было бы узнать, что означает этот термин. Согласно статье 47 Закона о контроле за экспортом вооружений, оборонное оборудование – это "любое оружие или система вооружения, боеприпасы, самолет, корабль или другие военные орудия и любые его компоненты".

Так что, как только этот закон начнет действовать, Украина сможет запросить любое необходимое ей вооружение. К сожалению, реальность другая. США хоть и дают действительно очень много, но дают не столько, сколько просит Украина, а столько, сколько Белый дом решит запросить у Конгресса. Запросов стало меньше – если весной поддержка Украины достигла 2 миллиардов долларов США в месяц, то осенью составляет 1,2-1,3 миллиардов долларов США в месяц. Дж. Байден собирает свою головоломку, но для этого потребовалась бы отдельная статья.