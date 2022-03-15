При этом надо учитывать, что любому иностранцу найти работу по специальности в Литве довольно сложно. Происходит это из-за нескольких факторов.

Первый фактор – языковой. Литовский язык очень сильно отличается от украинского, русского или даже польского. Не так много существует людей с врожденной способностью к языкам, которая позволила бы им в необходимой мере освоить литовский за два-три месяца. Даже у детей, в случае обучения методом погружения, этот этап растягивается почти на год. А значит, для беженцев оказываются «закрыты» почти все специальности, связанные с общением. Исключением являются некоторые регионы Литвы с высоким процентом русскоговорящего населения. Но в этом случае у некоторых украинцев возникает проблема психологического отторжения русского языка, как языка, на котором говорит агрессор.

С другой стороны, вероятно, именно русский и английский языки станут основой некоего «литовского суржика» - смешанного языка общения вновь прибывших и местных жителей. Единицы литовцев знают украинский. Но русский или английский знает большинство. И беженцам необходимо понять, что русский язык - это просто средство общения, а не маркер Кремля.

Второй фактор, затрудняющий поиск работы по специальности – высокий уровень зарегулированности литовского рынка труда. Для огромного перечня специальностей, необходимо не только подтверждение диплома, на что уходит около месяца, но и сдача языкового экзамена, плюс получение лицензии. И этот путь может занять годы.

К таким зарегулированным специальностям относятся почти все медицинские и педагогические профессии, а также многие другие. Даже водительские права необходимо пересдать (теорию и вождение) через 6 месяцев после прибытия в Литву. Плюс пройти медосмотр и курсы первой помощи.

Третий фактор, затрудняющий поиск работы – количество рабочих мест. Их, в реальности, особенно если вычесть работы, требующие знание языка и наличие лицензий не так много в соотношении с количеством беженцев.

Кроме этого, среди вакансий довольно много «исторически» или физически «мужских» профессии. Например: грузчики, строители, водители фур, дорожные рабочие. А большинство беженцев – женщины с детьми.

В итоге, количество рабочих мест, на которые могут претендовать беженцы, оказывается весьма ограниченным.

Можно, конечно, надеяться на изменение законодательства, упрощающее признание квалификаций, отмену языкового ценза и лицензирования, но вряд ли это произойдет быстро, если вообще произойдет. А значит - на парламент надейся, «но сам не плошай».

Если бюджет беженца позволяет иметь крышу над головой и дополнительные средства порядка 200 евро на человека в месяц, то прожить в Литве можно, используя помощь волонтеров, благотворительных организаций, покупая продукты по акциям, а вещи в секонд-хэндах.

Но если этого бюджета нет, то разумнее искать любую работу, даже не престижную и не квалифицированную, вблизи места жительства. Дорога на работу и с работы отнимает не только время, но и деньги.

Большинство вакансий, на которые может претендовать беженец, с учетом описанных выше факторов, оплачиваются примерно одинаково. 730-900 евро «на бумаге», т.е. 500-600 евро на руки. Если предлагают больше, то считайте, что вам повезло.

Если вы программист – считайте, что у вас все будет в порядке, а зарплата будет высокой. Но если в Украине вы были юристом, бухгалтером, менеджером, педагогом или медиком, то с высокой долей вероятности в Литве вас ждет работа не по специальности.

Если вы ищите работу, то вот несколько ссылок, которые могут Вам помочь:

Сайт Биржи труда – выбирайте регион и изучайте вакансии, используя для перевода Гуугл-транслейт. На карте отмечено количество вакансий в данной области Литвы по данным Биржи труда.

Еще два сайта для поиска работы cvbankas и cvmarket. Есть и другие сайты по поиску работы в Литве.

Дополнительные советы по поиску работы (на русском или английском).