Пять главных отличий от 2014 года. Как Украина готовится к возможному вторжению России?

Без малого восемь лет войны с Россией сформировали в украинском обществе определенный иммунитет к разного рода прогнозам о полномасштабном вторжении агрессивного соседа. Такие прогнозы возникают периодически: то якобы Москва собирается пробивать коридор от Мариуполя до Одессы, чтобы обеспечить Крым водой и выйти на границу с Приднестровьем (2015-ый год), то Керченский инцидент (ноябрь 2018-го), когда россияне захватили два украинских корабля, многим показался увертюрой к наступлению РФ.

Данные западных разведок о скоплении российских войск у границы, в которых многие аналитики и эксперты видят подготовку к скорой агрессии, большой паники в самой Украине не вызывает. "Жизнь на вулкане" многому научила и дежавю 2014-го возникает не у многих.

Отличие первое. Все на виду

Оккупация Крыма и разжигание "русской весны" в юго-восточной части были неожиданностью для Киева и всего западного мира. Как только победил Майдан, в приграничных с Украиной регионах РФ начала военные учения, но это был скорее отвлекающий маневр, главным плацдармом стал все-таки Крым, где уже был расквартирован Черноморский флот. Это позволило Путину ломать комедию: мол, флот выполняет свои задачи, "зеленые человечки", "вежливые люди” - это некая самооборона Крыма. Именно тогда родился мем "их там нет".

Что мы имеем сегодня? Начать войну гибридно, маскируя ее под восстание в восточных регионах, практически невозможно. Весной 2014-го электричкой из Белгорода в Харьков прибывали толпы гастролеров-погромщиков, которые были значительной силой в пророссийских акциях в городе. Сегодня это исключено: стену на украинско-российской границе не возвели, но режим ее пересечения довольно суров и "экспортировать" боевиков незаметно Россия не сможет.

Все передвижения российских войск сейчас пристально отслеживают США и другие страны НАТО, следовательно, в случае агрессии никаких отговорок о том, что "технику и оружие нашли в шахтах", быть не может. Начинать войну сразу танковыми и авиационными ударами в стиле Второй мировой - эффектно, но не вполне приемлемо для Путина, который пытается якобы защищаться от НАТО и играть роль миротворца.

Вероятным поводом может послужить инсценировка приграничного инцидента, в котором Москва обвинит Украину. Провокация может случиться как на Донбассе, так и на "мирных" участках границы, либо же на белорусском участке (в феврале запланированы российско-белорусские учения "Союзная решимость"). Если не брать во внимание собственно линию фронта на Донбассе, то Украина сейчас не держит наступательных вооружений вблизи границ РФ, поэтому любая имитация артобстрела якобы с территории будет выглядеть очевидной фальшивкой в стиле Глейвицкой провокации нацистской Германии, с которой та начала вторжение в Польшу. Но сегодня не 1939 год, имитация такого уровня будет убедительной разве что для Александра Лукашенко и других лидеров стран ОДКБ.

Для внутреннего употребления российские пропагандисты уже давно создали образ агрессивной Украины, которая по науськиванию НАТО может атаковать Россию, но на международном уровне (а он для Путина все-таки является приоритетным) "продать" такую историю будет практически невозможно.

Москва может использовать уже известный по советско-афганской войне аргумент: "Если мы не введем войска, то завтра здесь будет армия НАТО". Но это будет воистину афганский сценарий - сопротивление оккупантам будет ожесточенным, а учитывая, что вооружение украинской армии на несколько порядков выше, чем у моджахедов 1980-х, вторжение может подвести российскую армию к тому, что называется "недопустимыми потерями", которые не получится скрыть, как гибель в 2014-м псковских десантников под Луганским аэропортом. Такой поворот событий обнулит концепцию освободительного похода, к которому призывают политики на государственных телеканалах РФ.

Отличие второе. Нас не застанут врасплох

По состоянию на весну 2014-го года украинская армия деградировала до уровня, когда боеготовность отдельных частей и исправность некоторого количества техники казались чудом. Сегодня картина совершенно другая. Да, баланс сил между Украиной и Россией очевиден в пользу последней. Особенно ощутимым является господство в воздухе: по количеству боевых самолетов РФ имеет более чем десятикратное превосходство. По другим видам техники и вооружений тоже преимущество российской армии существенно.

Если подходить к возможному вторжению мерками Второй мировой, то на захват маневренными группами при поддержке авиации левобережной Украины армии РФ, по подсчетам военных специалистов, понадобится несколько недель. В своем интервью The New York Times глава украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов откровенно заявил, что в случае применения авиационных и ракетных ударов Россия сможет дезорганизовать управление войсками и нарушить систему коммуникаций и логистики.

"Они (войска, которые будут противостоять агрессору) будут держаться, пока будут оружие и боеприпасы. Они смогут использовать то, что будут иметь при себе, но без резервов не сможет выстоять ни одна армия в мире", - отметил Кирилл Буданов.

Но тут опять встает вопрос о цене продвижения вглубь украинской территории. Пропагандисты могут уверять Путина, что вся украинская армия разбежится в панике, а жители регионов, которые кремлевские политтехнологи называют Новороссией, будут с цветами встречать "освободителей". В реальности картина точно не будет такой идиллической. 300-тысячная армия плюс система территориальной обороны из 25 дополнительных бригад (сейчас находится на стадии развертывания), плюс миллион резервистов (не "бумажной армии", а реального резерва, среди которого немало участников войны на Донбассе).

Переоснащение и модернизация военной техники - процесс, который идет безостановочно. Есть и своего рода "лендлиз". Британия уже начала поставку противотанковых вооружений в Украину: 18 января прибыли первые борты с комплексами NLAW, на вооружении украинской армии уже есть американские противотанковые системы Javelin, турецкие беспилотники “Байрактар” (зарекомендовавшие себя в последней войне в Карабахе). США, Канада, Литва и некоторые другие страны Запада готовы помогать Украине вооружаться в случае обострения конфликта с Россией. По последним социологическим данным (декабрь 2021) каждый третий украинец готов защищать Родину с оружием в руках. Учитывая, что опрос проводился среди всех категорий граждан, это довольно высокий показатель. В целом же оказывать какое-либо сопротивление оккупантам готовы более 50% украинцев.

Поддержка Украины на международном уровне сегодня несравнима с 2014-м годом. Тогда агрессия России застала врасплох весь мир. Сегодня лидеры стран Восточной Европы, США, Великобритании, Канады выступают как последовательные союзники. Визит госсекретаря США Ентони Блинкена в Киев 19 января накануне переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым - показательный жест, свидетельствующий о том, что перед лицом возможной агрессии Киев не будет один.

Атакуя Украину в лоб, Россия может разрушить созданную же ей мифологию о братском народе. Украинское левобережье, которое рассматривается как потенциальный театр военных действий, - индустриальная и урбанизированная территория. Ввязавшись в длительные бои даже в одном из таких городов, российская армия рискует повторить историю с штурмом Грозного в 1994-м, который обошелся очень большой кровью. Массированные же бомбардировки населенных пунктов напрочь лишат лояльности даже тех, кто сегодня симпатизирует РФ.

Отличие третье. Информационный файрвол

Главной составляющей российских успехов в 2014-м была информационная политика. В Украине на тот момент свободно вещало телевидение РФ, были доступны все сайты, на которых нагнеталась обстановка и распространялась информация о бойцах "Правого сектора", которые едут вырезать все русскоязычное население. Стоит признать, что эта информационно-психологическая операция Москве удалась: панические настроения были посеяны и дали свои плоды.

Сегодня прямое информационное влияние существенно ограничено: прекращено вещание российских телеканалов, заблокированы соцсети "Одноклассники" и "Вконтакте" и десятки пропагандистских сайтов. Свернута и деятельность крупных пророссийских СМИ внутри страны.

За годы войны в Украине выросла целая экосистема борьбы с российской пропагандой и информационным влиянием. Такие ресурсы как "ИнформНапалм" и "Стопфейк" постоянно сообщают о тех или иных вбросах Москвы и ее агентов.

Сохранилось некоторое количество телеканалов и других медиа, умеренно продвигающих пророссийский нарратив, но они сегодня скорее работают на дискредитацию действующей власти, нежели сеют пораженческие настроения.

Некоторая обеспокоенность в украинском обществе все же наблюдается, это видно по растущему курсу доллара и евро - валютный “барометр” остается самым надежным показателем настроений в Украине. В последнее время участились факты телефонного терроризма: в Киеве и других городах участились анонимные сообщения о минировании школ и объектов инфраструктуры. Недавняя хакерская атака на сайты госорганов показала немалую уязвимость Украины в киберпространстве.

Бреши в информационной и кибернетической обороне присутствуют, но их нельзя назвать критическими.

Отличие четвертое. Профилактика дешевле лечения

Существует расхожая фраза о том, что раскрыть планы врага, значит, не дать им реализоваться. Вполне возможно, что этому правилу следуют западные разведки и дипломатия, когда сообщают о скоплении войск близ украинской границы и грозящем вторжении в Украину. Украинские спецслужбы также сообщают о возможных провокациях: так в течение последнего времени были сообщения о том, что боевики, вместе с ними и Россия, могут использовать как причину для эскалации экологическую ситуацию на горловском заводе "Стирол" (химическое предприятие за годы войны пришло в плачевное состояние). 18 января было предостережение о том, что боевики могут обстрелять мирных жителей во время крещенских купаний под Донецком. Такая проактивность уменьшает вероятность самих провокаций.

Полиция, спецслужбы и рядовые граждане довольно бдительны. На днях в Одессе была разоблачена группа людей, выдававших себя за журналистов телеканала "Суспільне" (Общественное украинское телевидение) и расспрашивали местных жителей об "американских военных базах", которых, как известно, нет ни в городе, ни в целом на территории Украины.

По возможным выступлениям пророссийских сил тоже проведена немалая профилактика. Любой политик, который сегодня рискнет инициировать выступления в стиле "русской весны" будет быстро нейтрализован и отправлен в тюрьму. Опыт Виктора Медведчука (находится под домашним арестом), которого традиционно считали главным путинским “провайдером” показывает, что с "пятой колонной" сейчас не церемонятся и скрытно подготовить провокации у них вряд ли получится.

Отличие пятое. Найти casus belli

Москва быстро дала собственное определение для Майдана: государственный переворот, вследствие которого к власти пришла некая "хунта", угрожающая миллионам "соотечественников" в Украине. Правда, потом Путин и сам не раз садился за стол переговоров с представителями этой самой "хунты", но пропагандистам несложно объяснить и такой неоднозначный с точки зрения великодержавия шаг. Тогда, в 2014-м Кремлю было легко найти риторику, чтобы оправдать свое гибридное вторжение.

Безусловно, такого повода сегодня у России нет. Может ли она его создать искусственно? Отчасти да. Мы уже говорили о возможной вооруженной провокации, в которой Москва обвинит Украину. Подобный прецедент был создан в 2008-м в Южной Осетии. Есть еще сценарий 1999-го, когда в Москве был совершен теракт, ставший своего рода поводом для второй чеченской войны. Если подобный взрыв случится в РФ и ответственность на него возложат на "украинских националистов", то причина для вторжения будет "благородной", как любит Путин.

Внутренняя дестабилизация в самой Украине тоже может послужить поводом для новой волны российской агрессии. Таким катализатором могло стать дело Петра Порошенко, которого обвиняют в государственной измене из-за поставок угля в Украину с оккупированных территорий. Сторонники Порошенко начали собирать многочисленные митинги, поскольку считают это дело политической расправой. Протесты могли стать точкой кипения, которые в Москве могут толковать как необходимость "навести порядок в Украине". Но решение судьи о мере пресечения в виде личного обязательства снизило градус противостояния, видимо, Владимир Зеленский и его окружение осознали риски дестабилизации в нынешних условиях и решили притормозить резонансное дело.

Но при любом из этих сценариев есть один изъян: в отличие от 2014-го Россия не может организовать на украинской территории референдум или какую-либо другую форму легитимизации своих действий. А это как раз та "оберточная бумага", в которую Путин любит упаковывать свои действия. Из доступных инструментов у него остается разве что "правительство в изгнании" во главе с Виктором Януковичем, которого они могут использовать в роли Отто Куусинена, главы марионеточного финского правительства, которого большевики задеqствовали во время Зимней войны 1939-1940 как альтернативного Маннергейму лидера.