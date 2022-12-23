Посему не удивительно, что после военного вторжения России в Украину, Владимир Путин в очередной раз заговорил о "развороте на Восток". Нисколько не сомневаемся: российский диктатор искренне был уверен, что свое нефтегазовое счастье он найдет в Азии, раз уж оно стало рассыпаться на Западе. "Разворот", однако, пошел туго. Ухаб первый — никто из среднеазиатских лидеров публично не поддержал "денацификацию" независимого суверенного государства. Странно, что Кремль всерьез ожидал иного: когда российский телевизор вещает про возвращение Павлодара и "Казахстан на очереди", не стоит питать амбициозных иллюзий, что между мазохизмом и национальными (да что там, хотя бы личными) интересами тюркские политики выберут первое. Ухаб второй — страны СНГ, ранее во многом ориентировавшиеся на Россию, стали открыто искать новых торговых партнеров. Не только извне, но и внутри своей семьи народов. Ухаб третий — оказалось, что эрдогановская авторитарная Турция куда ближе государствам Средней Азии, нежели путинская криминальная Россия. Потому что, во-первых, Турция ближе этнически и культурно — и этот принцип сближения сих пор не могут понять российские (экс)коммунисты, все еще верящие в мессианскую интернациональную миссию "объединяющего русского народа" и не понимающие простую истину, что пока в России в ходу национальная идея без нации, на остальном постсоветском пространстве у людей куда более здоровый индикатор "свой-чужой". Во-вторых, диктатор и автократ Эрдоган имеет то, чего не имеет диктатор и автократ Путин — реальный авторитет и вес на международной арене. Выбор, с кем сотрудничать, очевиден (видимо, уже всем, кроме самого Путина).

Помнится, Владимир Путин обнародовал идею "тройственного газового союза", бесхитростно надеясь, что российский газ будет поступать на китайский рынок через Казахстан и Узбекистан. "У России, Казахстана, Узбекистана еще с советских времен фактически единая газотранспортная система. И у нас есть большие возможности для расширения взаимного сотрудничества", — пытался убедить "братьев" вице-премьер РФ Александр Новак. Токаев практически сразу поставил предложение Путина под сомнение, а заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко заявил, что "Казахстан не позволит использовать свою территорию для обхода западных санкций и будет оценивать проект газового союза с учетом санкционных рисков". Узбекистан же и вовсе, вместо "газового союза" с Путиным договорился об увеличении импорта природного газа с Туркменией. Заявление министра энергетики Узбекистана Джорабека Мирзамахмудова имеет тот же посыл, что и заявление главы казахского МИД: "Узбекистан будет сотрудничать только на основе коммерческого контракта, и мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ". Примечательно, что совсем скоро после этого в Туркмении состоялась встреча туркменского, турецкого и азербайджанского лидеров, где на повестке дня были энергетические проекты. Как еще до встречи сообщали СМИ, страны готовятся к началу переговоров по созданию общего энергетического коридора для всех стран тюркской организации.

Кремлевским СМИ надо как-то объяснять своей аудитории и то, почему на саммите стран Организации тюркских государств в Самарканде президент Казахстана Токаев подчеркнул необходимость развития логистических маршрутов и транспортных коридоров между участниками ОТГ "в обход территории России". "Эксперты" успокаивают: Средняя Азия "боится" попасть под влияние разных крупных игроков, поэтому проводит "многовекторную политику". А так антироссийские санкции "нам опять на пользу": перед Астаной, мол, открывается большое окно возможностей для расширения торговли с Москвой. Видимо, надо просто немного подождать, когда тюркские государства прекратят бояться и от страха вступать в взаимовыгодное сотрудничество друг с другом.

Российской стороне пока что остается либо ждать, либо выражать "недоумение". Как, например, в ответ на азербайджанские поставки гуманитарной помощи Украине в виде электрооборудования. Как стало известно, в пакет гуманитарной помощи вошли 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. "Подобный шаг со стороны Баку вызывает недоумение. В рамках специальной военной операции ВС Российской Федерации уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд. Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь", — сообщил журналистам источник в МИД России. Опять "многовекторный" союзник боится. Да что же такое. Остается делать вид, что нож в спину нанес некритические раны. Как бы то ни было, промежуточные итоги экспансии "русского мира" очевидны. "Русский мир" без пяти минут почил. Взамен на геополитической почве пробиваются ростки "тюркского мира". Тюркскому сообществу остается только сказать Путину спасибо за столь неожиданное содействие в объединении.

Каковы прочие новости "разворота на Восток" — или, если обойтись без жестких географических привязок, как минимум "на Антизапад"? Так, например, российская нефть Urals продается Индии ощутимо дешевле установленного G7 потолка цен. Как посчитал Reuters со ссылкой на местных трейдеров, учитывая налоговые сборы и пошлины, стоимость страховки и доставки, то в отдельных случаях Россия продает нефть себе же в убыток. Может, на экономическом поприще не бросил хотя бы господин Си? Что же. Россия при Путине, метившая в стратегические партнеры Китая, увы, провалила даже программу-минимум по "младшему братству". Не помогла ни усиленная имитация союзничества, ни даже посты депутата Госдумы Алексея Журавлева, который сопроводил новость о начале XX съезда коммунистической партии Китая в Пекине словами "Za Родину" (видимо, в попытке интегрироваться с Беларусью главное не упустить процесс интеграции с Поднебесной). То Китай отказал в поставках запчастей для самолетов российским авиакомпаниям (и РФ стала рассматривать поставку комплектующих через Турцию), то телекоммуникационная компания Huawei остановила прямые поставки смартфонов. Понятно, что не поставляющееся «прямо» вполне может поставляться "криво", но тут прежде всего важно ритуальное макание Владимира Путина в собственную геополитическую лужу.

Кто выиграл от этого "поворота на Восток"? Эрдоган, даже не смевший доселе мечтать о подобном подарке. Из региональной сверхдержавы Турция становится сверхдержавой мировой. Россия же превращается в ее колонию. Что же. Мало кто сделал столько для укрепления грядущего Тюркского каганата, сколько сделал Владимир Путин — метивший в неогенсека неосоюза, но попавший в мелкие подчиненные к турецкому султану. Поразительно, но он даже умудрился пролететь со статусом бейлербея — главы османской провинции. Минуя кремлевского геостратега, эта функция, скорее, переходит к главе Татарстана Рустаму Минниханову, который принял участие в декабрьском бизнес-форуме "Татарстан – Турция" и подчеркнул надежность турецко-татарского партнерства. Воистину, для регионального сепаратизма и растущей субъектности отдельных республик Владимир Путин сделал несравненно больше, чем его "враги из НАТО" и эмигрировавшая "пятая колонна".