Мы вырастим еще одно поколение спортсменов, которые порадуют нас на паре чемпионатов, а потом пожизненно будут получать весьма хорошую ренту. Остальные же физкультурники вполне подойдут для работы грузчиками. Если, конечно, роботы оставят им эту возможность. Ведь робот – это выгоднее, чем ежемесячная, даже минимальная зарплата грузчика, на которую еще и налоги надо заплатить.

Вряд ли будущее Литвы, заполненное спортсменами на пенсии и безработными грузчиками, будет радужным. Но вместо того, чтобы вкладывать средства в развитие креативности, эрудиции и ума, самоуправления инвестируют в мышцы.

Однако, будущее создают не спортсмены. Как бы мы не болели за наших атлетов, большой спорт – это всего лишь разновидность шоу-бизнеса. Бизнеса сиюминутного, непроизводительного и мимолетного. Развлекаться, конечно, хорошо. Но кроме этого было бы разумно создавать материальные, интеллектуальные и культурные ценности. А с этим как-то совсем плохо.

В каком городе Литвы есть общественные мастерские, которые дали бы возможность жителям, в том числе школьникам и студентам, мастерить и изобретать?

В каком городе есть альтернативное развитие культуры? Не художественная школа, забитая замшелыми догмами и постылым академизмом, а пространство, где развитие креативности не огорожено заборами и шлагбаумами "как правильно".

В каком городе в приоритете не спортивные, а интеллектуальные достижения?

Куда ни посмотри, на одну библиотеку, на один интеллектуальный кружок, на одно пространство для развития мозга и креативности приходится десяток мест по наращиванию мышц.

Но будущее не за мышцами, а за незашоренным интеллектом.

Тем не менее, из одного срока полномочий в другой самоуправления вкладывают средства налогоплательщиков не в будущее, а в прошлое, не в развитие, а в развлечения, не в интеллект, а в мышцы.

Хлеба и зрелищ – примерно так звучал девиз Римской империи, строившей Колизей. Последствия этого вектора развития были плачевны. Рим пал, а Европа погрузилась во тьму Средневековья и Инквизиции.

Хотим ли мы повторить этот путь?