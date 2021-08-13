Проверка Литвы на прочность. К сведению антипрививочников

А можно попытаться разобраться и с антипрививочными мифами, и со своими страхами.

Утверждение антипрививочников, что вакцины от коронавируса «не проверены» и «экспериментальны» ошибочно. Точнее – это просто вранье. Любое лекарство или прививка проверяются сначала в клинических испытаниях, а потом постоянно проверяются при применении. И когда количество пациентов исчисляется миллионами, то ни о каких «экспериментах» или недостаточной «проверке» речи идти не может.

На 9 августа 2021 года в США были дважды привиты 166 миллионов человек. Это более чем достаточно для того, чтобы обнаружить даже казуистические (т.е. чрезвычайно редкие) побочные явления от прививки.

И это только в США. А ведь теми же самыми вакцинами (Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech) прививают в ЕС и в Литве.

В Канаде (сделано 27 миллионов прививок) и Великобритании (сделано 47 миллионов уколов) кроме Moderna и Pfizer/BioNTech используют еще Oxford/AstraZeneca. Как и в Литве.

Все проверено вдоль и поперек. Мифы, транслируемые антиваксерами, давным-давно опровергнуты.

Если бы прививки, которые используются в США, Канаде, Великобритании и Литве были бы хоть как-то опасны, то американские СМИ уже трубили бы об этом на весь свет.

А они молчат.

Но поскольку антипрививочники уверены, что врачи и фармацевты спят и видят, чтобы уморить лично их, то вероятно отсутствие публикаций о негативных свойствах прививок они назовут «заговором молчания».

Впрочем, ожидать иного от антипрививочников не приходится.

«Мы против насилия!» - скандировали они, нападая на депутатов, полицейских, журналистов и забрасывая камнями Скорую помощь…

Антиваксеры кричат у Сейма, чтоб их пустили в кафе.

Антиваксеры весьма избирательно подходят и к насилию, и к понятию дискриминация.

Если человек нарушил закон и попал в тюрьму, где его права ограничены – это не дискриминация, а последствия выбора – выбора преступника совершить преступление.

Дискриминация и последствия выбора не одно и тоже.

Последствием выбора сесть пьяным за руль является лишение прав, а не дискриминация водителя-алкаша.

Следствием отказа от бесплатной прививки является ограничение прав непривитого, дабы он не навредил окружающим (в основном, кстати, тоже непривитым).

По тому же принципу алкоголь запрещен водителям. Не каждый пьяный водитель становится убийцей или попадает в аварию. Но всем выпившим людям закон запрещает садиться за руль.

Антипрививочники по идее должны считать такое отношение к пьяным водителям дискриминацией. Но здравомыслящие люди думают иначе. Ибо там, где выбор одного человека начинает угрожать жизни и здоровью других людей, общество и закон ограничивают свободу действий человека, совершающего опасный для остальных людей выбор.

Но антипрививочникам наплевать и на свое здоровье, и на здоровье окружающих. Ведь есть врачи – что-то вроде прислуги для антиваксеров. Они обязаны их вылечить, хотя в своем КОВИДе и попадании в больницу они будут виноваты исключительно сами.

Удивительно, конечно, что в 21-м веке некоторым людям приходится объяснять, что прививки – это полезно и безопасно.

Впрочем, на нашей планете достаточно много людей, которые считают Землю плоской, а небо – твердью, считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а пол ребенка зависит от матери.

Можно безграмотного человека снабдить смартфоном и правами, но нельзя снабдить умом.

Можно было бы объяснить происшедшее провокациями восточных спецслужб. Но стоит ли искать заговор там, где все можно объяснить банальной глупостью и необразованностью?

С другой стороны, конечно, все это проверка. Проверка Литвы на прочность. На гомофобных протестах Литва не сломалась. На нелегальных мигрантах – тоже. Теперь вот антипрививочный бунт.

И кто бы не был организатором, совершенно ясно, кто готовится снять сливки. И уже снимает.

Стоит ли литовцам принимать участие в подобных мероприятиях? Стоит ли становиться овцами, которыми управляют пастухи с востока?

При всем при этом мы должны задать себе вопрос. Состоялся бы митинг антипрививочников, если бы правительство избрало путь поощрений для привитых, а не угроз для непривитых?

Впрочем, еще есть время и возможности сменить тактику.