"Простые люди ни в чем не виноваты": как политическая наивность Запада подвела Украину и подводит Израиль

"Простые люди не виноваты и не должны страдать" – таково убеждение и одновременно заблуждение множества людей на Западе. Это заблуждение дорого обошлось Украине, а теперь и Израилю.
Президент США Джо Байден заявил: США поддерживают Израиль, который, по его словам, "имеет право и обязан ответить на эти злобные нападения". ЕС также поддержал право Израиля на самооборону. Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Литва полностью поддерживает Израиль. Тем не менее, масса событий последних двух недель свидетельствуют: в западном мире у Израиля есть и много противников.
Весь мир обошли фотографии с акции в поддержку палестинцев из Нью-Йорка: там были видны таблички с классическими антиизраильскими лозунгами "От реки до моря Палестина будет свободна!", "Остановите израильский апартеид", "Сионизм – это геноцид". Акции в поддержку Хамас прошли в разных городах Канады, в Лондоне, в Берлине (там протест был устроен организацией "Самидун", причастной к леворадикальному "Народному фронту освобождения Палестины"). Во Франции власти попытались помешать проводить такие акции. При этом в стране участились антисемитские выходки, а лидер французских ультралевых Жан-Люк Меланшон и его соратники осуждают исключительно “активизацию израильской политики оккупации в секторе Газа”, но не терроризм Хамас.
В Литве депутат Сейма Римигиюс Жемайтатис написал у себя на в Facebook, что действия палестинцев – ответ неким "израильским варварам". В Вильнюсе также прошел пропалестинский митинг (однако намного более мирный, чем во многих других странах).
ООН осудила атаку Хамас на Израиль, но генеральный секретарь организации, в прошлом глава Социалистического Интернационала Антониу Гутерриш регулярно критикует Израиль за блокаду и удары по сектору Газа. Недавно заявил, что атаки на Израиль произошли “не в вакууме”. Международные организации типа Human Rights Watch и Amnesty International обвиняют Израиль в жестокости по отношению к мирным жителям Газы.
Европейский союз не смог продемонстрировать единую линию по вопросу финансирования проектов на палестинских территориях. Сначала еврокомиссар Оливер Вархеи заявил, что финансирование прекращается. Однако затем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что финансирование Палестинской автономии прекращено не будет, так как “нельзя наказывать всех палестинцев” и так как прекращение финансирования “нанесет ущерб интересам ЕС в регионе и поощрит террористов”. Затем, ЕС вообще троекратно увеличил помощь сектору Газа. Брюссель уверяет, что финансы не попадут в руки террористов (хотя и планирует провести еще одну проверку). Это утверждение вызывает сомнения, особенно если учесть, что ЕС не способен справиться с обходом санкций против России со стороны своих же государств-участников.
Угнетенные всех стран – соединяйтесь
Описание левыми истории арабо-израильского конфликта часто начинается с 1967 года (“Шестидневной войны”), когда Израиль, предупреждая агрессию со стороны Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира, захватил Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты.
Некоторые западные лидеры, требуя от Израиля ограничить удары по сектору Газа, призывают “реализовать решение о создании двух государств”. Призыв этот абсолютно бесполезен, и не только потому, что Израиль не согласится иметь государство-террориста под боком. Еще в 1947 году, до официального провозглашения государства Израиль, именно арабское население отвергло план ООН по разделу Палестины на еврейское и арабское государства. Есть исследователи, которые утверждают, что принятие плана израильской стороной было лишь тактическим движением, и что Израиль планировал расширяться дальше. Возможно это так и было, тем не менее, c момента своего возникновения, агрессии со стороны арабских стран подвергался именно Израиль.
Не упоминается в общественных дискуссиях и то, что СССР сыграл большую роль в арабо-израильском конфликте. В 1947–1948 годах Советский Союз поддержал создание Израиля, надеясь, что он станет союзником Москвы в борьбе с доминировавшими тогда на Ближнем Востоке британцами. Однако в первой половине 1950-х антисемитская политика Сталина внутри СССР и сближение Израиля с США привели к тому, что Кремль фактически принял в конфликте сторону арабов. Это выразилось в поддержке Ясира Арафата – председателя исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) с 1969 года, председателя Палестинской национальной администрации (с 1993 года), лидера “Движения за национальное освобождение Палестины” (“ФАТХ”, до 1988 года было террористической организацией). Ясир Арафат был принципиальным врагом государства Израиль всю свою жизнь и неоднократно публично заявлял о том, что Иерусалим будет принадлежать “арабской Палестине”. Имеются подозрения, что СССР помогал обучать палестинских боевиков. Политика СССР по поддержке “освободительных движений”, которые могли дестабилизировать Запад, включала в себя поставки оружия – в том числе и ООП.
Левый подход к проблеме делит людей по всему миру на угнетенных и угнетателей. Критерии угнетения могут быть разные, но общая идея такова – угнетенные по всему миру должны солидаризироваться в борьбе против угнетателей. Именно поэтому представители западных прогрессивных левых выходят на акции в поддержку палестинцев бок о бок с консервативными мусульманами и именно поэтому западные левые политики и партии чаще склонны поддерживать Палестину. Палестинцы – “жертвы израильского империализма”, а значит их должны поддержать и те, кто угнетены по признаку пола, расы, ориентации в западном мире. Настоящим жертвам многолетней агрессии – израильтянам – в симпатии отказывается, возможно потому, что вместо того, чтобы занять пассивную позицию угнетенной жертвы, Израиль многие годы упорно и бескомпромиссно сражается за свое право на существование.
Мирный диалог с убийцей
Все вышеописанное явно демонстрирует то же самое слабое место западной политики, за которое расплатилась Украина в начале 2022 года, и за которое теперь расплачивается Израиль. Слабость эта заключается в упорном отказе признавать, что существуют целые общества и страны, которые сознательно и агрессивно отвергают ценности демократии, свободы личности, равенства, уважения прав человека и верховенства права.
Международные организации, разные политики и голливудские знаменитости продолжают обвинять Израиль в том, что тот отвечает насилием на насилие со стороны Хамас. Логика здесь такая: не все палестинцы являются террористами, наказывать всех неправильно. В этой фразе – непримиримый конфликт западных идеалов справедливости c реалиями. Ценности нашей цивилизации диктуют нам, что коллективное наказание неправильно, а ответственность должна быть индивидуализирована.
Увы, есть множество доказательств того, что Хамас использует женщин и детей в атаках на границы Израиля, размещает свои стратегические объекты рядом с больницами и школами, а также не стесняется выдавать собственные удары по палестинцам за атаки со стороны Израиля. В том, что Хамас выбрал такую тактику, не виноват Израиль и его граждане. Израиль стремится минимизировать риск для мирных жителей в Газе, предупреждая о своих атаках – в отличие от того же Хамас.
Здесь очевидны параллели с войной России в Украине. Да, поддержка Украины со стороны Запада более консолидирована, чем поддержка Израиля. Однако нельзя забывать: отчасти эта война начата Владимиром Путиным именно потому, что западный мир годами игнорировал процесс превращения России в государство-террориста. “Необходим мирный диалог”, “мы верим, что российские люди тоже хотят демократии”, “нельзя наказывать санкциями всех россиян за преступления Путина” – такие фразы годами использовались для оправдания слабого ответа на усиливающиеся российские провокации.
Такая политическая наивность легко выдается за любовь к ближнему и уважение человеческого достоинства, однако именно она губит ни в чем не повинных людей в Украине и в Израиле. Даже если не соглашаться по поводу исторических корней этих конфликтов, нужно признать, что и Россия, и Палестина в нынешнем состоянии представляют собой угрозу мирным государствам – в том числе и потому, что российское и палестинское общества позволяют своим руководителям втянуть себя в эту агрессию. Если агрессоры прикрываются своим населением, а население с этим в целом согласно, то оно будет страдать вместе с агрессорами. В мире, поделенном на страны, каждая страна должна думать прежде всего о защите своих граждан, и лишь потом – о других. Такова жестокая реальность, которая не считается с западным идеализмом, взращенным десятилетиями мирной жизни после конца Второй мировой войны.