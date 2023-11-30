Призрак советской борьбы с "империализмом". Почему Россия не поддерживает Израиль в конфликте на Ближнем Востоке?

Разумеется, как сотрудник КГБ и член КПСС, Владимир Путин не мог не проходить тщательнейшую идеологическую подготовку и обработку. А идеологическая подготовка в духе «осаждённой крепости», которую со всех сторон атакуют враги внешние и подтачивают враги внутренние, помноженная на «спецслужбистскую» профессиональную деформацию, даёт свои плоды. В том числе, плоды в виде всё усиливающейся с годами паранойи, когда любое отклонение от «генеральной линии партии», какой бы она ни была, воспринимается как следствие происков «заокеанских кукловодов» и финансируемой ими «пятой колонны», а под каждым кустом мерещатся «подрывные элементы» и «националистическое подполье». И традиционный выбор врагов и традиционный выбор друзей, когда «врагами» провозглашается «коллективный Запад» и его союзники, а «друзьями» - соратники по борьбе с «империализмом» и «колониализмом», так же достался российскому государству (и, видимо, российскому лидеру) в наследство от Советского Союза, преемником которого Российская Федерация себя с гордостью провозглашает. И российский президент не одинок ни в своих взглядах, ни в своей паранойе — РФ до сих пор управляется поколением коммунистов, комсомольцев, чекистов, ни разу не отрекавшихся от своих взглядов и продолжающих нести всё те же советские идеологические штампы, ныне вступившие в союз с неким квазирелигиозным мессианством и идеей о противостояния «духовного» Востока «бездуховному» Западу. И подобные иррациональные причины вполне могут задавать вектор как внутренней, так и внешней стратегии ничуть не хуже, а порой и вступая в симбиоз с холодным политическим расчётом и банальной личной корыстью.