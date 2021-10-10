Природа как тормоз женского развития

Начиная с пубертатного периода из-за гормональной перестройки организма два раза в месяц (в предменструальный период и в середине цикла) девушки испытывают срыв, будто проваливаются на дно колодца. Тяжелое физическое состояние сопровождается эмоциональными штормами: вспышками гнева, слезами, жалостью к себе. Такое чувство будто кто-то выключил свет или завладел контролем над телом. Мозги работают плохо, а собственное поведение становится опасным для окружающих. Подобные гормональные катаклизмы отражаются на успеваемости и способности женщины продолжать гонку с мужчинами, тяжеловозами, накаченными тестостероном.

За что природа так с нами?

Основная биологическая функция женщины — произвести на свет и вырастить потомство. Сохранять, а не завоевывать. Природа диктует нам: хватит соревноваться, время замедлиться, остановиться. Быть матерью - процесс, не требующий спешки, скорее терпения и умения переносить боль. Организм начинает готовиться к задачам, которые определены эволюцией задолго до нашего рождения. Можно сказать, никто нас не спрашивает, хотим мы этого или нет. Гормонам плевать на наши планы и устремления, они делают свою работу, а мы пытаемся делать свою, вопреки всем изменениям, которые в нас происходят.

Как результат девочки осторожнее мальчиков. Они в большинстве своем не будут рисковать и лезть на рожон, если есть возможность этого не делать. Было замечено, что при приеме на работу женщины более склонны преуменьшать свои способности, чем приукрашивать. Если девочка не уверена в том, что ее идея хороша на 100 процентов, она с большей вероятностью вообще ее не выскажет.

Как серые куропатки, мы прячемся в гнездах и стараемся не высовываться, чтобы не попасться на глаза хищнику или самцу в период гона. Сражаться за лидерство, прячась в зарослях кустарника, проблематично и мало эффективно. Феминизм и мода диктуют смену гендерных ролей и новые модели поведения. Иногда это напоминает борьбу с явлениями природы. Усилий много, а толку мало.

С пубертатного периода и до зрелости женщина адаптируется к своей новой реальности, учится замечать штормовые предупреждения и заранее принимать меры. Эмоциональные качели не раскачиваются так сильно, как прежде, чаще удается удержать баланс и сохранить равновесие. Наверное, поэтому женщин сравнивают с вином, которое с годами становится только лучше.

Люди самонадеянно полагают, что могут все контролировать и решать, но укротить законы природы человеку не под силу. Изучая биологию и другие науки, у нас есть шанс лучше понять причины собственного поведения и достигнуть желанной гармонии.