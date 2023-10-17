Польша: люди устали от "Права и справедливости"?

Правящая партия получила 196 мест в парламенте, ее соперники – "Гражданская коалиция" – 158, "Третий путь" – 61, "Левые силы" – 30 и "Конфедерация" – 15. Фактически это означает, что у коалиции из противостоящих "Праву и Справедливости" партий – будет большинство (249) необходимых в Сейме голосов, а бывшая правящая партия оказывается в оппозиции.
Однако даже такого количества голосов победивших партий не хватит, чтобы снять вето, которое может наложить президент на закон, принятый Сеймом. Немного деталей: если Сейм решает принять законопроект, на который наложено вето главой государства, то за него должны проголосовать 3/5 депутатов, причем на заседании должно присутствовать не менее половины от установленного законом числа депутатов. Если бы на голосовании присутствовали все депутаты (460), то против вето должны были бы проголосовать 276 депутатов.
Учитывая, что президента Польши Анджея Дуду в выборах выдвинула "Право и Справедливость" и то, что господин президент по большей части до сих пор послушно подписывал законы, которые принимала "его" партия, то…
Можно предположить, что не исключен конфликт между президентом и Сеймом, в случае чего все инициативы победивших партий будут блокироваться президентом. Возможно, это и имел в виду Ярослав Качиньский, лидер "Права и Справедливости", когда после итогов экзитполов заявил, что "… мы сделаем все возможное для того, чтобы несмотря ни на что наша программа продолжала реализовываться, несмотря на коалицию, которая выступает против нас".
Несколько интересных фактов: согласно данным Национальной избирательной комиссии Польши явка на выборах составила около 73,3% избирателей, это новый рекорд. Прошлый рекорд был установлен в 1995 году, во втором туре президентских выборов – когда к урнам пришло 68,23% избирателей. Фактически это означает, что избиратели осознавали, что во время этих выборов Польша делает выбор, который определит судьбу государства на ближайшие несколько десятков лет.
Правление "Права и Справедливости" в истории Польши запомнится громкими и как минимум скандальными решениями, которые неоднократно вызвали недовольство в обществе и перманентным конфликтом с Европейским Союзом. Практически полный запрет абортов, вызвавший массовые многотысячные протесты со стороны женщин.
В 2015–2016 годах правительство "Право и справедливость" приняло 6 так называемых законов, которые, по мнению многих экспертов, привели к подчинению и политизации Конституционного суда со стороны правящей партии.
В 2016 г. председателем Конституционного суда была назначена Юлия Пшиленбска, поддерживаемая партией "Право и справедливость". Ее назначение было признано неконституционным, поскольку она была назначена непосредственно президентом, а не избрана судьями Суда в соответствии с положениями Конституции. Кроме того, она включила в состав судейского корпуса 3 судей, избранных Сеймом текущего срока, на места, уже занятые Сеймом предыдущего срока.
Подобные действия Варшавы, фактически направленные на то, чтобы подчинить судебную систему исполнительной власти, вызвали недоумение со стороны Брюсселя и привели к затяжному дипломатическому конфликту "Права и Справедливости" с Европейским Союзом. В результате Брюссель заблокировал выплату Польше денежных траншей из европейских фондов на сумму порядка 60 миллиардов евро. "Право и Справедливость" успела поссориться и с Германией, от которой Варшава потребовала порядка 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых в качестве репараций за Вторую мировую войну.
Часть экспертов из Польши предупреждали, что лидеры "Права и Справедливости" в случае своей победы на нынешних выборах готовы начать подготовку к выходу Польши из состава Европейского Союза. И хотя подобные заявления могут казаться чересчур гиперболизированными, не стоит забывать, что благодаря усилиям политиков-популистов Великобритания вышла из состава ЕС.
Поражение "Права и Справедливости" и возвращение "Гражданской коалиции" для Литвы не означает того, что Варшава откажется от хорошо налаженных за последние годы отношений, и на линии Вильнюс – Варшава снова похолодает. И Литва, и Польша в настоящий момент занимают однозначную позицию – противостоят экспансии Кремля. Партии обоих государств, несмотря на то, кто находится у власти – правые или левые - прекрасно понимают, что разногласия приведут к триумфу третьей силы – Кремля. Возвращение к власти "Гражданской коалиции" означает для Польши прежде всего возвращение к демократическому пути, по направлению к европейским ценностям, а не изоляционизму и популистским заявлениям.
Также можно ожидать по крайней мере частичного пересмотра политики Варшавы по отношению к польскому меньшинству в Литве, смещение ценностей от сотрудничества с политиками правого толка к тем, которым близки либеральные и проевропейские ценности.