По пути Приднестровья и Абхазии. Зачем Россия привлекла к выборам в Госдуму оккупированный Донбасс

Провозглашение "народных республик" им казалось тогда лишь промежуточным этапом к вхождению в состав России. Но крымский сценарий не повторился, началась война, и "ДНР"-"ЛНР" оказались в довольно странном статусе: их суверенитет не признала даже Москва, и все попытки открывать "представительства народных республик" в европейских странах – чистая бутафория с "консульствами" на частной территории местных политических маргиналов.

Сегодня у многих жителей оккупированного Донбасса по три паспорта. Украинский – получен еще до войны. Кто-то бережет его "на всякий случай", а многим он нужен для поездок на подконтрольную Киеву территорию: проведать родственников, прикупить дефицитных товаров, получить пенсию (Украина выплачивает ее всем пенсионерам оккупированного Донбасса). Местный, в цветах флага "республики", – фейковый документ, который выдает здешняя администрация не слишком навязчиво, но раз пришел срок менять (получать) новый документ – выбора нет, придется становиться "гражданином" непризнанной территории.

Российский – поначалу он был своего рода аусвайсом для привилегированных, его получали заслуженные "ополченцы" и другие видные функционеры. Практический вес такого документа в том, что он дает возможность беспрепятственно переехать в Россию, легально жить и работать там. Для многих жителей депрессивного, нищающего на глазах, оккупированного Донбасса – это своего рода one way ticket.

Но за последние год-два темпы "российской паспортизации" на оккупированном Донбассе заметно выросли. Во всех бюджетных организациях к российскому гражданству стали прямо-таки принуждать. Чем ближе к выборам, тем сильнее включался админресурс. Украинский блогер, уроженец Донецка Денис Казанский опубликовал скрины переписок, в которых студентов из "ДНР" заставляли регистрироваться для онлайн-голосования на выборах в Госдуму в системе СНИЛС.

С точки зрения электоральных дивидендов оккупированный Донбасс – капля в море. Точное количество жителей там подсчитать невозможно. По оценкам Восточной правозащитной группы, к концу лета тут российские паспорта получили около 700 000 человек. По оценкам члена Совета при президенте России по правам человека и исполнительного директора агентства "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, более 150 000 жителей Донбасса с российскими паспортами проголосовали дистанционно на выборах в Государственную думу РФ. Еще какое-то количество людей голосовало в Ростовской области. Для этого в дни выборов задействовали 835 автобусов и 12 дополнительных поездов. В любом случае при всей мобилизации эти территории в общем зачете дали десятые части процента, что меньше статистической погрешности. Ни правящей "Единой России", ни тем более любой другой российской партии оккупированный Донбасс неинтересен.

Россия с 2016-го привлекает к своим выборам Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию. Там уже давно розданы тысячи российский паспортов и голосование там идет, несмотря на протесты Кишинева и Тбилиси, в полном формате – с созданием избирательных комиссий, открытием участков. На оккупированном Донбассе поступили несколько иначе. Там голосовали либо онлайн, либо ехали в "тур" в Ростовскую область. Это по всем признакам имиджевая акция: жителям самопровозглашенных республик демонстрируют, что "Россия своих не бросает". Голосование на российских выборах не приносит никаких изменений в жизнь этих территорий, но дает возможность собственникам паспортов с двуглавым орлом ощутить себя частью России, установить некую эмоциональную связь, стать сопричастным к процессам в РФ.

Люди, которые живут на непризнанных территориях, прекрасно понимают, что здешний фиктивный суверенитет гарантирован Россией, и потому идут голосовать за "мир и стабильность", какими их подает российская пропаганда.

Еще один мотив – подразнить страну, от которой временно отторгнуты территории. Грузия, Молдова и Украина заявляют о недопустимости проведения выборов в органы российской власти на оккупированных землях. Реакция международного сообщества довольно сдержана: представители ЕС говорят о нарушениях во время голосования в РФ в целом и осуждают проведение выборов в Крыму и на Донбассе в частности. Даст ли это осуждение конкретный результат: непризнание волеизъявления, а, следовательно, и самой новой Госдумы, – вопрос открытый. Каждая страна будет решать это самостоятельно. Вряд ли стоит ожидать масштабного бойкота и санкций.

Киев же готов применить санкции. Их уже анонсировал секретарь украинского Совета безопасности Алексей Данилов. "Мы уверены, что на этих территориях (имеется в виду Крым и Донбасс – авт.) РФ не вправе проводить выборы .Поэтому все участники этого процесса – члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты, наблюдатели, – они будут под санкциями нашей страны. Мы сегодня отработали первый список этих лиц. Ко всем без исключения лиц санкции, которые есть у нас в правовом поле, будут в ближайшее время указом президента применены", – заявил он. В санкционном списке уже 53 члена территориальных избирательных комиссий, 33 кандидата в Госдуму РФ, в дальнейшем он будет расширен. Тем, кто попадет в него запретят въезд в Украину и лишат права пользоваться имуществом на ее территории.

В тоже время пророссийские силы внутри Украины продолжают во всем обвинять Киев. Они озвучивают мысль о том, что жители оккупированного Донбасса голосуют на выборах в Госдуму РФ потому, что не могут принимать участие в украинских политических процессах. Это довольно старая песня о том, что нужно "услышать Донбасс" и сесть за стол переговоров с лидерами незаконных формирований, допустить их во всеукраинские органы власти и начать процесс федерализации. К этому прямо призывает Кремль. Но Киев такую возможность отвергает. В ответ Москва, несмотря на все уверения в верности Минскому формату, демонстрирует курс на замораживание конфликта по приднестровскому сценарию.

Сегодня оккупированный Донбасс связан с Россией "пуповиной" военной, гуманитарной и финансовой помощи. Все в республиках: от образовательных программ в учебных заведениях до валюты (в "ЛНР"-"ДНР" в официальном обращении российский рубль), – унифицировано с РФ. Раздача паспортов и привлечение к парламентским выборам – это еще один элемент политики "короткого поводка". Суть ее сводится к тому, чтобы максимально удалить оккупированные территории от "материнских", привязать к себе и сделать максимально сложной реинтеграцию в случае их дальнейшего освобождения. Все это десятилетиями проделывается в Приднестровье и на Кавказе. Такая же участь уготована кремлевскими политтехнологами и для самопровозглашённых республик Донбасса.