Письмо гражданина Литвы c русскими корнями гражданам России

Мало того, что я на четверть русский, часть моего мировоззрения сформирована богатой русской культурой, которую моя бабушка, приехавшая в Литву из Подмосковья после Великой Отечественной Войны, передала мне в детстве.

До сих пор я помню ее грустные рассказы о том, как строились оборонительные баррикады в Москве, или о том, как она во время войны преодолевала сотни километров на крышах поездов, возя хлеб родителям и младшим сестрам. Более того по сей день, благодаря ей, я могу читать Лермонтова, Некрасова, Пушкина. "Однажды, в студеную зимнюю пору", "У лукоморья дуб зелёный", "Голубой вагон бежит, качается" - все это такая же часть меня, как и ваша. Осмелюсь даже сказать, что в некотором смысле это все мое, родное. Одни из первых моих поездок за границу были в Москву и в Петербург, и до сих пор вспоминаю дружбу, щедрость, искреннюю заботу людей которых мне посчастливилось встретить, не говоря о величие архитектуры, искусства и театра…

При всем при этом я думаю, что понимаю вас немного лучше, чем рядовой гражданин Литвы. Поэтому я никогда не поверю, что русские, рожденные и выросшие в этой щедрой, теплой и культурной среде, поддерживают войну, агрессию и ненависть. А все это, к сожалению, происходит сегодня.

В данный момент я пытаюсь понять, что происходит в России и в сознании россиян. Мне, наверное, труднее всего понять, где грань между действительно заслуженной гордостью России за свою страну, и травмой, нанесенной Великой Отечественной Войной. Вы внесли огромный вклад в развитие мировой культуры, науки и техники, вы говорите на одном из самых интересных и в то же время самых популярных языков в мире - я бы точно этим гордился, и дальше защищал и популяризировал такое русское наследие.

Но в то же время я никогда не поверю, что моя вечная покойная бабушка, пережившая войну, хотела бы, чтобы ужасы войны повторились. В России или в руками российских граждан за пределами России.

И это, к сожалению, происходит сегодня. Я понимаю, что Гос-СМИ этого не показывают, но я почти не сомневаюсь, что вы уже видели взрывы жилых домов, больниц, детских садов, трупы гражданских и военных с обеих сторон.

Не верьте “гнилыми западными” русскоязычными СМИ (русским службам BBC или Deutsche Welle) или они вам уже не доступны? Зайдите на страницу в арабскую “Аль-Джазира”, еврейскую “Гаарец”, индийскую “Jagran” - увидите разбомбленные больницы, жилые дома, родильные дома и прочие ужасы. Это даже начали показывать по китайскому телевидению. Я понимаю, что существует множество фейков и, вероятно, они существуют с обеих сторон, но можем ли мы хотя бы согласиться с тем, что сегодня в Украине массово гибнут мирные жители?

Если мы согласны с этим, я хочу понять, поддерживаете ли вы это и почему. Я не верю, что вы поддерживаете гибель мирных жителей от рук русских, но я верю, что большая часть из вас смотрит на эту ситуацию на информационном фоне замученных жителей Донбасса, батальона «Айдар», членов «Правого сектора» и пр. Я думаю, что это и является большим вызовом.

Я не буду спорить, ложь это или нет. Я много раз посещал Россию и Украину, и везде и всегда меня принимали с теплом и любовью, но, возможно, я действительно видел и пережил не все. Здесь я хотел бы вернуться к упомянутому мною гению Некрасову и его поэме "Забытая деревня", которую я ​​не полностью понимал в детстве.

Вот несколько ключевых строк:

"Вот приедет барин - барин нас рассудит.

(...)

Барина всё нету... барин всё не едет!

(...)

На дрогах высокий гроб стоит дубовый,

А в гробу-то барин; а за гробом - новый.

Старого отпели, новый слезы вытер,

Сел в свою карету - и уехал в Питер.

Я понимаю, что в русской культуре, как и в литовской, важен момент “барина”. Как сказал барин, так и будет. Без барина - ни с места. Но согласитесь, что сегодня потребность в барине все меньше и меньше. В отличие от времен Некрасова, сегодня у нас есть Интернет, невероятные технологии, легкодоступные источники знаний в самых разных областях, в которые люди все больше осмеливаются углубиться для самостоятельного принятия решений. Барины все еще присутствуют, как в политике, так и в бизнесе, но при таком количестве информации мы можем не только не ждать воли или указаний барина, но и задавать ему вопросы. Ведь даже барины не все знают или не всегда правы - одному человеку быть уведомленным во всем просто невозможно.

Поэтому я ни о чем вас не прошу. Я вас очень понимаю и не сержусь. Я мечтаю только о нескольких вещах:

Чтобы закончилась эта трагическая война;

Чтобы русская нация и культура оставались великими, продолжали расти и, главное, были доступны не только мне, но и всем окружающим;

Чтобы русские люди поняли, насколько они сильны, и чтобы задавали “Барину” вопросы. Не просто слушали самого “Барина” и его телевидение, но и не боялись задавать ему и себе вопросы - “зачем?“, “верно ли это?“ и т.д.



Я очень хочу, чтобы наши страны и народы больше общались и сотрудничали в сфере культуры, туризма, экономики и многих других. У нас так много общего, мы очень хорошо понимаем друг друга. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но самое большое различие между нами это наше отношение к “барину”. Я знаю, что русским барин не нужен - моя бабушка действительно не ждала разрешения барина, преодолевая большие расстояния на крышах поездов когда искала кусок хлеба для своей семьи ожидающей дома.

Возможно барин еще какое то время будет нужен — Рим, как и Москва, за один день не строится. Но вы уже достаточно сильны, чтобы сегодня спросить барина "почему?"

Я не сомневаюсь, что некоторые из вас будут смеяться над этим письмом и говорить о войнах НАТО или "американских баринах", и я не буду сердиться. Я сам не согласен с некоторыми действиями США, но уверяю вас, что ни один барин не просил меня это написать. Но я буду продолжать надеяться, что вы все же можете задать вопросы, думать и делать самостоятельно, и что однажды вы это сделаете.

2022 03 04

Костас