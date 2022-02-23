aA
Хочется сказать две вещи.
Письменное доказательство Юрия Дудя: "Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал"
© кадр - youtube

Первое.

На прошлой неделе я впервые оказался в Норвегии. Поездка была короткой, но далась тяжело. Все города и поселки, которые мы встречали на своем пути, оставляли примерно такое впечатление: когда-то люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на 10 домов излучает благополучие. И это мы еще не были на границе: в интернете много сравнений норвежского Киркенеса с нашими Заполярным или Никелем (расстояние – 55-65 км); если не боитесь окончательного упадка настроения и сил – найдите и посмотрите.

Статьи по теме:
Юрий Дудь о "суде" над Навальным: когда беспредел становится нормой, его жертвами становятся все  (3)
Юрий Дудь оштрафован на 100 тысяч рублей за "пропаганду наркотиков"

Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так вот. Вчера большинство из этих причин мы снова наблюдали. Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться.

Все, что написано выше, – очень банально; это очевидно для всех, у кого 2Х2=4. Поэтому я пишу это ровно с одним мотивом: когда мои дети подрастут, доберутся до этого клочка истории, охренеют и спросят: «Пап, ну а ты-то тогда чего?» – у меня будет письменное доказательство: эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал.

Второе.

Весной прошлого года у нас вышел выпуск с Михалычем из петербургской группы Animal Джаz. Отвечая на вопрос: «Как ты воспринимаешь то, что происходит между Россией и Украиной?», – он ответил: «Жесть. Трагедия. И чувство вины Вот эти все зеленые человечки, вот это все вмешательство со стороны – это бесконечные чувства моего стыда и вины. С одной стороны – за то, что я не могу повлиять. С другой – за то, что это моя страна, хотя я вроде бы напрямую и не ответственен за эти вещи».

Этот ответ очень близок к тому, что испытываю сейчас я.

Я вырос в России, Россия — моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, — моя максимальная поддержка в эти дни.

России, Украине, миру — мир.

Оригинал

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Agnė Kulitaitė

Agnė Kulitaitė: „Kaip mane popiežius savanaude vadino“

Delfi Plius Henry Meyer, Andrey Biryukov, DELFI

Išsigando net ištikimiausi sąjungininkai: Putino surengtą šou demaskavo kelios detalės

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Turtingiausi visų laikų pasaulio banditai – kokią vietą tarp jų užima Putinas?

Delfi Plius Agnė Keizikienė

Palygino veido kremų už beveik 100 ir 10 eurų sudėtis: vienas ingredientas, esantis abiejuose, itin žalingas odai

Delfi Plius The Economist

Nepriklausomai nuo to, kas nutiks, – Putinas jau patyrė pralaimėjimą Rusijoje

Delfi Plius Žinių radijas

Lenkijos kova su infliacija – per PVM: kaip tai paveiks mus ir kaip vertinti tokį kaimynų žingsnį?

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Marčiulaitis prasitaria apie būsto paskolų įmokų didėjimą: kada ir kokio augimo tikėtis

Delfi Plius Alberto Nardelli, Jennifer Jacobs

Po „Bloomberg“ klausimo dėl Ukrainos – pikta Zacharovos tirada

Delfi Plius Vytautas Budzinauskas

Sviesto pakelis sumažėjo, o kaina nepakito – tai gali būti tik pradžia

Delfi Plius Rūta Pukenė

Žmogus, kurio pavardę per Vasario 16-ąją skandavo pasipiktinusi minia: turėjo užimti Landsbergio vietą

Delfi Plius Daiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“, Liudmila Timofejeva

Buvęs ambasadorius Ukrainoje: Kremlius neturi išeities – jis turės panaudoti karinę jėgą

Delfi Plius Eglė Šiugždinytė

Teisininkas atsako: ar reikia mokėti alimentus, jei buvusi žmona išteka už turtingo vyro?

Delfi Plius Dainius Sinkevičius

„Pieno žvaigždžių“ krepšininkui – nemalonumai dėl gėjų

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

Verslas Plius Joe Mayes

Milijonai britų jau pradeda jausti tikrąjį pragyvenimo krizės Jungtinėje Karalystėje mastą

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Geriausi 2021 metų serialai: žiūrėti tikrai buvo ką!

Статьи по теме:

Дудь призвал не быть равнодушными к делам против журналистов: они "первыми за вас впишутся" при несправедливости

Известный видеоблогер Юрий Дудь написал в Instagram...

TOP новостей

Премьер Литвы: вчера мы увидели, чего Путин боится больше всего (129)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник...

Со среды в Литве отменяется обязательная изоляция после контакта с больным ковидом

С 23 февраля в Литве изолироваться должны только те...

В Вильнюсе пройдет "Книжная ярмарка 2022": что важно знать

Организаторы Международной вильнюсской книжной...

Литва приветствуют решение Байдена направить в страны Балтии дополнительные силы: отвечает серьезности ситуации

Дополнительные военные силы США укрепят...

Из-за высокой облачности температура будет подниматься очень медленно

В среду в Литве ожидается облачная погода. Немного...