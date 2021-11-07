Не каждый государственный праздник в Беларуси является выходным днем. К примеру, недавно изобретенный режимом Лукашенко День народного единства – 17 сентября не удостоился такой чести. В этом смысле статус Великий Октябрь стоит особняком – это выходной день, как это и было в "старые добрые советские времена".

Интересно, что в Беларуси по сей день существуют две коммунистические партии. Первая под названием Белорусская партия левых "Справедливый мир" выступает против режима Александра Лукашенко. Вторая – Коммунистическая партия Беларуси безоговорочно поддерживает проводимую в стране политику, исполняя некую ритуальную функцию. Взамен партия получает возможность делегировать своих представителей в парламент, который, как известно, имеет декоративную роль в сложившейся системе власти. В парламенте последнего созыва коммунисты имеют 11 своих представителей на 110 мест. Наиболее известным белорусским чиновником с партбилетом КПБ является Геннадий Карпенко (Hienadź Karpienka), нынешний министр образования.

В далеком 1994 г. не последнюю роль сыграла ностальгия белорусского общества за недавним советским прошлым, которую удачно использовал в своей предвыборной кампании Александр Лукашенко на первых и пока последних демократических выборах в истории независимой Беларуси. Именно Лукашенко "вернул праздник" Октябрьской революции.

Кстати, собственно коммунистов на тех выборах представлял Василий Новиков (Vasil Novikau), набравший тогда лишь чуть более 4% голосов. Интересно, что за два последних десятилетия Новиков построил научную карьеру, хотя и довольно заурядную даже по меркам Беларуси. До недавнего времени он был заведующим кафедры в Белорусском государственном университете физической культуры. Впрочем, вертикаль власти, выстроенная за два десятилетия Лукашенко, успешно кооптировала в свои ряды большую часть белорусской советской номенклатуры. Ярким примером такого взаимодействия является "непотопляемый" Михаил Мясникович, который, пожалуй, успел позанимать все возможные должности в независимой Беларуси.

Исходя из этого не стоит особенно удивляться, что Беларусь так много внимания уделяется реликтам ушедшей эпохи. Такая "инерционная" политика памяти оставалась доменом сложившейся вертикали власти, предпочитающей использовать старые советские методички. До недавнего времени устойчивость и герметичность сложившейся системы создавала иллюзию, что запрос снизу на изменения в символическом пространстве минимален. Акторы "невыгодной" памяти сознательно маргинализировались, что отчетливо прослеживается хотя бы на примере попыток мемориализации места советских репрессий в Куропатах.

Вернемся, однако, к празднику. В Беларуси существуют улицы, площади, даже целые населенные пункты, которые названы в честь Октябрьской революции. Тем не менее, никаких особенных торжеств 7 ноября в Беларуси не происходит. Впрочем, в этом году стоит ожидать также определенную амбивалентность режима к празднику, который содержит слово "революция". Таким образом, первоначальное идеологическое значение праздника полностью выхолощено. На это обратили внимание в других постсоветских странах. Например, в России его заменили Днем народного единства с совершенно другим смысловым наполнением, оставив выходным днем.

Не будет излишним преувеличением утверждение, что для рядового белорусского обывателя 7 ноября прежде всего остается дополнительным выходным днем. Впрочем, городской пейзаж в этот день обычно оживляют небольшие группы пожилых людей под красными флагами с серпом и молотом. Собираются они зачастую возле памятников Ленину, которых в Беларуси в избытке. Понятное дело, что с каждым годом ряды энтузиастов редеют по вполне понятным биологическим причинам. Каков же смысл празднования дня Октябрьской революции?

День Октябрьской революции – это чемодан без ручки для режима Лукашенко. Выбросить на свалку истории "праздник" не получается, потому что после этого неизбежно возникнет вопрос об отношении ко всему советскому наследию в Беларуси как таковому. Кроме того по логике режима этот день также является своеобразной точкой отсчета. Все государственные структуры, в том числе силовые – милиция, армия, КГБ, начинают свою историю от 1917 года, показывая преемственность с советским периодом.

Лукашенко не раз сетовал, что за 20 лет не удалось создать сколько-нибудь внятной государственной идеологии. Если не удается создать нечто новое, то всегда можно вернуться к подзабытому старому. Впрочем, находясь в культурном ландшафте Беларуси советское прошлое забыть сложно. Проблема лишь в том, что в стране выросло уже новое поколение, которое его и не может помнить. В последний год "советское" выполняет еще одну важную – с точки зрения режима – роль. Советское является антитезисом национального. Белорусов необходимо "принудить к единству", заставить полюбить советское даже если они не испытывают к нему ни малейшей симпатии.

На литовском языке статья опубликована на сайте Gudija.lt.