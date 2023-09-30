Остановить рост влияния российских олигархов в странах ЕС

Вероятно, это далеко не последний "привет" Петру Авену и Михаилу Фридману из-за океана. Учитывая то как разворачиваются события на поле боя в Украине, а также недавнее решение Международного суда в Гааге выдать ордер на арест президента Путина, не исключено что российских миллиардеров постигнет такая же участь. В конце концов, в США еще не забыли об отчете спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году, в котором также фигурирует руководство "Альфа-груп", который оба миллиардера безуспешно пытались оспорить. В итоге, судьбу бизнесменов может определить не столько уровень их влияния в Кремле и паспорта в странах ЕС, сколько американская Фемида.

Именно поэтому российские предприниматели так стремятся закрепиться в Латвии – их ныне главной "гавани" в Европе (Фридман, находящийся под санкциями Великобритании, скорее всего попытается уехать из страны после того, как местные власти прекратили против него уголовное дело, возбуждённое по факту обхода введённых ранее ограничений). По некоторым данным, Авен и Ко активно работают с представителями недавно сформированного латвийского правительства, предлагая им свою помощь по нейтрализации экономического потенциала и политического влияния их оппонента, предпринимателя Айварса Лембергса в обмен на покровительство в области бизнеса, переоформления старых и приобретения новых активов. В таком случае деньги Лембергса вкупе с его влиянием будут вытеснены и замещены неизмеримо большими ресурсами "Альфы". Если активы Лем­бергса перейдут – пусть и постепенно – под прямой или косвенный контроль владельцев "Альфы", фронтменом которых выступает пока ещё гражданин Латвии Авен, мы столкнёмся с первым фактом существенного усиления российского присутствия в одной из европейских экономик, случившимся уже после начала российской агрессии в отношении Украины. Это, на мой взгляд, станет очень плохим сигналом для всей Европы, которая в последнее время и без того постепенно ослабляет санкции против богатых россиян.