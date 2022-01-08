Ведь кабинет Кубилюса обещал, что повышает НДС "временно". Но это время явно затянулось. Миновал кризис 2008 года, а НДС остался на прежнем уровне.

Мы даже не будем обсуждать сейчас, что повышать налоги в момент кризиса – ошибка. Польша пошла в прямо противоположном направлении, что благотворно отразилось на росте экономики и привело к конкурентоспособным ценам.

Но вернемся к консерваторам и их «должку». Вот уже год они опять управляют страной. Но вместо снижения налогового бремени, непрерывно увеличивают количество поборов. И не спешат выполнять обещание, данное правительством Кубилюса.

Важно понимать, почему снижение НДС позволит повлиять на все цены, снизив стоимость товаров, коммунальных и прочих платежей. Позволит обуздать инфляцию, выросшую до неприличных для европейской страны двузначных цифр.

Дело в том, что в цене подавляющего количества товаров и услуг есть 21% НДС. А значит, самый простой способ обуздать двухзначную инфляцию – начать снижать НДС.

Даже снижение на 1-2% начнет тормозить инфляцию. Снижение на 5-10% остановит ее и послужит стимулом для бурного экономического роста, который приведет к появлению новых бизнесов, новых налогоплательщиков, новых товаров, активизации спроса, притоку инвесторов и, в итоге, к увеличению количества собранного налога в абсолютных цифрах. В евро. А не в процентах. А жители будут лояльнее, и бегство из страны граждан, работников и мозгов уменьшится.

Побочным результатом снижения НДС станет выход части бизнесов из тени. Ведь как писала экономист, бывший советник Казначейства Великобритании Диана Койл: "Закон, который в какой-то момент жизни нарушается более чем одним человеком из пяти… считается неудачным законом".

При рабовладельческом строе, на заре промышленной эпохи и в странах соцлагеря людям, которым принадлежала власть, казалось, что чем больше труда и платежей они выжмут из работников, тем будет лучше. В итоге экономика стагнировала, бизнес уходил в тень, фонды разворовывались, и на длительном историческом отрезке такая тактика оказывалась проигрышной. В противоположность этому повышение зарплат, социальные гарантии, сокращение рабочего дня и налогов, произошедшие в 20-м веке в некоторых капиталистических странах, наоборот привели к взрывному росту прибыли, интеллектуальных и материальных инвестиций, производительности труда. И, в итоге, к большему количеству налоговых платежей. Государства богатели. Богатели, снижая налоги, уменьшая давление на бизнес и людей.

Ведь НДС давит на любого жителя Литвы. Без НДС любой продукт, любой товар в магазине стоил бы на 21% дешевле. Т.е. товар, который сейчас стоит 1 евро, в случае нулевого НДС стоил бы чуть больше 80-ти центов. И так по всей цепочке.

Стимулирующая роль мягкой налоговой политики уже давно доказана. Но властям всегда мешает сиюминутная жадность. А умерить собственные аппетиты – это выше сил.