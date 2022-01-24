Так же известно, что омикрон в большей степени поражает верхние дыхательные пути, а не нижние. Что в свою очередь приводит к большему количеству легких и бессимптомных случаев заболевания. Шанс пациента с омикроном оказаться в больнице примерно в 2 раза меньше, чем шанс у пациента с дельтой. Риск оказаться с омикроном в реанимации приблизительно в четыре раза ниже, чем при инфицировании дельта-штаммом. Но при этом заболеваемость в мире выросла в несколько раз. А значит, количество тяжелых больных осталось прежним. И к ним прибавилось очень много легких и среднетяжелых случаев заболевания.

Исходя из этого, можно ожидать, и мы уже наблюдаем это по росту количества подтвержденных случаев инфицирования, что заражению омикроном фактически в равной степени подвержены как привитые, так и не привитые люди любых возрастов. При этом количество смертей от КОВИДа не снижается. Кроме этого в мире растет количество госпитализированных с омикроном детей. В том числе госпитализированных в палаты интенсивной терапии.

Из-за своей повышенной заразности, омикрон начинает критически влиять на инфраструктуру всех стран, приводя к локальным естественным локдаунам. Ведь если болеют врачи и медсестры, то некому работать и лечить в больнице. Если болеют учителя, то некому учить школьников. Если болеют пилоты, то некому управлять самолетами, и рейсы отменяются. Если болеют сотрудники служб уборки мусора – города зарастают свалками отходов.

При этом пока неизвестно, для каких возрастов и насколько смертелен омикрон. Это станет ясно примерно через месяц. Неизвестно также, какие отдаленные последствия в виде постковидного синдрома или затяжного КОВИДа будет иметь заболевание, вызванное омикроном, даже если сама болезнь будет протекать в легкой форме. И хотя само заболевание в общей массе стало легче, но его последствия пока весьма туманны. И тут можно ожидать много новых неприятных сюрпризов, поскольку если постковидный синдром зарегистрирован после всех предыдущих штаммов, то нет никаких оснований надеяться, что после массовой заболеваемости омикроном их станет меньше. Скорее наоборот - после омикрона количество длительных, подчас инвалидизирующих осложнений, возрастет.

А вот дальше начинается чехарда. Но не с омикроном, а с эпидемиологическими мерами на уровне государства.

По логике, давным-давно пора вводить хотя бы карантин, если не локдаун. Вводить дистант и запрет массовых и развлекательных мероприятий. Но это до сих пор не сделано. И естественным образом возникают вопросы.

Имеет ли значение здоровье детей?

Если омикрон поражает людей любого возраста и "пробивает" защиту даже после трехкратной вакцинации, то почему дошкольники, которые не привиты вообще никак, до сих пор ходят в детский сад? Почему до сих пор не введен карантин?

Почему школьники, часть которых привита лишь дважды, а часть не привита вовсе, до сих пор посещают школу очно и не переведены на дистанционное обучение?

Недавно премьер-министр сказала, что важна каждая жизнь. Если это действительно так, то входят ли, по мнению премьер-министра, в эту категорию дети?

Если бы речь шла о менее опасной и менее заразной эпидемии гриппа, то карантин был бы уже давно объявлен. А в данном случае этого почему-то не происходит.

Чиновники обычно начинают рассказывать о низком качестве дистанционного обучения и об увеличении насилия в семье. Но покажите цифры! Давайте, сравним успеваемость, например, в 2016-2018 году и в 2020, когда несколько месяцев дети находились на дистанте. И если даже успеваемость, предположим, снизилось, то чем занимались чиновники от образования, директора и учителя школ на протяжении двух лет эпидемии. Почему они не наладили качественное дистанционное обучение?

Не смогли? Не умеют? Но тогда при чем здесь дети? Научитесь. Тем более что в Литве есть несколько школ, которые уже много лет обучают детей дистанционно. И довольно успешно. Опыт есть. Было бы желание его перенять, научиться. А не кивать, что мол, дети не учатся. Покажите пример. Научитесь сначала сами.

Что касается роста насилия, второй причины не введения карантина и дистанта, то имеющиеся данные прямо противоречат этому доводу. Цитирую. "Вопреки прогнозам, в карантин в Литве не выросло число насильственных преступлений".

Таким образом, похоже, что единственная реальная причина отказа от карантина в детских садах и дистанта в школе называется "не хочу". И того, кто "не хочет" в действительности не очень заботит распространение инфекции, болезни детей и риски постковидных осложнений.

Важна ли каждая жизнь?

Омикрон обладает повышенной заразностью. Поэтому в одной из рекомендаций правительства говорилось о необходимости респираторов. Не медицинских масок, а именно респираторов с защитой FFP2.

Но как тогда это коррелирует с разрешением носить защитные щитки? Щитки – это даже не медицинские маски. Для омикрона щитки не преграда. Но про щитки вместо респираторов сказано в том же постановлении.

Как эти две противоположности умещаются в одной чиновничьей голове? Одним – респираторы с повышенной защитой, другим щитки, которые защищают меньше, чем носовой платок.

Но дальше, еще интереснее.

С 24 января некоторые люди с бессимптомным КОВИДом могут не изолироваться. И обязаны ходить на работу. А остальные должны изолироваться.

Оказывается, в Литве есть категория людей, работа которых нужна для "функционирования государства" . Видимо, сами эти люди менее важны, чем государство и функционирование системы. Они же просто винтики какой-то машины, а не люди. Они не имеют права покинуть рабочее место. Система требует жертв.

Но этих жертв не потребовалось бы, если бы при приближении омикрона был объявлен локдаун. Новая волна коронавирусной инфекции просто разбилась бы об этот волнорез.

Выходит, что правила существуют не для безопасности жителей, а лишь для обеспечения функционирования государства. В итоге для разных категорий жителей появляются разные законы.

И как быть с принципом, что закон един для всех?

И если правила созданы для того, чтобы защищать здоровье окружающих людей, то почему оказывается, что ради функционирования государства этими правилами, защитой здоровья людей, можно пожертвовать?

Но будем двигаться дальше.

Какой смысл на данный момент от паспорта возможностей?

Как вы помните, в начале статьи было сказано, что омикрон умеет обходить постпрививочную защиту, поэтому и привитые, и не привитые фактически в одинаковой степени подвержены инфицированию. Так в чем тогда смысл паспорта возможностей?

Паспорт возможностей вводился исключительно как "кнут", которым власти хотели принудить к вакцинации жителей Литвы. Но с момента введения этого "кнута" количество вакцинированных увеличилось едва ли на 10%. И приписывать эти 10% лишь действию "кнута" было бы самонадеянно.

Кроме угроз и уговоров, которыми оперировало правительство, было достаточно большое количество врачей и специалистов, которые через различные СМИ объясняли людям, почему нужно сделать прививку, и чем опасен КОВИД для не привитого. И эти объяснения тоже приводили на прививочные пункты людей, и в итоге спасли им жизнь во время волны дельта-штамма.

С учетом заразности омикрона для всех - и привитых, и не привитых - паспорт возможности теперь превращается в иллюзию, в фикцию. "Кнут" перестает работать как стимул к вакцинации и начинает лишь раздражать людей, не видящих смысла в этой бумажке.

Чтобы решить, нужен ли сейчас паспорт возможностей, достаточно ответить на два вопроса. Первый – защищает ли паспорт возможностей привитых от заражения не привитыми в случае преобладания омикрона? Второй – защищает ли паспорт возможностей не привитых людей от заражения привитыми? И получив дважды отрицательный ответ, станет очевидно, что паспорт возможностей пора отменять.

Делать ли прививку?

На данный момент врачи и ученые считают, что трехкратная вакцинация (т.е. вакцинация с бустерной дозой) дает относительно хорошую защиту от тяжелого течения заболевания, попадания в реанимацию и смерти. Однако длительность такой защиты пока не вполне понятна. Относительно уверенно можно говорить лишь про 2-3 месяца. Может чуть дольше. Достаточно этого или нет для вакцинации, какую стратегию для себя выбрать - это придется решать каждому самостоятельно.