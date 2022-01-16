Омикрон. Двойной стандарт. Никогда не поздно объявить карантин

Иначе получаются какие-то двойные эпидемиологические стандарты. Ведь если бы вместо коронавирусной эпидемии, страну накрыла бы эпидемия кори или даже гриппа, то карантин в школах и дошкольных учреждениях давно был бы объявлен, вне зависимости от количества сделанных противокоревых или противогриппозных прививок.

А ведь омикрон по своей заразности и опасности вполне можно сравнивать с «испанкой» или корью. Но карантин в школах и детсадах власти объявлять не спешат. Впрочем, как и отменять массовые и развлекательные мероприятия.

Какие риски несет такое решение? Как минимум – большое количество больничных. Омикрон, распространяясь как лесной пожар, отправит на лечение множество работников. И бюджет будет тратить деньги на оплату больничных листов. А на фирмах и предприятиях возникнет острый дефицит кадров. Представьте себе, что будет, если это случится в экстренных службах – в пожарной части, в больнице, в полиции, на границе, в армии. Готовы ли мы идти на такой риск? Или все-таки карантин на этом фоне будет меньшим злом?

Омикрон научился обходить постпрививочный иммунитет, и мы оказались опять «голыми» перед лицом инфекции, как весной 2020 года. А значит, смена тактики – это необходимость.

Трудно понять, что твориться в головах чиновников, но у врачей есть четкий алгоритм – всегда предполагать и страховаться от наихудшего развития ситуации и оперативно менять тактику, если что-то «работает» не так, как хотелось бы врачу.

Классический пример – бактериальная пневмония и антибиотики. Если доктор не видит у пациента положительной динамики в течение нескольких дней, то он меняет схему лечения, меняет антибиотик, а не продолжает пичкать пациента тем же лекарством, которое по каким-то причинам уже «не сработало».

И решение врачи принимают всегда исходя и вероятности наихудшего прогноза. Медицина не прощает надежды на «авось пронесет».

На момент написания этой статьи, от КОВИДа в Литве уже умерли более 7500 человек. Может для страны или для чиновников – это не много, но для любого врача – это огромное количество. Врачи привыкли бороться за каждую жизнь. За каждого человека. И когда людей подвергают опасности инфицирования из экономических соображений, доктора этого понять не могут.

Карантин стоит денег. Но и затягивание введения карантина тоже обойдется дорого. И за счет больничных, и за счет последующего лечения постковидного синдрома. Так что «выигрыш» для экономики от отсутствия карантина выглядит весьма сомнительным. Упертость властей может обойтись дороже карантина.

К сожалению, все, что мы слышим от властей, судя по всему пребывающих в полной растерянности, можно свести к фразе из бородатого анекдота: «Что тут думать! Трясти надо!»

Упертость говорит о растерянности.

Зато факты говорят о необходимости введения карантина потому что:

В стране эпидемия нового штамма коронавируса;

Надежного профилактического медикаментозного средства (вакцины или лекарства) от этого штамма нет;

Эффективность постпрививочного иммунитета относительно защиты от омикрона даже после трех доз вакцины находится на грани допустимого, согласно рекомендациям ВОЗ;

Заболеванию подвержены люди всех возрастов;

Распространителями инфекции могут быть люди любого возраста, вне зависимости от наличия прививок;

Существующие прививки и схемы вакцинации фактически уже не сдерживают распространение нового штамма коронавируса;

При аналогичных по критериям заразности и опасности эпидемиях (гриппа или кори) в школах и детских садах обычно объявляют карантин, вне зависимости от количества привитых детей.

Можно, конечно, ждать, пока заполнятся койки в реанимации. Вот только надо понимать, что этот критерий прямо подразумевает новые смерти. Далеко не все пациенты реанимации уходят домой. Некоторые уезжают на катафалках. И это ставит вопрос о допустимости и моральности такого критерия. Ведь он фактически говорит о том, жизнями скольких то людей власть готова пожертвовать, лишь бы не вводить карантин, локдаун. Лишь бы настоять на своей правоте.

Но что же делать нам, жителям, пока власти, похоже, боятся «потерять лицо»?

К сожалению, рецепт прежний, аналогичный весне 2020 года:

По возможности, самоизолироваться, минимизировать контакты;

Носить маски и своевременно их менять;

Минимизировать посещение магазинов;

Отменить поездки в гости, посещение развлекательных мероприятий и других многолюдных мест;

По возможности перейти на дистанционную работу и дистанционное обучение детей;

Ждать и надеяться, что весной появится новая, адаптированная под омикрон вакцина или надежное профилактическое лекарство иного механизма действия.

Что касается надежных статистических данных по тяжести течения омикрон-ассоциированного КОВИДа у привитых и непривитых, по смертности от омикрона, по распространенности и тяжести постковидного синдрома при омикроне, то они появятся не раньше чем через 2-6 месяцев, а то и через год. А действовать надо сейчас. Сейчас люди будут заболевать и умирать. И от того, насколько оперативно будет введен карантин, напрямую будет зависеть и количество заболевших, и количество умерших.

Как было сказано в фильме «Пятый элемент»: «Время не имеет значения, важна только жизнь» (Time not important, only life important). Для любого врача эта истина непреложна. А для властей?